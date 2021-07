Chuyện bên lề vụ án giết người đốt xác ở Hải Dương

Sau hơn 7 tháng, khi gia đình ông H. có được thông tin về con thì lại là thông tin đau đớn nhất, rằng con trai của ông đã bị “con nợ” và cũng là bạn làm ăn sát hại rồi đốt xác phi tang.



Buổi sáng định mệnh

Những ngày qua, gia đình ông H. liên tục có người thân, họ hàng và bà con hàng xóm đến chia buồn trước cái chết đau lòng của anh D.C.C (SN 1974).

Ông H. gần như kiệt sức kể từ khi nhận tin dữ về con trai. Mái tóc ông bạc trắng, khuôn mặt hốc hác. Ông bảo: “Làm sao có thể tưởng tượng người ta lại nỡ giết con tôi tàn độc đến vậy. Nếu chưa có tiền trả nợ thì họ có thể khất nợ mà, sao lại lấy mạng sống con trai tôi dã man thế”.

Hơn 7 tháng qua, những người thân trong gia đình ông H. đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Mỗi khi có chút thông tin về con, gia đình ông lại dấy lên hy vọng. Nhưng, khi kiểm chứng thông tin không chính xác, gia đình ông lại rơi vào cảm giác tuyệt vọng.

Ngay sau thời điểm con trai mất tích, gia đình ông H. đã làm đơn trình báo tới Cơ quan công an. Tuy nhiên, ngày tiếp ngày trôi qua, thông tin về con trai cũng chìm trong im lặng, bởi cơ quan chức năng chưa tìm ra manh mối.

“Ngày nào tôi cũng thắp nhang cầu mong con sẽ trở về bình an”, ông H. đau đớn chia sẻ. Đến khi thông tin về chiếc xe ô tô của anh C. được tìm thấy ở Hà Nội thì ông H. tin rằng chuyện chẳng lành đã xảy đến với con trai mình.

Ông nhớ lại: “Sáng 28-11-2020, tôi đang ngồi máy khâu thì con tôi đi ra cửa và nói lên TP. Hải Dương để đòi nợ. Nhưng, mãi đến tối tôi vẫn không thấy C. về, gọi điện thoại thì không liên lạc được, nhắn tin nó cũng không trả lời. Gia đình tôi lo lắng lắm, ngay lúc đó đã nhờ mọi người tỏa đi các nơi để tìm nhưng không thấy”.

Công an áp giải Cao Tài Năng ra hiện trường.

Theo đơn trình báo của gia đình ông H., vào khoảng 9h sáng 28-11-2020, anh C. lái xe ô tô nhãn hiệu Mazda CX-5 màu đen, đi đòi nợ một cặp vợ chồng quen biết tại phố Nguyễn Thượng Mẫn, phường Bình Hàn (TP. Hải Dương). Kể từ đó, gia đình không thấy anh C. về nhà, cũng không thể liên lạc điện thoại.

Hơn nửa năm qua, gia đình ông H. chưa một ngày thôi ngóng tin về con trai, chỗ nào anh C. có khả năng lui tới, gia đình ông H. đều tìm đến hỏi han nhưng không ai hay biết thông tin gì về anh C. “Dù linh tính đã xảy ra chuyện chẳng lành nhưng tôi vẫn không thôi hy vọng”, ông H. nói.

Sau khi nhận được đơn trình báo của gia đình ông H. về việc con trai mất tích, Cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh. Tuy nhiên, manh mối của vụ việc gần như là con số 0.

Khi có thông tin từ người dân đăng tải trên một diễn đàn với nội dung tìm chủ nhân chiếc xe Mazda CX-5 bị bỏ quá lâu ở khu vực phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội và được nhiều người chia sẻ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương nhanh chóng tiếp nhận và xác định đây là tài sản thuộc sở hữu của anh D.C.C (SN 1974), trú tại phố Cuối, thị trấn Gia Lộc.

Sau khi tìm thấy xe ô tô của anh C., vào đầu tháng 7, cơ quan điều tra đã lấy mẫu tóc của người thân nạn nhân để phục vụ công tác điều tra đồng thời khám nghiệm hiện trường tại căn nhà 126 phố Nguyễn Thượng Mẫn (nghi vấn anh C. tử vong trong đó).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra nhanh chóng làm rõ vụ việc và xác định kẻ gây ra cái chết cho anh C. chính là Cao Tài Năng (SN 1981, trú tại phường Bình Hàn, TP. Hải Dương). Ngày 7-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Cao Tài Năng về hành vi “Giết người”, “Cướp tài sản”.

Theo lời chia sẻ của ông H., kể từ khi biết tin anh C. bị kẻ xấu ra tay sát hại, vợ và hai người con anh C. đang sinh sống ở New Zealand dù rất đau đớn nhưng không thể về nước vì dịch bệnh.

Bãi đất nơi đối tượng Cao Tài Năng chôn xác anh C.



