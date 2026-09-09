Chưa ra mắt, chiếc điện thoại "gây chấn động" của Apple bị nghi ngờ có thể gây hại cho sức khỏe người dùng

Ranh giới giữa sự đổi mới mang tính đột phá và rủi ro kỹ thuật trở nên mỏng manh.

Chiếc iPhone màn hình gập được đồn đoán sẽ ra mắt trong sự kiện ngày 9/9 của Apple. Nhưng trong khi nhiều người hào hứng muốn tìm hiểu thêm về thiết kế và thông số kỹ thuật, thì một số khác lại bày tỏ sự quan ngại với ngón tay cái của người dùng.

Nếp gấp màn hình và độ bền

Một trong những lý do lớn nhất khiến cộng đồng người dùng lo lắng về chiếc iPhone gập tương lai chính là độ bền của màn hình. Mặc dù các đối thủ Android như Samsung, Honor hay Oppo đã trải qua nhiều thế hệ cải tiến, nếp gấp ở giữa màn hình vẫn là một nhược điểm vật lý chưa thể xóa bỏ hoàn toàn.

Apple nổi tiếng là tập đoàn luôn theo đuổi sự hoàn hảo trong thiết kế sản phẩm. Do đó, giới phân tích nhận định Táo Khuyết sẽ không chấp nhận phát hành một thiết liệu có vết hằn rõ rệt trên màn hình hiển thị. Việc tìm kiếm một giải pháp bản lề và chất liệu kính siêu mỏng (UTG) hoàn toàn không để lại vết gấp đang là thách thức kỹ thuật lớn nhất của Apple.

Bên cạnh vấn đề thẩm mỹ, độ bền theo thời gian cũng khiến người dùng đắn đo. Màn hình gập về bản chất linh hoạt hơn nhưng lại dễ bị tổn thương bởi tác động lực bên ngoài, bụi bẩn hoặc hiện tượng lão hóa vật liệu sau hàng trăm nghìn lần gập mở. Một chi phí sửa chữa màn hình "trên trời" chắc chắn sẽ khiến ngay cả những người hâm mộ trung thành nhất của Apple cũng phải cân nhắc.

Mối lo mới đối với sức khỏe người dùng

Bên cạnh đó, "hội chứng ngón út iPhone" là khái niệm ngón tay út bị đau do tì điện thoại lên đó trong lúc lướt mạng xã hội. Nhưng trang Creative Bloq dẫn lời một chuyên gia vật lý trị liệu, trọng lượng tăng thêm của chiếc iPhone Ultra có thể gây hại cho ngón cái của chúng ta.

Các thông tin rò rỉ cho thấy iPhone màn hình gập có thể nặng hơn iPhone 17 tiêu chuẩn tới 78g khi gập lại, trọng lượng tăng thêm này sẽ làm tăng áp lực lên tay người dùng. Chuyên gia vật lý trị liệu cơ xương khớp Martin Ratcliffe chia sẻ về tác động của điều này đối với đôi tay của bạn:

"Sau vài giờ sử dụng, sự căng thẳng liên tục do trọng lượng tăng thêm có thể dẫn đến mệt mỏi và làm tăng áp lực lên các mô, đặc biệt là mô xung quanh ngón tay cái, ngón tay chính được sử dụng để điều khiển thiết bị. Hơn nữa, tư thế cầm nắm có thể thay đổi do thiết kế gập của điện thoại. Nhìn chung, mặc dù trọng lượng tăng thêm có thể nhỏ, nhưng sự căng thẳng lặp đi lặp lại và áp lực nhẹ có thể dẫn đến căng thẳng và tổn thương thêm cho các mô và khớp xung quanh."

Tuy nhiên, vấn đề không hoàn toàn là không có lời giải. Martin khuyên nên nghỉ giải lao sau mỗi 30-45 phút để giảm nguy cơ căng cơ và gân. Trong những lúc nghỉ ngơi, mọi người nên đặt điện thoại xuống và nhìn ra chỗ khác để đảm bảo được nghỉ ngơi đúng cách. Người dùng được khuyên duỗi lòng bàn tay và lắc tay trong vài giây để thúc đẩy lưu thông máu. Việc duỗi từng ngón tay giúp phục hồi cơ bắp và giảm căng thẳng.

Liệu người dùng có sẵn sàng trả mức giá "trên trời"?

Bên cạnh những lo ngại về mặt kỹ thuật, yếu tố thương mại và giá bán thực tế của dòng iPhone gập đang tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Giới phân tích dự báo chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên có thể sở hữu mức giá khởi điểm lên tới 2.000 USD hoặc cao hơn.

Mức giá này cao hơn đáng kể so với các dòng iPhone Pro Max hiện tại. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn còn nhiều biến động, việc bỏ ra một khoản tiền tương đương một chiếc MacBook Pro cấu hình cao chỉ để sở hữu một chiếc điện thoại gập là quyết định không dễ dàng với số đông.

Câu hỏi đặt ra là: Apple sẽ mang lại giá trị gia tăng nào đủ lớn để thuyết phục người dùng móc rủng rỉnh túi tiền? Nếu sản phẩm chỉ đơn thuần là một chiếc iPhone có thể gập đôi mà không kèm theo những tính năng độc quyền đột phá về phần mềm hay phần cứng, nguy cơ thất bại về mặt doanh số thương mại là hoàn toàn có thể xảy ra.

Lời giải nào cho bài toán đổi mới của Apple?

iPhone màn hình gập đại diện cho khát vọng định hình lại phân khúc smartphone cao cấp của Apple trong thập kỷ tới. Tuy nhiên, những lo ngại từ phía thị trường về nếp gấp màn hình, độ bền cơ học và mức giá cao ngất ngưởng là hoàn toàn có cơ sở.

Apple không thể chỉ dựa vào sức mạnh thương hiệu để bán một sản phẩm chưa thực sự hoàn thiện. Để biến sự nghi ngại thành làn sóng đón nhận nồng nhiệt, tập đoàn công nghệ xứ Cupertino cần chứng minh rằng chiếc iPhone gập của họ không chỉ là một món đồ chơi đắt đỏ, mà là một công cụ làm việc và giải trí vượt trội, thiết lập nên tiêu chuẩn mới cho toàn bộ ngành công nghiệp di động.