Chung sức trồng 30.000 cây gỗ lớn ứng phó biến đổi khí hậu

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc tham gia trồng rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu. Ảnh: NVCC.

Trong ba tháng qua, Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia đã triển khai chương trình “Chung sức trồng rừng”, trồng gần 30.000 cây gỗ lớn tại Vườn Quốc gia Cúc Phương, Vườn Quốc gia Xuân Liên, Khu Bảo tồn Thiên nhiên Tà Kóu và Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai.

Hoạt động này hưởng ứng Ngày Quốc tế Giảm nhẹ rủi ro thiên tai (13/10), nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và lan tỏa thông điệp “Trồng rừng - Giảm nhẹ thiên tai”.

Theo bà Đỗ Thị Thanh Huyền, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia, mùa mưa bão năm nay, Việt Nam hứng chịu 11 cơn bão. Dự kiến còn 4 - 5 cơn bão ảnh hưởng đến cuối năm.

Riêng tháng 9, đã có 4 cơn bão xuất hiện, trong đó bão Bualoi (số 10) gây thiệt hại gần 19.000 tỷ đồng. Khi những thiệt hại do bão số 10 chưa được khắc phục thì bão Matmo (số 11) đã ập tới với hoàn lưu gây mưa lớn tại nhiều nơi.

Những ngày qua các tỉnh thành ở khu vực phía Bắc như Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Ninh, Lạng Sơn chìm trong cơn lũ lịch sử và thiệt hại vẫn chưa thể thống kê.

Doanh nghiệp tham gia trồng Tràm nước tại Nông trường Mùa Xuân (tỉnh Hậu Giang cũ). Ảnh: Gaia.

Sự kiện “bão chồng bão, lũ chồng lũ” là một hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta về biến đổi khí hậu đang khiến các hiện tượng thời tiết diễn biến một cách cực đoan và dị thường.

Thiên tai không thể tránh khỏi, biến đổi khí hậu là một hiện tượng trên toàn cầu nhưng chúng ta có thể hành động để phòng tránh và giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

"Chúng ta không thể ngăn mưa bão, nhưng ta có thể trồng lại rừng, để đất có nơi nương tựa, nước có nơi dừng chân. Rừng đa tầng đa tán như tấm khiên xanh chắn gió che giông. Hơn thế nữa, rừng còn là bể hấp thụ carbon cực kỳ quan trọng để hạ nhiệt cho Trái Đất, giảm tốc độ biến đổi khí hậu. Do đó, hoạt động trồng rừng chính là chìa khóa để làm chậm lại vòng xoáy khủng hoảng khí hậu, ứng phó thiên tai một cách bền vững", bà Đỗ Thị Thanh Huyền - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia cho hay.

Chương trình nhận được sự đồng hành của 11 doanh nghiệp cùng hơn 700 nhóm, cá nhân tham gia. Nhiều đơn vị đã gắn bó với việc trồng rừng nhiều năm liền, không chỉ góp cây mà còn trực tiếp tham gia trồng rừng và cứu trợ vùng thiên tai.

Các khu rừng sau khi trồng được chăm sóc, giám sát từ 2 - 6 năm, gồm xới đất, bón phân, cắt dây leo, phòng cháy, trị sâu bệnh...

Bà Đỗ Thị Thanh Huyền chia sẻ cùng Hoa hậu Bảo Ngọc về những thách thức khi trồng cây trên vùng đất đang bị “sa mạc hóa”. Ảnh: Gaia.

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia còn cập nhật hình ảnh, số liệu, báo cáo hằng năm gửi đến các đơn vị, cá nhân tài trợ cũng như công khai trên các phương tiện truyền thông.

Ngoài ra, Gaia còn tổ chức các chuyến đi cho doanh nghiệp và cộng đồng để mọi người có thể trực tiếp tham gia trồng rừng và trải nghiệm thiên nhiên.

Qua đó, có thêm kiến thức, trải nghiệm, được truyền cảm hứng để cùng bảo vệ rừng nói riêng và môi trường nói chung.