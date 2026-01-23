Chưa từng có: Vàng lập đỉnh hơn 17 triệu/chỉ, nhiều người vẫn chỉ quan tâm tới 1 điều vô nghĩa khi mua, bán

Vàng thường được xem là kênh tích lũy an toàn, nhưng thực tế cho thấy không ít người mua vàng lại tự đặt mình vào thế bất lợi, không phải vì chọn sai thời điểm, mà vì những thói quen tưởng như rất nhỏ và rất quen.

Giá vàng lập đỉnh lịch sử hôm nay 23/1

Thị trường vàng trong nước đang chứng kiến mức giá cao kỷ lục chưa từng có. Theo cập nhật ngày 23/1/2026, giá vàng miếng SJC tại nhiều doanh nghiệp lớn được niêm yết quanh 171,3 – 173,3 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn tròn trơn 9999 giao dịch phổ biến ở 169 – 171,8 triệu đồng/lượng. Đáng chú ý, chênh lệch giữa giá mua và bán dao động từ 1,5 – 2,5 triệu đồng/lượng, khiến không ít người mua vàng rơi vào trạng thái "lỗ trên giấy" ngay sau khi giao dịch.

Giới phân tích cho rằng, dù vàng vẫn được xem là kênh trú ẩn an toàn trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều bất ổn, việc giá vàng biến động mạnh theo từng phiên, thậm chí từng giờ, đang tạo áp lực tâm lý không nhỏ cho người mua vàng tích trữ dài hạn.

Quy định mới khi mua vàng từ 9/2/2026

Bên cạnh diễn biến giá, quy định mới về giao dịch vàng cũng là điểm người dân cần đặc biệt lưu ý. Theo Nghị định 232/2025/NĐ-CP, từ ngày 9/2/2026, các giao dịch mua bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên trong một ngày của cùng một khách hàng bắt buộc phải thanh toán qua tài khoản ngân hàng, thay vì dùng tiền mặt như trước.

Quy định này nhằm tăng tính minh bạch và kiểm soát dòng tiền trên thị trường vàng. Trường hợp không tuân thủ đúng hình thức thanh toán, cá nhân hoặc tổ chức có thể bị xử phạt từ 10 – 20 triệu đồng, theo Nghị định 340/2025/NĐ-CP. Các chuyên gia khuyến cáo, người mua vàng cần chủ động cập nhật quy định mới để tránh rủi ro pháp lý và bảo đảm quyền lợi khi phát sinh đối chiếu, xác minh giao dịch.

Điều vô nghĩa khi mua vàng: Rất quen thuộc!

Trong một bài viết trên Báo Văn Hoá, các chuyên gia cho rằng điều vô nghĩa nhất khi mua vàng chính là việc liên tục tính toán lãi – lỗ trên giấy theo biến động giá từng ngày. Theo phân tích, khi chưa bán vàng, mọi con số lời hay lỗ đều chỉ mang tính tạm thời, phản ánh cảm xúc nhiều hơn là giá trị thực.

Việc quá tập trung vào giá vàng ngắn hạn có thể khiến người mua quên mất mục tiêu ban đầu của việc tích trữ vàng – vốn được xem là kênh giữ giá trị tài sản trong dài hạn. Thay vì chạy theo từng nhịp tăng giảm, người mua cần xác định rõ mục tiêu tài chính và giữ kỷ luật trong quá trình tích lũy.

Bảo quản và mua – bán vàng thế nào để không bị thiệt?

Bên cạnh việc mua đúng và bán đúng, bảo quản vàng cũng là yếu tố quan trọng nhưng thường bị xem nhẹ. Vàng miếng, vàng nhẫn hoặc vàng trang sức nếu để trong môi trường ẩm, dễ va chạm có thể bị trầy xước, ảnh hưởng tới giá trị khi bán lại.

Với những người tích trữ vàng lâu dài, việc cất giữ trong két an toàn, tránh ẩm mốc và hạn chế tiếp xúc không cần thiết được xem là giải pháp giúp bảo toàn giá trị tài sản. Trường hợp sở hữu lượng vàng lớn, gửi két sắt tại ngân hàng cũng là lựa chọn được nhiều người cân nhắc.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo, khi mua – bán vàng, người dân nên so sánh giá giữa các cửa hàng, lưu ý mức chênh lệch mua – bán và giữ đầy đủ hóa đơn, chứng từ. Đây là căn cứ quan trọng để bảo vệ quyền lợi khi bán lại hoặc phát sinh tranh chấp.