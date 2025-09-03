Từ giấc mơ Wall Street đến “nghề đào mỏ” triệu USD

Roselyn “Rosie” Keo – con gái của một gia đình tị nạn gốc Campuchia – từng nuôi giấc mơ trở thành nữ doanh nhân phố Wall. Nhưng cuộc đời rẽ ngang: bỏ học năm 17 tuổi, Rosie bắt đầu kiếm sống bằng công việc tại một quán ăn bình dân. Chính nơi này, cô lọt vào mắt xanh của quản lý một bar thoát y, người gợi ý rằng cô có thể kiếm “nhiều hơn gấp bội” nếu bước chân vào sàn diễn.

Rosie (trái) và Samantha khi bị bắt, năm 2014. Ảnh: ATI

Không lâu sau, Rosie nhận ra sức hút của thế giới thoát y: chỉ trong vài giờ, cô có thể bỏ túi 500 – 1.000 USD, thậm chí lên tới 2.000 USD mỗi giờ nhờ ngoại hình nóng bỏng và khả năng mồi chài khách. Những năm đầu 2000, khi các câu lạc bộ thoát y ở Mỹ đang ở thời kỳ hoàng kim, Rosie sống trong cơn lốc tiền mặt – nơi các đại gia không tiếc tay ném từng xấp đô la mới cứng.

Nhưng cuộc khủng hoảng tài chính 2008 đã làm thay đổi tất cả. Các “cá mập” phố Wall không còn vung tiền như trước, sàn bar vắng khách, thu nhập giảm sút. Trong lúc tìm cách xoay xở, Rosie gặp Samantha Foxx – một vũ nữ kỳ cựu, từng là ngôi sao của bar Hustler nhưng đã bắt đầu bị coi là “già” so với tiêu chuẩn ngành.

Hai người nhanh chóng trở thành cộng sự thay vì đối thủ. Rosie đúc kết: “Đàn ông dễ mất kiểm soát hơn khi được nhiều phụ nữ vây quanh”. Thay vì chỉ chờ khách, họ chủ động “câu cá”: săn tìm các đại gia mang thẻ bạch kim, đồng hồ Hublot, Patek Philippe hay ví căng đầy đô la. Một số tay chơi có thể tiêu 100.000 USD chỉ trong một giờ – và đó chính là mỏ vàng mà Rosie và Samantha nhắm đến.

135.000 USD bốc hơi trong một đêm – và cú sa lưới của nhóm “nữ doanh nhân”

Ban đầu, kế hoạch chỉ là đưa khách đến bar, nhận phần trăm hoa hồng từ quán. Nhưng dần dần, chiêu trò trở nên tinh vi hơn: cả nhóm rủ khách “thử cảm giác mới” bằng ma túy, rồi lợi dụng lúc họ phê thuốc để rút tiền trong thẻ. Khi khách từ chối, Samantha nghĩ ra cách lén trộn chất kích thích vào đồ uống – “chỉ như một nhúm muối”, cô ta từng thú nhận.

Rosie trong cuộc phỏng vấn báo chí năm 2019 khi bộ phim Hustlters ra mắt. Ảnh: ABC

Với tài ăn nói, nhóm vũ nữ còn giả làm trợ lý của khách trên điện thoại để qua mặt công ty thẻ tín dụng, vượt qua mọi bước xác minh. Rosie tự biện minh: “Tôi không phải kẻ lừa đảo, tôi là nữ doanh nhân. Tôi chỉ chọn sai ngành thôi.”

Đa phần nạn nhân im lặng vì xấu hổ, đặc biệt là những người đã có vợ con. Điều này càng khiến nhóm Rosie yên tâm “ra tay”. Nhưng họ không ngờ, trong số đó có bác sĩ tim mạch Zyad Younan.

Younan nhận được thông báo chi tiêu 135.000 USD chỉ trong ba đêm ở một bar thoát y – nơi ông khẳng định chưa từng đặt chân đến. Thay vì chấp nhận mất tiền, vị bác sĩ giàu có quyết định tố cáo, trở thành nhân chứng quan trọng mở ra cuộc điều tra lớn của cảnh sát New York.

Suốt 8 tháng, Sở Cảnh sát New York phối hợp với Văn phòng Công tố đặc biệt về ma túy và DEA (Cục Quản lý Thực thi Ma túy) lần theo dấu vết. Cuối cùng, họ phanh phui đường dây gồm Rosie, Samantha và nhiều cộng sự. Năm 2016, nhóm bị truy tố hàng loạt tội danh: Âm mưu lừa đảo, Trộm cắp tài sản lớn, Hành hung và Giả mạo. Rosie và Samantha nhận tội, lĩnh án quản chế từ 5 đến 6 năm.

Khi Hollywood biến phi vụ thành phim

Câu chuyện gây chấn động đến mức Hollywood nhanh chóng đưa lên màn ảnh rộng trong bộ phim Hustlers (2019), với Jennifer Lopez thủ vai Samantha và Constance Wu thủ vai Rosie. Phim không chỉ mô tả chiêu trò “đào mỏ” táo bạo mà còn khắc họa một hiện thực phũ phàng: những người phụ nữ từng mơ ước đổi đời bằng con đường chính đáng, cuối cùng sa chân vào tội ác.

Một cảnh quay trong Hustlers mô tả cảnh hai vũ nữ do Constance Wu (trái) và Jennifer Lopez thủ vai, đang mồi chài đại gia vào câu lạc bộ thoát y để chuốc ma túy, moi tiền. Ảnh: Hustlers

Rosie sau đó viết cuốn sách The Sophisticated Hustler, tự nhận mình là “doanh nhân bất đắc dĩ”. Trong khi đó, Samantha tỏ ra tức giận, thậm chí kiện Jennifer Lopez vì cho rằng phim “bôi nhọ nhân cách” – nhưng thua kiện. Không cam chịu, cô còn xuất bản sách Underscore, khẳng định đây mới là “sự thật” về những năm tháng mờ ám.

Phi vụ khét tiếng này giờ đây đã trở thành giai thoại vừa đen tối vừa hào nhoáng trong lịch sử phố Wall – nơi những người giàu có từng nghĩ mình bất khả xâm phạm lại trở thành nạn nhân của những vũ nữ thoát y thông minh và liều lĩnh.