Chưa thấy phu nhân tài phiệt nào kém sang thế này: Nhan sắc sến súa lạc quẻ, giọng nói còn tuyệt vọng hơn

Bộ phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh thời điểm hiện tại vẫn tiếp tục xoay quanh câu chuyện của Mỹ Anh (Phương Oanh) và hội phu nhân tài phiệt. Đặc biệt trong những diễn biến gần nhất, có 1 nhân vật được chú ý hơn cả, đó là Sương (Trần Thu), phu nhân tài phiệt trẻ nhất trong hội nhưng cũng là người có thân thế khủng với một ông chồng siêu giàu.

Trần Thu trong vai Sương, một thành viên trong hội phu nhân tài phiệt

Dù vào vai phu nhân tài phiệt, có phần thanh lịch, nhẹ nhàng hơn hẳn so với những chị em cùng hội nhưng Sương vẫn khiến khán giả ngao ngán vô cùng. Tuy nhiên khác với dáng vẻ cố tỏ ra nhẹ nhàng, từ tốn của Sương là chất giọng hơi... chua của diễn viên trẻ Trần Thu.

Mỗi lần Trần Thu cất giọng, khán giả hoàn toàn không cảm nhận được tâm trạng của nhân vật dù so với các phu nhân còn lại, Sương có số phận đặc biệt hơn cả. Cô là vợ lẽ của một đại gia giàu có, chỉ việc ở nhà hưởng thụ và tìm cách để con trai riêng của chồng chấp nhận mình. Thân phận mẹ kế khiến Sương không khỏi trăn trở, nhất là khi con trai chồng năm lần bảy lượt khước từ cô. Dù nhân vật có số phận đặc biệt nhưng cách thoại của Trần Thu lại cứ đều đều, vô cảm, chẳng bộc lộ được nội tâm nhân vật, đã thế chết giọng của cô còn hoàn toàn không phù hợp với kiểu vai giàu sang, nhẹ nhàng.

Tạo hình, nhất là kiểu tóc của Sương bị chê

Không chỉ giọng nói, tạo hình của Trần Thu trong vai Sương cũng bị chê là không phù hợp. Dù trang phục là váy áo lụa là, túi xách đắt đỏ nhưng trông không ăn nhập với gương mặt, nhất là kiểu tóc. Nhìn mái tóc nhuộm sáng màu, buộc kiểu đuôi gà, đặc biệt là tóc mái mà khán giả chỉ muộn mượn chiếc kéo để... cắt đi cho gọn. Nếu thay đổi một kiểu tóc khác thì có lẽ Sương sẽ trông ra dáng phu nhân chủ tịch hơn đôi chút.

Bình luận của khán giả:

- Đạo diễn cho em xin 5 phút, em vào vén cái tóc của Sương.

- Sương với con trai thoại chán quá, cứ the thé cả lên, nghe bực mình vô cùng.

- Phu nhân tài phiệt nhìn chán hơn Phương Oanh. Kiểu tóc với váy vóc sến súa dã man.

- Thoại chán quá, như đọc thuộc lòng ấy.

- Không giống phu nhân tí nào, từ ngoại hình đến giọng nói, đạo diễn chọn diễn viên chán thế. Cô này ít ra cũng kiểu nền nã, thanh lịch hơn hội phu nhân nửa mùa, thì cũng phải nâng cấp giao diện tí chứ.

Trần Thu là một diễn viên trẻ chuyên đóng những phim ngắn chiếu trên các nền tảng mạng xã hội. Đây là lần đầu tiên cô có cơ hội xuất hiện trên sóng giờ vàng với một vai diễn có nhiều đất diễn. Diễn xuất còn non nớt lại nhận một vai khá phức tạp về tâm lý và có yêu cầu cao về ngoại hình khiến Trần Thu dễ dàng để lộ những khuyết điểm khiến khán giả ngao ngán vô cùng.