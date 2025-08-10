Chưa đầy 10 ngày nữa, Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ khởi công 4 siêu dự án hơn 164.000 tỷ đồng vào dịp đặc biệt quan trọng

Ngày 19/8 tới đây, khoảng 230 công trình và dự án sẽ đồng loạt khởi công, khánh thành nhằm chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025).

Trong số này, hệ sinh thái của Tập đoàn Vingroup (mã: VIC) góp mặt với loạt dự án quy mô lớn từ dự án khu đô thị, khu công nghiệp đến hạ tầng giao thông. Tổng vốn đầu tư của các dự án lên đến 164.500 tỷ đồng, tương đương 6,3 tỷ USD.

Cụ thể, tại Bắc Ninh, liên danh do Tập đoàn Vingroup dẫn đầu sẽ chính thức triển khai dự án khu đô thị mới phía Tây Bắc TP. Bắc Ninh.

Liên danh nhà đầu tư gồm: Tập đoàn Vingroup, Công ty TNHH tư vấn đầu tư phát triển thương mại Thanh Bình, Công ty TNHH đầu tư và phát triển bất động sản Cuộc Sống Mới, Công ty cổ phần Phú Thọ Land.

Dự án này có diện tích gần 270 ha nằm tại phường Hoà Long, TP Bắc Ninh (nay là phường Kinh Bắc). Tổng vốn đầu tư của dự án hơn 41.270 tỷ đồng.

Liên danh của Vingroup được thực hiện dự án trong 7 năm. Trong đó, năm đầu tiên là để thực hiện, thẩm định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Tại Hà Tĩnh, khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng do CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh (công ty con của Vingroup) làm chủ đầu cũng là dự án trọng điểm được tỉnh lựa chọn khởi công trong đợt này.

Dự án quy mô sử dụng đất 964 ha, tổng vốn đầu tư trên 13.276 tỷ đồng. Địa điểm thực hiện dự án là khu công nghiệp trung tâm lô CN4, CN5 Khu kinh tế Vũng Áng.

Thời hạn hoạt động của dự án 70 năm kể từ ngày dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

Hiện dự án đã giải phóng mặt bằng được hơn 60ha, đảm bảo điều kiện để tổ chức lễ khởi công/động thổ.

Đây sẽ là nơi sản xuất các linh kiện, phụ tùng phục vụ cho nhà máy VinFast và cả ngành công nghiệp ô tô điện nói chung.

Tại Tây Ninh, dự án khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây được lựa chọn là dự án trọng điểm để tổ chức lễ khởi công trong dịp chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2025).

Dự án khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây có quy mô sử dụng đất gần 1.090 ha nằm tại địa phận xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An cũ (nay là tỉnh Tây Ninh). Dự án có tổng vốn đầu tư vào khoảng 90.000 tỷ đồng (tương đương hơn 3,5 tỷ USD) do liên danh Vinhomes - VIG làm chủ đầu tư.

Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây có diện tích 1.089,6 ha sẽ cung cấp 7.050 căn liền kề, gần 8.200 biệt thự, 13.440 căn nhà ở xã hội và 2.370 căn nhà ở tái định cư thấp tầng. Quy mô dân số gần 90.000 người.

Cuối cùng là dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây, đoạn Gia Nghĩa (Lâm Đồng) - Chơn Thành (Đồng Nai) sẽ khởi công vào ngày 19/8/2025.

Dự án do liên danh Tập đoàn Vingroup và CTCP Đầu tư và Phát triển hạ tầng Techtra là nhà đầu tư. Tổng vốn đầu tư cho dự án lên tới 19.965 tỷ đồng, trong đó phía nhà đầu tư đóng góp 12.134 tỷ đồng (chưa bao gồm 989 tỷ đồng lãi vay); nguồn vốn Nhà nước là 6.842 tỷ đồng.

Dự án đường cao tốc Bắc Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành dài hơn 124km. Trong giai đoạn đầu, dự án được thiết kế với quy mô 4 làn xe, vận tốc dự kiến 100-120km/h, được chia thành 5 dự án thành phần.

Dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2025 - 2027, thời gian hoàn vốn tối đa là 29 năm 8 tháng. Các mốc tiến độ, tỷ lệ thanh toán sẽ được quy định rõ trong hợp đồng PPP.