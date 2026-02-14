Nghĩ đến Tết, mùi nhang trầm hay mâm ngũ quả đôi khi chưa làm ta nôn nao bằng khoảnh khắc chạm mắt vào sắc cam vàng rực rỡ của những chậu quất cảnh. Không rườm rà hoa lá, chỉ một chậu cây đơm trĩu quả đặt góc phòng khách, thắt thêm vài dải luy băng đỏ là nghi thức gọi mùa xuân về nhà đã trọn vẹn, mang theo cả ngàn lời chúc năm mới đại cát đại lợi, bình an hỷ lạc.

Vì sao "vô quất bất thành niên"?

Người ta cứ mải mê chạy theo những thú chơi hoa kỳ công, đắt đỏ mà quên mất rằng, đôi khi không khí Tết rộn ràng nhất lại đến từ những điều mộc mạc và thân thuộc vô cùng. Một chậu quất xum xuê không tốn quá nhiều công chăm sóc, chỉ cần đặt ở góc nhà, tưới tắm chút nước và để cây tắm mình trong ánh sáng tự nhiên là đã đủ sức làm bừng sáng cả một không gian. Nhìn ngắm sắc cam vàng tươi rói lấp ló sau vòm lá xanh mướt, tự nhiên thấy lòng nhẹ bẫng, bao nhiêu muộn phiền của năm cũ dường như tan biến hết, nhường chỗ cho niềm hân hoan đón chờ những điều tốt đẹp.

Thật không ngoa khi nói rằng, thấy bóng dáng chậu quất vàng ươm là thấy Tết chạm ngõ, là cầm chắc trong tay một "bảo bối" khai vận rực rỡ cho trọn vẹn 365 ngày sắp tới. Nếu bạn vẫn đang lăn tăn chưa biết chọn dáng cây nào cho hợp phong thủy và không gian nhà mình, thì đây là 4 gợi ý "chân ái" cứ nhắm mắt rinh về là ưng bụng, ai nhìn cũng phải tấm tắc khen khéo chọn.

Câu nói "không quất không thành năm" nghe thì vui tai nhưng lại đúng đến lạ. Từ bao đời nay, hình ảnh cây quất ngày Tết đã in sâu trong ký ức nhiều thế hệ. Quả quất tròn tượng trưng cho sự viên mãn, sung túc; sắc vàng cam tượng trưng cho tài lộc, thịnh vượng. Cây càng sai quả, càng nhiều lộc. Thế nên khi chọn quất, người ta thường thích cây sum suê, quả chín đều, xen lẫn vài trái xanh để tượng trưng cho sự tiếp nối, đủ đầy cả quá khứ - hiện tại - tương lai.

Điều đáng yêu là quất không chỉ có ý nghĩa mà còn rất "thân thiện" với người bận rộn. Không cần chăm bẵm cầu kỳ, chỉ cần để nơi có ánh sáng, tưới nước vừa phải là cây đã có thể tươi tốt suốt cả mùa xuân. Nhìn sắc cam vàng ấy mỗi ngày, tâm trạng cũng tự nhiên sáng lên, bớt lo toan hơn.

4 dòng quất cảnh vừa đẹp vừa mang trọn lời chúc đầu năm

Nếu đang phân vân giữa vô vàn chậu quất ngoài chợ hoa, có thể tham khảo 4 dòng dễ chọn - dễ chơi - dễ hợp không gian dưới đây.

1. Quất chu sa

Đứng đầu bảng phong thần mang tên tài lộc chắc chắn phải nhắc đến quất chu sa. Đúng như tên gọi, những trái quất khi chín mang sắc cam đỏ đậm đà, no tròn và căng bóng tựa như được phủ một lớp chu sa rực rỡ. Dáng cây thường được uốn nắn rất nghệ thuật, cành lá vươn xòe phóng khoáng và đại khí. Đặt một chậu quất chu sa ngay tại khoảng huyền quan trước cửa hay vị trí trung tâm của phòng khách, không gian bỗng chốc trở nên bề thế và ngập tràn hỷ khí.

Đây là dáng cây mang đậm dấu ấn phong thủy, tượng trưng cho sự hồng phát, rực rỡ, tài lộc cuồn cuộn đổ về không ngừng. Những chị em đang tự doanh hoặc gia đình có người làm ăn buôn bán nhất định phải rinh ngay một chậu để lấy vía buôn may bán đắt, vạn sự hanh thông trong năm mới.

2. Quất tứ quý

Nếu yêu thích sự dung dị và mộc mạc mang hơi thở truyền thống, quất tứ quý chính là lựa chọn không thể hoàn hảo hơn. Không quá phô trương, những trái quất tròn trịa với kích cỡ vừa vặn nhuộm vàng ruộm cả một góc cành, trĩu nặng uốn cong từng nhành lá mảnh mai. Lớp vỏ căng mịn thi thoảng lại tỏa ra mùi hương tinh dầu thoang thoảng, thanh mát, ngửi thôi đã thấy thư thái tâm hồn.