Giết người xong vẫn làm... từ thiện

Theo tìm hiểu của phóng viên, căn nhà 126 phố Nguyễn Thượng Mẫn trước đó được vợ chồng Cao Tài Năng thuê để làm cửa hàng bán thuốc. Tuy nhiên, cách đây khoảng 6 tháng vợ chồng người này đã trả lại nhà và được một người phụ nữ khác thuê lại 3 tháng nay để cắt may đo áo dài.

Sau khi trả căn nhà cho thuê, vợ chồng Năng đã thuê căn nhà khác để mở hiệu thuốc. Căn nhà thuê mới này cách địa điểm thuê cũ khoảng 20m ngay đầu phố Nguyễn Thượng Mẫn tiếp giáp với đường Điện Biên Phủ.

Ông Lương Hữu Lanh, tổ trưởng tổ dân phố số 2, khu 7, phường Bình Hàn, nơi vợ chồng Năng thuê bán thuốc cho biết: “Vợ chồng Năng không sống ở đây, chỉ thuê nhà mở hiệu thuốc, trước đó không có biểu hiệu gì bất thường. Đợt dịch COVID-19 bùng phát ở Hải Dương đầu năm 2021, họ còn để khẩu trang, nước sát khuẩn đặt ở vỉa hè trước tiệm thuốc để ủng hộ người dân.

Mới đây, vợ của Năng còn đến cửa hàng thuốc dọn dẹp vì sắp hết hợp đồng thuê nhà. Thế nên, khi Năng bị dẫn giải về căn nhà để thực hiện khám xét, cả khu phố mới bàng hoàng hay biết sự việc”.

Vợ chồng Năng sống cùng bố mẹ tại khu 17, phường Bình Hàn, TP Hải Dương. Vợ Năng là giảng viên một trường cao đẳng trên địa bàn, hiện đang mang thai đứa con thứ 3. Chính ông C.T.P - bố đẻ của Cao Tài Năng đã khẳng định rằng không biết con mình làm ăn như thế nào nhưng trước đó đã từng có nhiều người đến tận nhà đòi nợ.

Theo tìm hiểu của phóng viên, nạn nhân C. cho vợ chồng Năng vay 1,8 tỉ đồng. Ngày 28-11-2020, anh C. đến gặp Năng ở TP. Hải Dương để đòi nợ thì bị người này ra tay sát hại.

Sau khi giết anh C., Năng đưa xác đi chôn tại một khu vườn cạnh sông Sặt. Chưa dừng lại ở đó, khoảng 1 tháng sau, Năng đào xác anh C. lên, đổ xăng đốt. Điều này khiến cơ quan chức năng gặp rất nhiều khó khăn khi điều tra vụ án.

Ông M. không ngờ mảnh vườn mình đang thầu lại là nơi kẻ xấu giấu xác nạn nhân.



Tại hiện trường nơi đối tượng Cao Tài Năng chôn xác anh C, phóng viên đã gặp ông Nguyễn Văn M. (hiện là người chăm sóc và trông coi khu vườn). Theo lời ông M. chia sẻ thì vào một buổi sáng của tháng 11-2020, ông M. ra vườn chăm cây thì thấy một ụ đất nhô lên bất thường, trên đó trồng 2 cây vạn niên thanh, 1 cây trà mi và 3 cây hương đã cháy hết.

Ông M. có chút thắc mắc nhưng cũng không để ý nhiều bởi khu vườn nhà ông cạnh bờ sông nên người ta vẫn thường hay vứt đồ thải, đồ thờ cúng, ván giường và thắp hương. Chiều hôm đó về nhà, ông M. còn bảo với vợ mình rằng: “Gớm, có nhà nào chôn chó mèo mà cẩn thận thế, lại còn trồng cả cây và thắp hương lên đó”. Nói xong, ông M. cũng không để tâm thêm nữa.

Sau này, khi hay tin Cao Tài Năng từng mang thi thể anh C. ra bãi đất nhà mình chôn rồi đốt xác phi tang, ông M. mới tá hỏa. Ông nhớ lại trước đó có một người đánh cá kể với ông rằng, khoảng 11 giờ đêm của tháng 11, ông này nhìn thấy có một người đốt lửa trên mảnh đất nhà ông C.

Trong đêm tối, người này không nhìn rõ đó là ai, chỉ lờ mờ nhìn thấy mặc bộ đồ bảo hộ chống dịch. Khi người đánh cá hỏi to “làm gì đấy” thì người này trả lời “đốt mấy thứ linh tinh thôi”.

Là người trực tiếp chứng kiến cơ quan chức năng dẫn giải Cao Tài Năng đến hiện trường nơi đối tượng chôn cất và đốt xác phi tang anh C., ông M. không khỏi bàng hoàng khi thấy Năng bình tĩnh và lạnh lùng một cách đáng sợ. Lý giải điều này, ông M. bảo: “Chắc hắn ta cũng chuẩn bị tâm lý cho cái ngày bị bắt này từ trước rồi”.

Theo lời ông M. chia sẻ thì từ khi biết anh C. bị kẻ xấu giấu xác ở đây, không ngày nào gia đình anh không ra thắp hương.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ hành vi phạm tội của bị can Cao Tài Năng và hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng khác có liên quan.