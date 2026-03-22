Vụ người đàn ông tử vong trong khách sạn: Bắt nóng nghi can đang ngồi uống cà phê ở sân bay

Trang Anh |

Qua hệ thống camera giám sát an ninh, cảnh sát phát hiện người này đang ngồi tại một quán cà phê ở tầng 2, ga quốc tế.

Tối 21/3, Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM tiến hành bắt giữ nghi phạm Hu YongChao (34 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) khi người này đang làm thủ tục lên máy bay. Đây là nghi can gây ra vụ giết một người đàn ông nước ngoài vào chiều 20/3 tại khách sạn ở đường số 33, phường An Lạc (quận Bình Tân cũ).

Thông tin trên Vietnmanet cho hay, chiều 20/3, phát hiện nạn nhân người nước ngoài bị sát hại với thương tích trên cơ thể tại khách sạn T.H., Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ khác để điều tra truy xét. Công an xác định Hu YongChao là nghi phạm nên tổ chức truy bắt và thông báo cho nhiều đơn vị khác đề nghị phối hợp.

Tối 20/3, Công an cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất nhận được đề nghị phối hợp từ Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TPHCM) để truy tìm đối tượng Hu Yong Chao.

Nghi can chỉ chỗ giấu hung khí - Ảnh: CA TPHCM

Tiếp nhận thông tin, Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, kiểm tra xác minh thì phát hiện Hu YongChao làm thủ tục để lên chuyến bay đi từ Tân Sơn Nhất đến Sơn Đông - Trung Quốc.

VnExpress cho hay, qua hệ thống camera giám sát an ninh, cảnh sát phát hiện người này đang ngồi tại một quán cà phê ở tầng 2, ga quốc tế. Cảnh sát ngay sau đó áp sát, đưa Hu YongChao về trụ sở làm việc.

Sau nhiều giờ đấu tranh, đến rạng sáng ngày 22/3, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Nghi can này khai con dao gây án được cất giấu trên nóc tủ đựng đồ uống của một quán ăn gần đó.Cơ quan điều tra đã thu hồi tang vật, tiếp tục lấy lời khai của Hu YongChao để làm rõ vụ án.

Nữ doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền là ai?
Khung cảnh 'khó tin' tại công trình sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở Hà Nội do Vingroup xây dựng

Khung cảnh 'khó tin' tại công trình sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở Hà Nội do Vingroup xây dựng

01:04
Camera phát hiện bất thường, CSGT lập tức có mặt xử phạt 13 triệu đồng với hành vi nhiều tài xế mắc phải

Camera phát hiện bất thường, CSGT lập tức có mặt xử phạt 13 triệu đồng với hành vi nhiều tài xế mắc phải

01:17
Choáng ngợp hàng chục tỉ đồng, hơn 1000 miếng vàng, hàng chục siêu xe trong vụ Mr Pips

Choáng ngợp hàng chục tỉ đồng, hơn 1000 miếng vàng, hàng chục siêu xe trong vụ Mr Pips

01:20
6 thanh niên bốc đầu xe máy nhận “cái kết đắng”: Dính 6 lỗi, tịch thu 3 xe

6 thanh niên bốc đầu xe máy nhận “cái kết đắng”: Dính 6 lỗi, tịch thu 3 xe

00:45
Con gái của ông Kim Jong-un lái xe tăng, khai hỏa súng bắn tỉa thế hệ mới

Con gái của ông Kim Jong-un lái xe tăng, khai hỏa súng bắn tỉa thế hệ mới

00:48
Iran công bố khoảnh khắc "tiêm kích tàng hình F-35 Mỹ trúng tên lửa'- máy bay và phi công hiện ra sao?

Iran công bố khoảnh khắc "tiêm kích tàng hình F-35 Mỹ trúng tên lửa'- máy bay và phi công hiện ra sao?

00:54
Cục Cảnh sát giao thông: Sẽ có nhiều thay đổi trong kỳ thi bằng lái xe, tập trung vào 1 vấn đề

Cục Cảnh sát giao thông: Sẽ có nhiều thay đổi trong kỳ thi bằng lái xe, tập trung vào 1 vấn đề

01:05
Cục CSGT kêu gọi nếu có hiện tượng xe “chim mồi”, người dân hãy báo ngay cho Cục trưởng

Cục CSGT kêu gọi nếu có hiện tượng xe “chim mồi”, người dân hãy báo ngay cho Cục trưởng

01:07
