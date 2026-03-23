Ngày 22/3, Phòng CSGT, Công an tỉnh Tuyên Quang đã chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu bịa đặt, xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng, video livestream CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tại phường Minh Xuân (tỉnh Tuyên Quang)

Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng, các nội dung này mang tính một chiều, sai sự thật, có dấu hiệu cắt ghép, xuyên tạc, gây hiểu nhầm và định hướng dư luận theo chiều hướng tiêu cực.

Đoạn livestream trên Facebook, rất nhiều người vào bình luận khiếm nhã, xúc phạm lực lượng CSGT. Ảnh chụp từ clip.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 15/3 tại chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Minh Xuân. Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 1 đã dừng kiểm tra xe ô tô mang BKS 43A-407.16 do ông Trần Văn H. (SN 1981, trú tại Hàm Yên) điều khiển.

Kết quả kiểm tra xác định người này vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,047 mg/L khí thở.

Trong quá trình làm việc, người vi phạm cùng hai người đi cùng không chấp hành yêu cầu kiểm tra, liên tục đưa ra thông tin sai sự thật rằng trước đó đã được kiểm tra tại một chốt CSGT khác và không vi phạm.

Đồng thời, nhóm người này sử dụng điện thoại quay video, livestream, phát tán nội dung lên mạng xã hội, kèm theo các hành vi gây mất trật tự, kích động, cản trở lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ.

Cũng theo xác minh từ cơ quan chức năng, phương tiện có đi qua khu vực có tổ công tác khác nhưng chưa bị dừng kiểm tra. Nội dung “đã kiểm tra trước đó và không vi phạm” là hoàn toàn bịa đặt.

Trái lại, dữ liệu trích xuất từ camera hành trình của phương tiện ghi lại việc người điều khiển quay đầu xe nhằm né tránh chốt kiểm tra, thể hiện rõ hành vi đối phó.

Tại cơ quan chức năng, người vi phạm đã thừa nhận hành vi vi phạm nồng độ cồn cũng như việc cung cấp thông tin sai sự thật. Tuy nhiên, các nội dung sai lệch sau đó đã bị một số tài khoản mạng xã hội lợi dụng, lan truyền nhằm công kích, bôi nhọ lực lượng CSGT.

Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang khẳng định, hành vi bịa đặt, phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc bản chất vụ việc không chỉ gây nhiễu loạn thông tin mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín lực lượng thực thi công vụ, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự.

Hiện toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đã được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.