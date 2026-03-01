Chưa từng có: Mỹ đứng về phía Nga trong một tranh chấp với Ukraine

Lần đầu tiên, Mỹ đứng về phía Nga và Trung Quốc trong một cuộc tranh chấp tại cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) của Liên Hợp Quốc về mối nguy hiểm từ các cuộc tấn công vào nhà máy điện hạt nhân của Ukraine.

Ngày 5/3, Mỹ đã bỏ phiếu phản đối một nghị quyết tại IAEA, được nhiều quốc gia châu Âu, Australia, Canada, Argentina và Chile ủng hộ. Theo bản dự thảo mà WSJ thu được, nghị quyết này không đề cập đến Nga. Nghị quyết lên án các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, cho rằng chúng gây ra mối đe dọa trực tiếp đến an toàn hạt nhân.

Bất chấp sự phản đối của Mỹ, nghị quyết đã được thông qua với tỷ lệ 20-4. Ngoài Mỹ, thêm Trung Quốc, Nga và Niger cũng bỏ phiếu phản đối. Còn 10 quốc gia bỏ phiếu trắng.

Đây là nghị quyết thứ 7 về Ukraine được Hội đồng IAEA thông qua kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào năm 2022, và là lần đầu tiên Washington bỏ phiếu phản đối các biện pháp này.

Ông Howard Solomon, quyền đại biện lâm thời của Mỹ, cho biết Washington chia sẻ những lo ngại về mối nguy hiểm tiềm tàng đối với cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine và kêu gọi tất cả các bên kiềm chế mọi hành động có thể dẫn đến sự cố an toàn hạt nhân.

Tuy nhiên, ông nói rằng Mỹ không ủng hộ một “nghị quyết không cần thiết, không giúp đạt được hòa bình giữa Ukraine và Nga”.

Nga đã tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn và kéo dài vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, gây ra tình trạng mất điện diện rộng những tháng gần đây. Các cuộc tấn công vào các trạm biến áp điện của Ukraine đã đe dọa đến nguồn điện cung cấp cho các nhà máy điện hạt nhân của nước này.

Trong những tháng gần đây, IAEA đã nhiều lần làm trung gian hòa giải các thỏa thuận ngừng bắn ngắn hạn giữa lực lượng Nga và Ukraine để cho phép sửa chữa đường dây điện.

Năm ngoái, Mỹ đã phản đối các nghị quyết tại Liên Hợp Quốc ở New York chỉ trích Nga về việc theo đuổi cuộc chiến ở Ukraine. Chính quyền của Tổng thống Trump cho rằng trọng tâm của họ là làm trung gian hòa giải một thỏa thuận hòa bình, chứ không phải đổ lỗi cho một bên nào về cuộc xung đột.

Tháng 9/2025, các nhà ngoại giao cho biết Mỹ đã bỏ phiếu trắng đối với nghị quyết của IAEA kêu gọi Nga trả lại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia cho Ukraine. Nga đã chiếm giữ nhà máy này – cơ sở lớn nhất châu Âu, trong những ngày đầu của cuộc chiến Ukraine.

Theo WSJ﻿