Chưa đến Vía Thần Tài, vì sao hàng loạt công ty vàng bạc đã đua nhau khai trương từ mùng 4 Tết ?

Ảnh minh họa mua vàng ngày Vía Thần Tài năm 2023

Thị trường bán lẻ kim loại quý dịp Tết Bính Ngọ 2026 ghi nhận sự phân hóa rõ nét trong chiến lược vận hành. Trong khi phần lớn các đơn vị kinh doanh ấn định lịch nghỉ kéo dài, một bộ phận hệ thống bán lẻ đã chủ động duy trì điểm giao dịch hoặc mở cửa sớm.

Thống kê lịch hoạt động cho thấy, Tập đoàn Phú Quý và Công ty Bảo Tín Minh Châu đều chọn thời điểm khai xuân vào ngày 22/2 (tức mùng 6 Tết).

Phía Bảo Tín Mạnh Hải thông báo mở cửa trở lại sớm hơn một ngày, vào mùng 5 Tết. Đáng chú ý, khu vực Hà Nội của hệ thống SJC ghi nhận lịch nghỉ dài nhất thị trường khi các điểm giao dịch đóng cửa đến tận ngày 23/2 (mùng 7 Tết).

Trái ngược với nhóm nghỉ lễ dài ngày, cuộc đua giành thị phần sớm diễn ra quyết liệt tại nhóm doanh nghiệp sở hữu mạng lưới bán lẻ lớn và linh hoạt. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, SJC bố trí các điểm mở cửa từ mùng 1 Tết và duy trì hoạt động xuyên suốt kỳ nghỉ đối với các cửa hàng đặt tại trung tâm thương mại Aeon Bình Tân và Aeon Tân Phú.

Tương tự, PNJ áp dụng chính sách vận hành liên tục cho hệ thống trực tuyến, đồng thời phân bổ một số điểm bán vật lý hoạt động không ngày nghỉ, trước khi đồng loạt khai trương hàng loạt cửa hàng vào mùng 4 Tết, khu vực Tp.HCm lẫn Hà Nội.

Chuỗi kinh doanh Ancarat cũng góp mặt vào xu hướng này khi duy trì chi nhánh Nguyễn Trãi xuyên Tết và thông báo tái kích hoạt toàn bộ mạng lưới từ mùng 4. Việc chấp nhận bài toán chi phí nhân sự cao điểm cho thấy định hướng tiếp cận trực tiếp tệp khách hàng có sẵn tiền mặt ngay trong những ngày du xuân.

Song song với việc tranh thủ thời gian mở bán, các doanh nghiệp cũng thiết lập mặt bằng giá giao dịch mới nhằm quản trị rủi ro biến động.

Theo dữ liệu thị trường ngày 19/2, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn được niêm yết đồng mức 178 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 181 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Mức định giá này tạo ra biên độ chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, đồng thời chênh lệch so với thị trường quốc tế 19,79 triệu đồng/lượng.

Tại phân khúc kim loại bạc, giá thu mua trong nước ghi nhận mức 76,66 triệu đồng/kg và bán ra 79,04 triệu đồng/kg, cao hơn mức tham chiếu toàn cầu 13,1 triệu đồng/kg.