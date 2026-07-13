HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Chuỗi khách sạn của Messi

Chi Chi
|

Ít ai biết Messi là chủ sở hữu của cả 1 chuỗi khách sạn nổi tiếng.

Khác với phần lớn vận động viên thường tập trung vào việc bảo toàn tài sản sau khi giải nghệ, cách tiếp cận của Lionel Messi lại có đôi chút khác biệt. Ngay cả khi đang thi đấu ở đỉnh cao phong độ của bóng đá chuyên nghiệp, siêu sao người Argentina vẫn liên tục mở rộng danh mục đầu tư trải dài trên nhiều lĩnh vực như khách sạn, bất động sản, thể thao, truyền thông và sản phẩm tiêu dùng.

Không giống các ngôi sao giải trí thường cho mượn tên tuổi ở hàng tá dự án không liên quan, các hoạt động kinh doanh của Messi chủ yếu xoay quanh phong cách sống, giải trí và thể thao. Danh mục bất động sản đồng hành cùng hệ thống khách sạn, quyền sở hữu câu lạc bộ bóng đá bổ trợ cho các khoản đầu tư công nghệ thể thao, và mảng sản xuất truyền thông phản ánh nhu cầu ngày càng tăng đối với các nội dung do chính vận động viên làm chủ.

Nhều dự án trong số này cũng đã có những bước tiến triển rõ rệt trong những năm gần đây. Chuỗi khách sạn của anh đã phát triển vượt ra ngoài các bất động sản đơn lẻ để trở thành một doanh nghiệp lưu trú có cấu trúc bài bản, trong khi vai trò của anh tại các câu lạc bộ bóng đá đã chuyển dịch từ quan hệ đối tác sang mua lại toàn quyền sở hữu. Đồng thời, những bước đi mới trong mảng đồ uống, trang phục và truyền thông cho thấy nỗ lực xây dựng các doanh nghiệp có thể vận hành độc lập với sự nghiệp sân cỏ của anh.

Một trong những mảng kinh doanh cốt lõi của Lionel Messi là MiM Hotels, một thương hiệu lưu trú cao cấp sở hữu các bất động sản khắp Tây Ban Nha và Andorra. Danh mục khách sạn cao cấp này bao gồm 6 chi nhánh đặt tại Sitges, Ibiza, Mallorca, Baqueira (Baqueira Beret), Sotogrande và Andorra.

Chuỗi khách sạn của Messi- Ảnh 1.
Chuỗi khách sạn của Messi- Ảnh 2.
Chuỗi khách sạn của Messi- Ảnh 3.

Các chi nhánh của MiM được đặt ở Tây Ban Nha và Andorra

Quyền quản lý tập đoàn đã được chuyển giao cho Meliá Hotels International theo một thỏa thuận cho thuê, tích hợp các bất động sản này vào thương hiệu "The Meliá Collection". Bước đi chiến lược này giúp nâng cao vị thế và mức độ nhận diện thương hiệu trên toàn cầu nhờ tận dụng hệ thống phân phối và nền tảng khách hàng thân thiết của Meliá, trong khi các khách sạn vẫn giữ nguyên vẹn bản sắc độc bản của mình. Sự hợp tác này đã nâng quy mô của thương hiệu "The Meliá Collection" lên 26 khách sạn đang hoạt động hoặc trong giai đoạn phát triển tại hơn 12 quốc gia.

Mỗi khách sạn trong chuỗi MiM đều in đậm dấu ấn cá nhân của Messi đối với phong cách du lịch xa xỉ, thể hiện qua các phòng suite mang tên "Messi Suite" đặc trưng và các khu vực trưng bày kỷ vật tuyển chọn, bao gồm cả phiên bản phục dựng của danh hiệu Quả bóng vàng có chữ ký của anh. Phần không gian nội thất đương đại của các khách sạn được nhào nặn dưới bàn tay của những nhà thiết kế danh tiếng như Luis Bustamante và Lázaro Rosa-Violán tại các vị trí đắc địa độc quyền.

Chuỗi khách sạn được phân loại thành các địa điểm chỉ dành cho người lớn phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng riêng tư như ở Ibiza, Mallorca và Sitges, cùng các khu nghỉ dưỡng thân thiện với gia đình ở Sotogrande, Baqueira Beret và Andorra (nơi tích hợp thêm không gian tổ chức sự kiện và hội họp ấm cúng). Khách lưu trú tại các điểm đến này có thể trải nghiệm các hoạt động ngoài trời đa dạng tùy theo địa hình như trượt tuyết, đánh golf hay leo núi.

Chuỗi khách sạn của Messi- Ảnh 4.
Chuỗi khách sạn của Messi- Ảnh 5.
Chuỗi khách sạn của Messi- Ảnh 6.
Chuỗi khách sạn của Messi- Ảnh 7.

Những hình ảnh bên trong các cơ sở MiM

Yếu tố chăm sóc sức khỏe (wellness) đóng vai trò trung tâm trong trải nghiệm của khách hàng với hệ thống thủy liệu pháp, các liệu trình chăm sóc chuyên biệt và khu vực thư giãn yên tĩnh. Đặc biệt, khía cạnh ẩm thực vẫn là một điểm nhấn vượt trội của thương hiệu. Tại các chi nhánh Baqueira, Andorra và Sotogrande, nhà hàng Hincha – mô hình được phát triển cùng đầu bếp đạt sao Michelin, Nandu Jubany – mang đến chương trình ẩm thực độc đáo khi kết hợp hài hòa giữa nông sản địa phương và phong vị đặc trưng của Argentina.

Tất cả các bất động sản của MiM đều đạt chứng nhận LEED (Định hướng Thiết kế về Năng lượng và Môi trường), phản ánh sự chú trọng mang tính cấu trúc vào sự bền vững và bảo vệ môi trường. Danh mục khách sạn này cấu thành một phần quan trọng trong khối bất động sản rộng lớn của Messi ngoài thế giới bóng đá.

Nguồn: Tatler

Máy bay bung cửa sổ ngay sau khi cất cánh, hành khách bị hút nửa người ra ngoài: Ai nấy đều kinh hãi
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

01:04
Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

01:20
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

01:13
Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

01:03
Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

01:38
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại