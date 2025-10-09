Chứng khoán Việt Nam tăng hạng, so với Thái Lan thì sao?

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa được FTSE Russell nâng hạng từ nhóm thị trường cận biên (Frontier Market) lên thị trường mới nổi (Emerging Market), theo thông báo ngày 7/10, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình hội nhập tài chính của Việt Nam. Đây là kết quả sau hơn 6 năm cải cách hệ thống giao dịch, pháp lý và mở cửa dòng vốn ngoại – những điều kiện tiên quyết để lọt vào danh sách nâng hạng.

Theo hãng tin Reuters, FTSE Russell cho biết Việt Nam “đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về thanh toán, tính minh bạch và khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài”, đồng thời sẽ được đưa vào nhóm Secondary Emerging Market từ tháng 9/2026, sau kỳ rà soát trung gian vào tháng 3/2026.

Việc được nâng hạng mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho Việt Nam. FTSE Russell ước tính việc này sẽ giúp Việt Nam thu hút dòng vốn thụ động (ETF tracking) khoảng 3,5–5 tỷ USD khi các quỹ toàn cầu phải điều chỉnh danh mục để phản ánh thay đổi. “Đây là tín hiệu mạnh mẽ gửi đến cộng đồng đầu tư quốc tế rằng Việt Nam đã tiến gần hơn tới các tiêu chuẩn của thị trường mới nổi”, Financial Times dẫn lời chuyên gia phân tích tại Nomura Holdings nhận định. Bên cạnh dòng vốn, nâng hạng cũng giúp giảm chi phí vốn cho doanh nghiệp, tăng thanh khoản cho sàn HOSE và nâng uy tín của hệ thống tài chính quốc gia trên bản đồ khu vực.

Theo Vietnam News, để đạt được thành quả này, Việt Nam đã triển khai loạt cải cách sâu rộng: hợp nhất các Sở Giao dịch (HOSE và HNX) dưới Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX), cải thiện hệ thống thanh toán bù trừ, áp dụng quy trình giao dịch T+2, và đang thử nghiệm cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) – tiêu chí quan trọng mà FTSE và MSCI yêu cầu. Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đang xem xét mở rộng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại các doanh nghiệp niêm yết, nhằm hướng tới chuẩn full foreign ownership transparency vào năm 2026.

Các tổ chức quốc tế phân loại thị trường tài chính toàn cầu dựa trên mức độ phát triển, tính minh bạch và quy mô, trong đó MSCI và FTSE Russell là hai cơ quan có ảnh hưởng nhất. Theo hệ thống này, thị trường chứng khoán toàn cầu được chia thành bốn nhóm: Developed (phát triển), Emerging (mới nổi), Frontier (cận biên) và Standalone (đơn lập). Trong đó, nhóm Emerging được coi là “vùng đệm chiến lược” giữa các nền kinh tế phát triển và các thị trường sơ khai – nơi tiềm năng tăng trưởng cao đi kèm rủi ro lớn.

Trong khu vực Đông Nam Á, các quốc gia được xếp hạng theo ba nhóm chính. Singapore hiện là thị trường phát triển duy nhất trong ASEAN, trong khi Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Philippines đều thuộc nhóm Emerging Market. Trước nâng hạng, Việt Nam nằm trong nhóm Frontier Market cùng với Bangladesh và Sri Lanka. Các nước như Lào, Campuchia và Myanmar vẫn chưa được xếp hạng do quy mô nhỏ và thanh khoản hạn chế.