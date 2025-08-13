Chuẩn bị thu hồi đất của hơn 2.100 hộ dân ở Đồng Nai để triển khai tuyến cao tốc trọng điểm dài 124 km do Tập đoàn Vingroup thực hiện

Dự án đường cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành có chiều dài tuyến khoảng 124 km đi qua địa bàn 2 tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai. Trong đó, đoạn qua Đồng Nai dài hơn 101 km.

Dự án do liên danh Tập đoàn Vingroup và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Techtra làm chủ đầu tư. Tổng vốn đầu tư dự án 19.965 tỷ đồng, trong đó vốn nhà đầu tư huy động trên 12.100 tỷ đồng (chưa bao gồm 989 tỷ đồng lãi vay), nguồn vốn Nhà nước hơn 6.840 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, tuyến đường cao tốc này có quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế 120 km/h. Trong giai đoạn đầu, tuyến có quy mô 4 làn xe cao tốc hoàn chỉnh.

Phối cảnh cao tốc Gia Nghĩa- Chơn Thành

Cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành được chia làm 5 dự án thành phần, trong đó tách riêng phần giải phóng mặt bằng. Hiện, dự án thành phần 5 (bồi thường, hỗ trợ, tái định cư) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang được đẩy mạnh tiến độ, nhằm tạo tiền đề để khởi công dự án đầu tư xây dựng (19.965 tỷ đồng) vào ngày 19/8/2025.

Theo quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án, dự án thành phần 5 có tổng mức đầu tư gần 4.000 tỷ đồng.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, để xây dựng tuyến cao tốc - tỉnh Đồng Nai sẽ thực hiện thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng hơn 1.000 ha đất với hơn 2.100 hộ gia đình và tổ chức bị ảnh hưởng.

Theo thống kê sơ bộ, có hơn 1.000 hộ dân trong khu vực dự án đủ điều kiện bố trí tái định cư. Để thực hiện tái định cư cho các hộ dân, tỉnh Đồng Nai sẽ xây dựng 6 khu tái định cư trên địa bàn các xã: Bù Đăng, Đồng Tâm, Tân Lợi và các phường Bình Phước, Chơn Thành.

Tổng diện tích các khu tái định cư phục vụ dự án hơn 26 ha, số lô đất tái định cư dự kiến của các khu tái định cư hơn 990 lô.

Tính đến đầu tháng 8/2025, cơ quan chức năng của tỉnh đã ban hành thông báo thu hồi đất đối với hơn 2.100/3.700 thửa đất trong khu vực triển khai dự án.

Được biết, sau khi ban hành thông báo thu hồi đất, cơ quan chức năng đã kiểm kê nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng trên đất.

Tương lai khi hình thành, tuyến cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành sẽ mang nhiều ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối giữa các địa phương, mở rộng không gian phát triển, tạo động lực phát triển mới cho cả vùng.

Đồng thời, dự án sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics, thúc đẩy giao thương, thu hút đầu tư.



