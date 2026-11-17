Jisoo đã làm những gì mà khiến dư luận Hàn Quốc phẫn nộ tới mức này?

Nữ diễn viên Kim Jisoo (sinh năm 1972) bị “phong sát ngầm” ở Hàn Quốc trong suốt nhiều năm trời sau liên hoàn phốt liên quan tới rượu bia. Đến nay, cô bất ngờ xác nhận trở lại làng giải trí Kbiz thông qua chương trình Because I’m Single mùa 2, thông tin này cho thấy các nhà sản xuất đã nới lỏng hình phạt đối với Jisoo. Được biết, Because I’m Single mùa 2 dự kiến lên sóng tập đầu tiên vào ngày 7/12 sắp tới, đây là chương trình ghi lại cuộc sống thường nhật của các ngôi sao.

Những tưởng màn trở lại của Jisoo sẽ diễn ra suôn sẻ thuận lợi, ai dè nữ diễn viên này đã comeback không đúng thời điểm. Cụ thể, ngay sau khi Jisoo quay lại ghi hình cho show mới thì cũng là lúc bê bối say rượu lái xe của Go Kyung Pyo nổ ra. Và thế là Jisoo cũng bị “kéo xuống nước” chung với tài tử họ Go.

Trong những ngày qua, hàng loạt phốt liên quan tới hành vi say rượu lái xe của Jisoo đã bị “đào xới” lên. Bên dưới những bài báo đưa tin về sự trở lại của Jisoo, netizen xứ Hàn đang đồng loạt bày tỏ sự phẫn nộ, yêu cầu nữ nghệ sĩ 7X mau chóng rút khỏi show Because I’m Single. Chưa dừng lại ở đó, công chúng còn tràn vào thả phẫn nộ trong những bài đăng mới trên trang cá nhân của nữ diễn viên họ Kim.

Jisoo xác nhận trở lại showbiz ngay đúng thời điểm Go Kyung Pyo nổ phốt say rượu lái xe. Đáng nói, Jisoo từng 2 lần lái xe gây tai nạn trong tình trạng say xỉn. Vậy nên, cô đang bị “gom” cùng với Go Kyung Pyo và hứng chịu “gạch đá” chung với đàn em. Ảnh: Naver

Nhiều khán giả dự đoán Jisoo sẽ bị giảm, hạn chế thời lượng lên sóng khi chương trình Because I’m Single mùa 2 ra mắt. Thậm chí, không ít ý kiến cho rằng rất có thể nữ diễn viên tai tiếng sẽ phải rời khỏi Because I’m Single trước khi chương trình chính thức lên sóng.

Còn nhớ, Jisoo từng 2 lần lái xe gây tai nạn trong tình trạng say rượu. Đầu tiên vào năm 2000, cô lái xe trong tình trạng say xỉn với nồng độ cồn cao, thậm chí không có bằng lái khi gây tai nạn tại khu vực Gangnam. Vụ việc khiến nữ ngôi sao chịu phạt hành chính và buộc phải rút khỏi 1 số hoạt động giải trí. Tới năm 2010, Jisoo tiếp tục dính vào bê bối lái xe khi say rượu. Cô đâm vào 1 taxi rồi rời khỏi hiện trường trước khi ra trình diện cảnh sát vào ngày hôm sau. Lần này, cô chịu mức phạt 10 triệu won (177 triệu đồng) và đối mặt với làn sóng chỉ trích cũng mạnh mẽ hơn nhiều.

Jisoo lộ diện với trạng thái căng thẳng sau khi gây ra tai nạn giao thông hồi năm 2010. Ảnh: Nate

Vụ việc đỉnh điểm xảy ra vào năm 2018 khi Jisoo xuất hiện trong tình trạng say rượu tại buổi phỏng vấn quảng bá cho phim Perfect Strangers. Cô đến muộn 40 phút, nói năng trong tình trạng thiếu tỉnh táo và có phát ngôn thiếu tôn trọng đối với phóng viên. Sự việc buộc công ty quản lý phải hủy buổi họp báo ngay lập tức.

Jisoo lộ dáng vẻ thiếu tỉnh táo ở sự kiện phỏng vấn năm 2018, và phải xin lỗi sau đó vì bê bối. Ảnh: Naver

Sau hàng loạt bê bối chấn động, Jisoo không nhận lệnh cấm chính thức nào từ cơ quan quản lý. Tuy nhiên, trong thực tế, cô gần như rơi vào trạng thái bị “phong sát ngầm” suốt nhiều năm.

Dù từng tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời nghệ thuật qua hàng chục bộ phim cả truyền hình lẫn điện ảnh nhưng suốt nhiều năm qua, Jisoo đã bị các nhà sản xuất “quay lưng”, nhận về thái độ ghẻ lạnh từ công chúng và rất lâu rồi không còn được mời đóng phim.

Từ minh tinh đình đám với loạt tác phẩm gây tiếng vang và thậm chí đạt giải Ảnh hậu, Jisoo đã tuột dốc không phanh. Ảnh: X

Sau khoảng thời gian chật vật tại Hàn Quốc, Jisoo đã quyết định chuyển sang Prague (CH Séc) định cư và dành phần lớn thời gian sinh sống ở đây. Cách đây không lâu, cô đã mở công ty du lịch riêng và chính thức lên chức CEO ở CH Séc. Trên trang cá nhân, Jisoo bày tỏ sự kỳ vọng với công việc mới: “Tháng 5/2024, tôi đã 1 mình xách ba lô lên đường tới đây vì đem lòng yêu say đắm thành phố Prague. Và chuyến đi này là khởi nguồn cho việc tôi quyết định điều hành công ty du lịch như hiện nay. Vì đang trong giai đoạn làm mới và khởi động lại nên công ty hiện vẫn còn nhỏ, nhưng tôi đang dần lên kế hoạch cho các chuyến tour theo chủ đề và sự kiện đặc biệt. Bản thân là 1 người đi du lịch thường xuyên nên tôi hiểu rõ những bất tiện của du khách. Chính vì vậy, tôi đang chuẩn bị tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ nhất”.

Tới nay, cô đang rục rịch quay lại Kbiz hoạt động ở mảng show truyền hình sau khi không còn được nhận lời mời đóng phim. Thế nhưng chương trình còn chưa chính thức lên sóng mà Jisoo đã lại gặp hạn lớn. Từ đây, không ít khán giả cho rằng Jisoo nhiều khả năng sẽ phải từ bỏ tham vọng comeback ở Hàn và quay lại CH Séc để tập trung vào công việc kinh doanh của mình.

Jisoo có công ty riêng ở CH Séc. Ảnh: Naver

Nữ diễn viên Jisoo có tên đầy đủ là Kim Jisoo, sinh năm 1972. Người đẹp chính thức ra mắt làng giải trí Hàn Quốc khi vừa tròn 20 tuổi. Nữ minh tinh nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trong làn sóng phim truyền hình thập niên 1990. Trong thập niên 2000, Jisoo tiếp tục gây tiếng vang khắp châu Á với tác phẩm truyền hình ăn khách Cô Gái Mặt Trời.