Thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét với giám đốc Trần Nguyên Vũ

Trang Anh |

Cơ quan điều tra xác định giám đốc Trần Nguyên Vũ đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo toàn bộ sai phạm của vụ án.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng vừa khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 3 cán bộ, nhân viên thuộc Trung tâm đăng kiểm tàu cá Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Cụ thể, Cơ quan An ninh điều tra bắt tạm giam 4 tháng với các bị can Trần Nguyên Vũ (56 tuổi) - Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm tàu cá Lâm Đồng; Trần Thanh Thiên Toàn (45 tuổi) - Trưởng phòng Đăng kiểm tàu cá và Nguyễn Anh Duy (40 tuổi) - Đăng kiểm viên. Báo Dân Việt cho hay, ngày 21/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã đưa các bị can tới khám xét tại nơi làm việc sau khi thi hành lệnh bắt tạm giam.

Theo cơ quan điều tra, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát kỹ thuật đối với tàu cá cải hoán, các bị can đã cố tình làm sai quy trình, hợp thức hóa hồ sơ nhằm trục lợi. Hành vi này giúp một số đơn vị thiết kế, cải hoán tàu cá được hợp thức hóa sai phạm, qua đó các đối tượng nhận tiền hưởng lợi.

Trung tâm đăng kiểm tàu cá - Ảnh: Người lao động

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, có trường hợp các bị can thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng từ việc hợp thức hóa hồ sơ tàu cá cải hoán không đúng quy định, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Thông tin trên Thanh Niên online cho hay, cơ quan điều tra còn xác định Trần Nguyên Vũ đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo toàn bộ sai phạm của vụ án. Các bị can Trần Thanh Thiên Toàn, Nguyễn Anh Duy dù biết việc làm sai phạm nhưng vẫn cố tình hợp thức hóa hồ sơ để rút tiền nhà nước, chia nhau hưởng lợi.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê chuẩn các quyết định tố tụng, Cơ quan An ninh điều tra đã triển khai thi hành lệnh bắt các bị can và đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm trong vụ án này.

Vụ người đàn ông tử vong trong khách sạn: Bắt nóng nghi can đang ngồi uống cà phê ở sân bay
Ai liên quan đến doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền với tổng giao dịch tới 131 tỷ đồng phải làm ngay việc này

Ai liên quan đến doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền với tổng giao dịch tới 131 tỷ đồng phải làm ngay việc này

01:10
Khung cảnh 'khó tin' tại công trình sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở Hà Nội do Vingroup xây dựng

Khung cảnh 'khó tin' tại công trình sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở Hà Nội do Vingroup xây dựng

01:04
Camera phát hiện bất thường, CSGT lập tức có mặt xử phạt 13 triệu đồng với hành vi nhiều tài xế mắc phải

Camera phát hiện bất thường, CSGT lập tức có mặt xử phạt 13 triệu đồng với hành vi nhiều tài xế mắc phải

01:17
Choáng ngợp hàng chục tỉ đồng, hơn 1000 miếng vàng, hàng chục siêu xe trong vụ Mr Pips

Choáng ngợp hàng chục tỉ đồng, hơn 1000 miếng vàng, hàng chục siêu xe trong vụ Mr Pips

01:20
6 thanh niên bốc đầu xe máy nhận “cái kết đắng”: Dính 6 lỗi, tịch thu 3 xe

6 thanh niên bốc đầu xe máy nhận “cái kết đắng”: Dính 6 lỗi, tịch thu 3 xe

00:45
Con gái của ông Kim Jong-un lái xe tăng, khai hỏa súng bắn tỉa thế hệ mới

Con gái của ông Kim Jong-un lái xe tăng, khai hỏa súng bắn tỉa thế hệ mới

00:48
Iran công bố khoảnh khắc "tiêm kích tàng hình F-35 Mỹ trúng tên lửa'- máy bay và phi công hiện ra sao?

Iran công bố khoảnh khắc "tiêm kích tàng hình F-35 Mỹ trúng tên lửa'- máy bay và phi công hiện ra sao?

00:54
Cục Cảnh sát giao thông: Sẽ có nhiều thay đổi trong kỳ thi bằng lái xe, tập trung vào 1 vấn đề

Cục Cảnh sát giao thông: Sẽ có nhiều thay đổi trong kỳ thi bằng lái xe, tập trung vào 1 vấn đề

01:05
