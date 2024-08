Chụp ảnh "check in" tại thác nước nổi tiếng Bali, du khách tử vong thương tâm ngay trước mặt bạn gái

New York Post đưa tin, mới đây, một sự việc kinh hoàng đã xảy ra với cặp du khách đến khu vực thác nước nổi tiếng Gajah Mas tại Bali (Indonesia). Theo đó, báo cáo cho biết du khách xấu số này là Giancarlo Zicari (49 tuổi) đến từ Ý.

Vào ngày diễn ra sự việc 04/08, nạn nhân và bạn gái của mình là Ilaria Biagi (25 tuổi) đang đứng ở khu vực đỉnh thác và cùng nhau lưu lại những bức ảnh kỷ niệm tại đây. Tuy nhiên, khi đang tạo dáng chụp ảnh thì phần lan can sắt tại thác nước bất ngờ đổ sập, khiến cả hai nạn nhân bất ngờ rơi xuống dưới chân thác.

Ước tính, độ cao tính từ nơi các nạn nhân rơi từ đỉnh xuống chân thác là 24 mét, tương đương với chiều cao của một tòa nhà 8 tầng.

Du khách ngã từ trên cao xuống khi đang chụp ảnh với bạn gái

Sau cú rơi, người bạn gái Biagi được cho là đã may mắn sống sót và chỉ bị thương nhẹ ở đầu và trầy xước khắp cơ thể. Theo lời kể, Biagi cho biết dù cô đã cố gắng leo lên bờ và tìm người giúp đỡ nhưng người bạn trai đã không may tử vong tại chỗ do va đập mạnh.

Hiện tại, vụ việc vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm ở Bali. Tuy nhiên, cảnh sát địa phương cho biết họ từ chối bình luận về tính an toàn của phần lan can khu vực xảy ra tai nạn. Cảnh sát cũng cho biết, gia đình Zicari đã từ chối khám nghiệm tử thi và đang trong quá trình đưa thi thể anh trở về Ý.

Thác nước Gajah Mas nổi tiếng tại Bali

Cảnh sát từ chối bình luận về tính an toàn tại khu vực thác nước

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên các sự cố đau lòng này xảy ra lại "thiên đường du lịch" Bali trong thời gian gần đây. Trước đó chỉ vài tuần, một du khách 17 tuổi đến từ Trung Quốc đã bất ngờ trượt chân khỏi một vách đá nguy hiểm ở Bali trong kỳ nghỉ gia đình, khiến cô bị thương nghiêm trọng ở đầu và cổ.