Điểm cộng lớn nhất của dòng quất này là cực kỳ dễ chiều, chẳng đòi hỏi tay nghề chăm sóc cầu kỳ. Chỉ cần đặt cây nơi ban công đón nắng gió nheo nhẹ, cây sẽ tự do bung nở sức sống, mang theo ngụ ý chiêu tài tiến bảo, vàng ngọc đầy nhà. Lên hình sống ảo cùng chậu quất tứ quý thì đảm bảo góc nào cũng thơ mộng và đậm đà phong vị Tết xưa.

3. Kim quất

Dành riêng cho những không gian sống hiện đại hoặc các căn hộ khiêm tốn về diện tích, kim quất mang đến một vẻ đẹp thanh tao và tinh tế đến bất ngờ. Khác biệt với những người anh em của mình, quả kim quất mang dáng hình bầu dục thuôn dài cực kỳ dễ nhận diện.

Từng chùm quả xanh vàng đan xen lấp ló ẩn hiện dưới tán lá mướt mát tạo nên một bức tranh sinh động, tràn trề nhựa sống. Form cây thường được ép dáng khá nhỏ gọn, ôm xum xuê từ gốc đến ngọn nên cực kỳ tiết kiệm diện tích. Dù là đặt trên kệ tivi phòng khách hay tô điểm cho chiếc bàn làm việc, kim quất đều làm tốt vai trò thắp sáng không gian. Đặc biệt, cây có khả năng đậu quả và giữ dáng quanh năm, như một lời chúc tĩnh lặng mà sâu sắc về sự bình an, tĩnh tại và sức khỏe dồi dào qua suốt bốn mùa mưa nắng.

4. Kim đậu

Và cuối cùng, không thể không nhắc đến "tiểu tinh linh" đáng yêu trong thế giới cây chưng Tết: Kim đậu. Đúng với tên gọi, những trái quất tí hon chỉ nhỉnh hơn đầu ngón tay một chút, tròn vo và vàng ươm như những hạt đậu vàng lấp lánh điểm xuyết trên nền lá xanh rì. Tổng thể chậu cây vô cùng nhỏ nhắn, tinh xảo, tựa như một tác phẩm nghệ thuật bonsai thu nhỏ.

Bạn có thể dễ dàng đặt một chậu kim đậu trên bậu cửa sổ ngập nắng hay ngay cạnh góc đọc sách yêu thích. Cảm giác mỗi sáng thức dậy, vươn tay ra là có thể chạm vào những "hạt vàng" xinh xắn mang lại một niềm vui trẻ trẻo và bình yên đến lạ. Dù thân hình mi nhon là thế, kim đậu lại ôm trọn ngụ ý về sự viên mãn, cát tường, lộc lá tuy nhỏ nhưng tụ mãi thành đại lộc, rước bầu không khí tươi vui ngập tràn từng ngóc ngách nhỏ nhất trong nhà.

Mặc dù phân loại 4 loại quất dựa vào màu sắc, dáng cây nhưng tựu trung lại chọn quất size lớn hay size mini đều tượng trưng cho phúc lộc và may mắn. Chỉ cần sắc vàng ươm và tròn đầy viên mãn của quả quất cũng giúp không gian sống có sinh khí hơn rất nhiều.

Chọn quất sao cho "chuẩn vibe" và bền đẹp suốt Tết?

Đừng chỉ nhìn vào số lượng quả. Một chậu quất đẹp là cây có lá xanh khỏe, không úa, không sâu bệnh; quả phân bố đều từ gốc tới ngọn; có cả quả chín và quả xanh để tạo cảm giác sinh sôi. Gốc cây vững, đất không quá ướt sũng. Khi mang về nhà, nên đặt ở nơi thoáng, có ánh sáng tự nhiên, tránh gió lùa mạnh. Tưới nước vừa đủ, tránh tưới lên quả để giữ màu sắc tươi lâu.

Sau Tết, nếu chăm sóc tốt, hoàn toàn có thể giữ lại cây, cắt tỉa và nuôi cho mùa sau. Việc ấy giống như giữ lại một phần may mắn, tiếp tục nuôi dưỡng cho hành trình mới.

Có thể với nhiều người, một chậu quất chỉ là món trang trí quen thuộc. Nhưng với không ít gia đình, đó là nghi thức khởi đầu năm mới. Là khoảnh khắc cả nhà cùng chọn cây, cùng buộc dây đỏ, cùng treo bao lì xì nhỏ. Là cảm giác khi khách đến chơi xuân, ánh mắt họ dừng lại ở chậu quất và mỉm cười khen "năm nay lộc nhiều quá".

Năm mới, dù tuổi gì, làm nghề gì, ai cũng mong một chữ "thuận". Thuận công việc, thuận gia đình, thuận cả những ước mơ còn dang dở. Đôi khi, niềm tin vào một chậu quất sai trĩu quả cũng đủ khiến ta vững lòng hơn. Bởi Tết không chỉ nằm ở mâm cao cỗ đầy, mà ở cảm giác ấm áp khi nhìn quanh nhà và thấy mọi thứ đang ở đúng chỗ của nó, sẵn sàng cho một hành trình mới.

Vậy nên, nếu vẫn còn lăn tăn, hãy thử mang về một chậu quất. Đặt ở nơi bạn thường nhìn thấy nhất. Biết đâu, chỉ một sắc vàng cam ấy thôi cũng đủ làm năm mới của bạn bắt đầu bằng một nụ cười.