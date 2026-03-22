Bắt 2 "kiều nữ" Thảo Vy SN 2003 và Thu Sương SN 1997

Công an TP Đà Nẵng ngày 22/3 cho biết vừa triệt phá điểm mua bán ma túy trong căn hộ, bắt giữ 2 phụ nữ, thu 30 gram ketamine cùng nhiều tang vật.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, khoảng 17h ngày 18/3, tại một căn hộ thuộc phường An Hải, thành phố Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp Công an phường An Hải bắt quả tang Nguyễn Thị Thu Sương (SN 1997, trú xã Duy Xuyên, thành phố Đà Nẵng) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Tang vật thu giữ gồm 03 gói ma túy loại ketamine, tổng khối lượng khoảng 30 gam, 01 cân điện tử, 01 điện thoại di động và 01 xe mô tô. Kết quả test nhanh cho thấy đối tượng dương tính với ma túy.

Qua đấu tranh, Nguyễn Thị Thu Sương khai nhận đã liên hệ qua mạng xã hội Telegram với một phụ nữ tên “Băng Băng” để mua 30 gam ma túy ketamine với giá 11,5 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định Nguyễn Thị Thảo Vy (SN 2003, trú phường Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) là đối tượng bán ma túy cho Sương.

Đến khoảng 20h30 cùng ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tổ chức bắt giữ đối tượng tại phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.