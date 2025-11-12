Chuyện ăn uống của Mỹ Tâm gây bất ngờ lớn

Người hâm mộ thường hình dung những ngôi sao đình đám, mức cát-xê cao ngất ngưởng sẽ hay check-in nhà hàng sang chảnh, nhưng chuyện ăn uống của Mỹ Tâm lại giản dị hơn nhiều người tưởng.

Mỹ Tâm

Dễ thấy nhất, Mỹ Tâm đặc biệt yêu thích hoa quả. Cô thường chia sẻ hình ảnh hái và thưởng thức các loại hoa quả trong vườn nhà. Những khoảnh khắc cô cười rạng rỡ bên giỏ trái cây, tay hái từng trái cóc, trái ổi, chùm chôm chôm, mẹt dưa chuột,... cho thấy khía cạnh gần gũi, giản dị và hòa mình với thiên nhiên của nữ ca sĩ.

Ngoài ra Mỹ Tâm còn tranh thủ vào bếp chế biến những món ăn ngon lành từ rau quả vườn nhà như lẩu rau tập tàng, các loại thạch trái cây, mứt dừa mứt gừng vào dịp lễ Tết,... Sự lựa chọn này không chỉ thể hiện thói quen ăn uống lành mạnh mà còn phản ánh tính cách trân trọng những giá trị bình dị xung quanh của “hoạ mi tóc nâu”.

Mỹ Tâm mới khoe cả xe đẩy xoài cách đây không lâu

Những loại rau trong vườn nhà Mỹ Tâm

Món ăn ngon lành "của nhà trồng được"

Mỹ Tâm cũng thích các loại thạch

Khi đi diễn, Mỹ Tâm cũng không quá cầu kỳ chuyện ăn uống. Thay vì chọn những nhà hàng sang trọng, cô thường ghé các quán ăn ven đường hay thưởng thức món ăn dân dã ngay gần địa điểm biểu diễn.

Những bữa ăn bình thường như bao người của Mỹ Tâm khi đi diễn

Một đặc điểm khác về lựa chọn bữa ăn của Mỹ Tâm là ẩm thực Đà Nẵng - quê nhà nữ ca sĩ. Trong chương trình 2 Ngày 1 Đêm mùa 2, Mỹ Tâm xuất hiện với vai trò khách mời và chia sẻ về niềm đam mê ẩm thực quê hương của mình.

Mỹ Tâm cho biết món nào của Đà Nẵng cũng ngon hết. Cô nói: "Đối với Tâm, đồ ăn Đà Nẵng gần như là ngon nhất rồi. Tại vì cái vị rất là ‘trung hoà’. Bạn của Tâm ở Hà Nội và cũng khen ngon, ở Sài Gòn ra cũng khen ngon".

"Chị đẹp" Mỹ Tâm cũng "highlight" một vài món như bún bò, bánh bèo (mà phải là loại nhân ướt chứ không phải nhân khô), ốc hút loại chỉ ở Đà Nẵng mới có... và đặc biệt là bún mắm - nhấn mạnh là không thể bỏ qua.

Mỹ Tâm rất mê đồ ăn Đà Nẵng

Bên cạnh đó, những món ăn "càng tuổi thơ càng tốt" cũng được Mỹ Tâm ưu tiên. Thói quen của cô mỗi khi về Đà Nẵng là ăn những món mà từ xưa Mỹ Tâm đã ăn (các món tuổi thơ). Và một bí kíp là nếu các quán đó đã nghỉ bán rồi thì Mỹ Tâm sẽ kiếm những quán bán từ xưa tới giờ thì mới ăn.

Một số hình ảnh về niềm đam mê ăn hoa quả, chế biến các món từ rau củ quả của Mỹ Tâm:

Cốc nước mát lành sau khi thu hoạch nha đam của Mỹ Tâm

"Chị đẹp" cũng thích dừa và nhiều người cho rằng đây là bí kíp trẻ mãi không già của nữ ca sĩ

Rau quả ngon lành trong vườn nhà

Cô thường đăng ảnh hái hoa quả và ăn thử ngay trong vườn

Mỗi dịp Tết Nguyên đán, Mỹ Tâm đều đăng ảnh sên mứt, gói bánh tét như thói quen