Hãy xem bạn có nằm trong số những con giáp dưới đây không nhé.

Tuổi Mão

Tuổi Mão là con giáp được đánh giá cao bởi cách giao tiếp rất nhẹ nhàng, tinh tế mà vô cùng hiệu quả. Bằng sự khéo léo của mình, họ luôn biết cách thấu hiểu và duy trì hòa khí trong các mối quan hệ xã hội, từ đó dễ dàng giải quyết những xung đột một cách êm đẹp, nhận được sự tin yêu, giúp đỡ từ quý nhân xung quanh.

Trong công việc, bản tính cẩn trọng và kiên trì giúp tuổi Mão đạt được những thành tựu bền vững mà không cần phô trương hay tranh đoạt. Khả năng thẩm mỹ cao và sự điềm tĩnh cũng là vũ khí sắc bén giúp con giáp này tỏa sáng trong các lĩnh vực nghệ thuật hoặc ngoại giao.

(Ảnh minh họa)

Nói chung, năm Bính Ngọ 2026 sẽ mang lại cho tuổi Mão nhiều cơ hội trong công việc và cuộc sống. Với sự hỗ trợ của rất nhiều cát tinh như sao Thiên Đức, Phúc Đức, Nguyệt Đức, Phúc Tinh, Thiên Hỷ, con giáp này sẽ được quý nhân trợ giúp, có nhiều cơ hội để vươn lên, xây dựng sự nghiệp vững chắc. Nếu biết nắm bắt thời cơ, tuổi Mão sẽ có thể hóa giải khó khăn, tạo lập cho mình một vị thế vững vàng trong xã hội.

Chưa đầy 2 tháng nữa, tuổi Mão sẽ là con giáp chính thức có cuộc sống lên hương thấy rõ. Tử vi học có nói, tháng 7 âm, nếu như vẫn thường được dân gian gọi là "tháng cô hồn", thì đối với con giáp này lại chính là thời gian gặt hái trái ngọt. Được sao Nguyệt Đức hỗ trợ, tuổi Mão sẽ có quý nhân trợ giúp, công việc vô cùng hanh thông. Lương thưởng tăng cao, đặc biệt những người làm về kinh doanh sẽ càng phát đạt, giàu có. Bên cạnh đó, tuổi Mão cũng sẽ đón nhiều tin vui khác trong cuộc sống.

Tuổi Hợi

Với nhiều ưu điểm trong tính cách, như nhân hậu, hào phóng và lạc quan tuổi Hợi là con giáp dù đi đâu, làm gì cũng sẽ có quý nhân trợ giúp. Theo các chuyên gia phong thủy, Bính Ngọ 2026 nói chung là một năm thịnh vượng và nhiều lộc lá của tuổi Hợi. Với nhiều quý nhân hỗ trợ nên con đường công danh, chỉ cần nỗ lực, chăm chỉ thì sự nghiệp của tuổi Hợi sẽ vô cùng xán lạn.

(Ảnh minh họa)

Sự xuất hiện của các cát tinh như Thái Dương, Ngọc Đường, Nguyệt Đức cho thấy trong năm mới Bính Ngọ, sự nghiệp và tài lộc sẽ là điểm sáng nhất của con giáp này. Với bản tính chăm chỉ, lại được quý nhân giúp sức, tuổi Hợi sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền và làm giàu, tỏa sáng như vầng Thái Dương rực rỡ.

Vừa mới đi qua tháng 4 âm tương đối thử thách, cuộc sống của tuổi Hợi đang dần xuất hiện những tín hiệu tích cực. Đặc biệt, chưa đầy 2 tháng nữa tuổi Hợi cũng sẽ là con giáp đón tin vui lớn. Tử vi học có nói, tháng 7 âm, con giáp này sẽ có duyên gặp gỡ với quý nhân là người có ảnh hưởng lớn trong xã hội và được giúp đỡ tận tình. Nhờ được người này đưa đường dẫn lối mà sự nghiệp của tuổi Hợi sẽ có những bước tiến vô cùng khả quan. Cuộc sống của con giáp này nhờ vậy mà thay đổi theo chiều hướng vô cùng tích cực, giúp họ tha hồ tận hưởng sự thoải mái và tiện nghi.

Tuổi Dần

Thông minh, sự sắc sảo, bản lĩnh và dám đối đầu với thử thách, tuổi Dần nằm trong số những con giáp sở hữu nhiều điểm mạnh để thành công. Tử vi học có nói, Bính Ngọ 2026 hứa hẹn sẽ là một năm tuyệt vời để con giáp này thể hiện khả năng và bứt phá mạnh mẽ của họ trong sự nghiệp.

Với sự xuất hiện của các cát tinh như Tam Hợp, Tử Vi, Học Đường, tuổi Dần sẽ có nhiều cơ hội trong cả con đường học vấn cũng như sự nghiệp, có thể nói là công thành danh toại, muốn tiền có tiền, muốn chức vị có chức vị, dù làm gì cũng dễ thành công, xây dựng được một sự nghiệp huy hoàng, chói lọi.

(Ảnh minh họa)

Trong tử vi học, cát tinh Tam Hợp mang lại lợi ích to lớn về may mắn, sự hỗ trợ, và thành công trong cuộc sống và công việc. Nó giúp thúc đẩy sự đồng điệu, tạo thuận lợi cho tình yêu/hôn nhân, đồng thời nâng cao khả năng kinh doanh, phát triển sự nghiệp, và giúp giải quyết xung đột.

Trong khi đó, cát tinh Tử Vi được ví như "đế tinh" trong tử vi, mang lại lợi ích cốt lõi về quyền lực, sự tôn quý, thông minh và năng lực lãnh đạo. Người có sao này chiếu mệnh thường đôn hậu, có khả năng giải trừ tai họa, mang lại công danh sự nghiệp vững chắc và phúc thọ vững bền.

Cuối cùng, cát tinh Học Đường mang tin vui đến những người tuổi Dần đang theo đuổi con đường học vấn, dễ đỗ đạt công thành - danh toại, có vị thế trong xã hội.

Nếu như tuổi Mão và tuổi Hợi sẽ có một tháng 7 âm với nhiều điều đáng để mong chờ thì ngược lại, tuổi Dần lại là con giáp cần có những sự thận trọng nhất định. Tử vi học có nói, tháng 7 âm, tuổi Dần được khuyên nên thận trọng trong việc chi tiêu và đầu tư, đặc biệt là tránh cho vay tiền để giảm khả năng thâm hụt tài chính. Bên cạnh đó, con giáp này cũng nên chăm sóc bản thân thật tốt để tránh đau ốm.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.