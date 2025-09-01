Các nhà quan sát đã phát hiện sự có mặt của Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến số 155 và 40 theo hướng Pokrovsk, có thể cùng với Trung đoàn Thủy quân Lục chiến 177 đã triển khai trước đó. Theo giới chuyên môn, hướng tấn công có khả năng xảy ra nhất là về phía Dobropillya - Druzhkivka.

Việc điều động Lữ đoàn Dù 11 và các đơn vị thuộc Sư đoàn Dù 76 đến khu vực này của mặt trận cũng được ghi nhận. Tất cả các đơn vị trên trước đây đều hoạt động ở hướng Bắc Slobozhansk (Sumy) và Kursk.

Ngoài ra, Sư đoàn bộ binh cơ giới số 70 được cho là đã được cơ động đến Bakhmut do "nhu cầu tăng viện khẩn cấp". Nhiệm vụ của đơn vị này có thể liên quan đến việc tăng cường áp lực lên Kostyantynivka hoặc Siversk.

"Nga đang hoàn tất việc tái tập hợp chiến lược. Sau khi điều quân từ Sumy và Kherson, cuộc tấn công của họ có thể sẽ sớm bước vào một giai đoạn mới", các nhà phân tích kết luận.

Theo ông Viktor Tregubov, phát ngôn viên của nhóm tác chiến Dnipro, vào đầu chiến dịch mùa hè tại khu vực Pokrovsk, Quân đội Nga có tổng cộng khoảng 110.000 binh sĩ.

Hiện tại, con số này đã giảm nhẹ xuống còn 100.000. Các đơn vị mới dự báo sẽ thay những đội hình đã bị tổn thất nặng trong cuộc tấn công và gia tăng áp lực lên hệ thống phòng thủ của Ukraine.

Minh họa việc cơ động các đơn vị tăng viện của quân Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng tuyên bố Nga đang chuẩn bị cho các cuộc tấn công mới trong buổi họp báo gần nhất diễn ra vào ngày 29 tháng 8.

"Hướng Pokrovsk là nghiêm trọng nhất hiện nay. Sự tập trung ở đó lên đến 100.000 người, cho thấy tình hình chiến thuật căng thẳng. Dù sao thì họ cũng đang chuẩn bị một cuộc tấn công. Điều quan trọng là chúng ta phải biết điều này và kiểm soát nó", ông Zelensky nói.

Theo Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, tình hình tại hướng Pokrovsk vẫn căng thẳng trong hai ngày 29 và 30 tháng 8. Cụ thể hôm 29 tháng 8, Quân đội Ukraine đã chặn đứng 50 cuộc tấn công. Tính đến 16 giờ ngày 30 tháng 8, phía Nga đã thực hiện thêm 38 lần xung phong nữa.

Chúng ta hãy nhớ lại rằng bắt đầu từ ngày 7 tháng 8 và tính đến tối ngày 11 tháng 8, quân Nga đã đột phá và tiến sâu khoảng 15 km vào hệ thống phòng thủ của Ukraine trên một khu vực hẹp của mặt trận.

Và ngay trong ngày 15 tháng 8, Quân đoàn 1 của Vệ binh Quốc gia Azov, cùng với các đơn vị được huy động, không chỉ ngăn chặn cuộc đột phá của Nga gần Dobropillya mà còn cắt đứt một phần mũi đột kích, bao vây binh sĩ Nga và bắt đầu lấy lại các khu định cư xung quanh .