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Chương Tử Di sao ra nông nỗi này, còn đâu danh xưng người duy nhất có thể đánh cắp hào quang của Song Hye Kyo

Vy Anh
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Khán giả hoang mang tột độ khi thấy hình ảnh mới của Chương Tử Di.

Ngày 19/8, tờ Sohu đưa tin Chương Tử Di đang trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội sau khi xuất hiện với diện mạo khó có thể nhận ra. Theo đó, "đại hoa đán Cbiz" vừa bị bắt gặp ở phòng gym khu nghỉ dưỡng Anaya (Hà Bắc, Trung Quốc). Trong hình ảnh do "team qua đường" chụp lại, Chuơng Tử Di để mặt mộc hoàn toàn, làn da ngăm đen và lộ rõ dấu hiệu lão hóa.

Trên mạng xã hội, nhiều người cho biết nếu không để tên, họ dụi mắt 10.000 lần cũng chẳng nhận ra nổi đó là Chương Tử Di. Không ít cư dân mạng thắc mắc tại sao minh tinh hàng đầu lại xuống sắc nhiều đến thế. Theo netizen, việc nhan sắc của Chương Tử Di đi xuống và thay đổi đến từ việc cô tăng cân rồi phải giảm cân cấp tốc cho dự án phim mới. Chưa kể, năm nay nữ diễn viên đã sắp 50 tuổi, vì thế diện mạo của cô không tránh khỏi sự tàn phá của thời gian.

Chương Tử Di sao ra nông nỗi này, còn đâu danh xưng người duy nhất có thể đánh cắp hào quang của Song Hye Kyo- Ảnh 1.

Diện mạo xuống sắc của Chương Tử Di khiến dư luận Trung Quốc xôn xao. Gương mặt cô lộ rõ dấu hiệu lão hóa, làn da đen sạm trông khác xa so với thời gian trước. Ảnh: HK01.

Chương Tử Di từng là một trong những mỹ nhân khiến cả châu Á say đắm bởi nhan sắc nổi bật. Ngay từ những ngày đầu bước chân vào giới giải trí, cô đã nhanh chóng thu hút sự chú ý với vẻ đẹp trong trẻo, thanh thoát và đậm chất điện ảnh.

Nữ diễn viên sở hữu gương mặt nhỏ nhắn, đường nét hài hòa, sống mũi cao, đôi mắt sâu hút hồn cùng làn da trắng sáng. Đặc biệt, vẻ đẹp của Chương Tử Di thời trẻ mang nét ngây thơ, thanh thuần nhưng vẫn toát lên khí chất cuốn hút rất riêng. Nhờ nhan sắc nổi bật cùng thần thái khó trộn lẫn, Chương Tử Di từng liên tục góp mặt trong những bảng xếp hạng mỹ nhân hàng đầu Cbiz. Thời kỳ đỉnh cao, người đẹp được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc và khí chất của màn ảnh Hoa ngữ, mỗi lần xuất hiện đều dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý.

Đến khi bước sang độ tuổi trung niên, Chương Tử Di lại mang đường nét sắc sảo, ánh mắt có chiều sâu cùng thần thái điện ảnh mạnh mẽ, tạo cảm giác sang trọng và quyền lực mỗi khi xuất hiện. Vẻ đẹp của Chương Tử Di được nhận xét không chỉ nằm ở gương mặt mà còn đến từ khí chất ngôi sao màn bạc đã được tôi luyện qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Sự sắc sảo và thần thái của Chương Tử Di từng lấn át hoàn toàn Song Hye Kyo - tượng đài nhan sắc của màn ảnh Hàn Quốc - khi họ có dịp đứng chung khung hình.

Chương Tử Di sao ra nông nỗi này, còn đâu danh xưng người duy nhất có thể đánh cắp hào quang của Song Hye Kyo- Ảnh 2.
Chương Tử Di sao ra nông nỗi này, còn đâu danh xưng người duy nhất có thể đánh cắp hào quang của Song Hye Kyo- Ảnh 3.

Vẻ đẹp tựa "mối tình đầu" mê hoặc cả showbiz của Chương Tử Di thời trẻ. Ảnh: On.

Chương Tử Di sao ra nông nỗi này, còn đâu danh xưng người duy nhất có thể đánh cắp hào quang của Song Hye Kyo- Ảnh 4.
Chương Tử Di sao ra nông nỗi này, còn đâu danh xưng người duy nhất có thể đánh cắp hào quang của Song Hye Kyo- Ảnh 5.

Không chỉ ở showbiz Hoa ngữ, khí chất ngôi sao trời sinh, sự sang trọng và vẻ đẹp thần sầu của cô trong Thập Diện Mai Phục còn chinh phục cả thế giới. Ảnh: Sina.

Chương Tử Di sao ra nông nỗi này, còn đâu danh xưng người duy nhất có thể đánh cắp hào quang của Song Hye Kyo- Ảnh 6.
Chương Tử Di sao ra nông nỗi này, còn đâu danh xưng người duy nhất có thể đánh cắp hào quang của Song Hye Kyo- Ảnh 7.

Từng có thời điểm, nhan sắc của minh tinh Cbiz "át vía" cả Song Hye Kyo. Ảnh: Sina.

Chương Tử Di là đại hoa đán hàng đầu Cbiz. Cô nổi tiếng với các phim như Ngọa Hổ Tàng Long, Giờ Cao Điểm Hai, Anh Hùng... Đặc biệt, bộ phim Đường Về Nhà giúp Chương Tử Di đoạt giải Gấu bạc tại Liên hoan phim Berlin năm 2000. Cô còn từng giải Ảnh hậu Bách Hoa lần thứ 23.

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Năm 2024, ban tổ chức Cannes có màn vinh danh đặc biệt dành cho Chương Tử Di. Đội ngũ nhân viên an ninh đã làm trống thảm đỏ để minh tinh Trung Quốc tạo dáng riêng trong suốt 3 phút. Với tầm ảnh hưởng của mình ở thị trường nước ngoài, cô được khán giả ưu ái đặt cho biệt danh "Chương quốc tế".

Về đời tư, Chương Tử Di từng kết hôn với nam ca sĩ nổi tiếng Uông Phong vào năm 2015. Đến năm 2023, họ tuyên bố ly hôn và minh tinh Cbiz giành quyền nuôi dưỡng 2 con.

Chương Tử Di sao ra nông nỗi này, còn đâu danh xưng người duy nhất có thể đánh cắp hào quang của Song Hye Kyo- Ảnh 8.

Chương Tử Di là diễn viên Hoa ngữ có tầm ảnh hưởng tại nước ngoài nhất. Ảnh: Getty Images.

Nguồn: Sina, Sohu

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Tags

Chương Tử Di

sao hoa ngữ

Song Hye Kyo

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