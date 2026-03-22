Vụ người đàn ông tử vong trong khách sạn: Bắt nóng nghi can đang ngồi uống cà phê ở sân bay

Tối 21/3, Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM tiến hành bắt giữ nghi phạm Hu YongChao (34 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) khi người này đang làm thủ tục lên máy bay. Đây là nghi can gây ra vụ giết một người đàn ông nước ngoài vào chiều 20/3 tại khách sạn ở đường số 33, phường An Lạc (quận Bình Tân cũ).

Thông tin trên Vietnmanet cho hay, chiều 20/3, phát hiện nạn nhân người nước ngoài bị sát hại với thương tích trên cơ thể tại khách sạn T.H., Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ khác để điều tra truy xét. Công an xác định Hu YongChao là nghi phạm nên tổ chức truy bắt và thông báo cho nhiều đơn vị khác đề nghị phối hợp.

Tối 20/3, Công an cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất nhận được đề nghị phối hợp từ Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TPHCM) để truy tìm đối tượng Hu Yong Chao.

Nghi can chỉ chỗ giấu hung khí - Ảnh: CA TPHCM

Tiếp nhận thông tin, Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, kiểm tra xác minh thì phát hiện Hu YongChao làm thủ tục để lên chuyến bay đi từ Tân Sơn Nhất đến Sơn Đông - Trung Quốc.

VnExpress cho hay, qua hệ thống camera giám sát an ninh, cảnh sát phát hiện người này đang ngồi tại một quán cà phê ở tầng 2, ga quốc tế. Cảnh sát ngay sau đó áp sát, đưa Hu YongChao về trụ sở làm việc.

Sau nhiều giờ đấu tranh, đến rạng sáng ngày 22/3, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Nghi can này khai con dao gây án được cất giấu trên nóc tủ đựng đồ uống của một quán ăn gần đó.Cơ quan điều tra đã thu hồi tang vật, tiếp tục lấy lời khai của Hu YongChao để làm rõ vụ án.