Chưa đầy 1 năm, thành phố trực thuộc Trung ương trẻ nhất Việt Nam lập kỷ lục tăng trưởng mới, xuất khẩu cán mốc tỷ USD

Mới đây, UBND thành phố Huế tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 9 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong quý IV. Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Văn Phương chủ trì và điều hành phiên họp.

Báo cáo tại phiên họp, Giám đốc Sở Tài chính La Phúc Thành cho biết, mặc dù mô hình chính quyền địa phương 2 cấp mới được triển khai, lại gặp nhiều khó khăn, song nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực.

Đáng chú ý, GRDP 9 tháng ước tăng 9,7 – 10,2%, mức cao nhất trong nhiều năm. Du lịch đón gần 5 triệu lượt khách, tăng gần 67% so với cùng kỳ; doanh thu hơn 9.600 tỷ đồng. Công nghiệp tăng trưởng 17,5%, nhiều sản phẩm tăng đột biến như ô tô gấp 5,9 lần, găng tay tăng 16 lần, điện sản xuất tăng 60%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 1,13 tỷ USD, tăng 25,6%; nhập khẩu tăng 17,4%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ gần 48.850 tỷ đồng, tăng 14,7%.

Một điểm sáng khác là giải ngân vốn đầu tư công đạt 74,3% kế hoạch, cao hơn nhiều so với bình quân cả nước (46,3%). Thành phố đã cấp mới 40 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 30.000 tỷ đồng, trong đó có 9 dự án FDI.

Cùng với đó, nhiều dự án quan trọng được hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện thủ tục để khởi công, khánh thành nhân các sự kiện lớn như kỷ niệm 50 năm giải phóng Huế, 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Hiện thành phố tập trung hỗ trợ để khởi công, khánh thành 6 dự án chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Văn Phương chủ trì và điều hành phiên họp thường kỳ tháng 9. Ảnh: UBND Thành phố Huế

Giám đốc Sở Tài chính La Phúc Thành cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng ước đạt 10.649 tỷ đồng, bằng 83,5% dự toán, bằng 67,5% so với chỉ tiêu phấn đấu, tăng 22,1% so với cùng kỳ. Chi ngân sách ước đạt 11.949,9 tỷ đồng, bằng 75,9% dự toán…

Thảo luận về tình hình KT - XH tại phiên họp, các địa phương đã nêu lên nhiều khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ. Nổi bật là bất cập trong việc xác định nhân khẩu hộ dân để hỗ trợ bởi ảnh hưởng dự án; tình trạng chậm trễ trong giải quyết hồ sơ đất đai; một số thủ tục hành chính còn phức tạp, cần được rà soát và tham mưu điều chỉnh kịp thời.

Bên cạnh đó, có kiến nghị bổ sung chính sách hỗ trợ, động viên cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công; sớm xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung; khắc phục hạn chế về hạ tầng; cũng như tăng cường kiểm soát dịch bệnh, bảo đảm ổn định đời sống và sản xuất cho người dân…

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Văn Phương ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các sở, ngành, địa phương trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả hơn trong điều hành, phối hợp xử lý khó khăn, vướng mắc.

Nhấn mạnh quý IV là giai đoạn "nước rút", có ý nghĩa quyết định trong việc hoàn thành các chỉ tiêu năm 2025, Chủ tịch UBND thành phố khẳng định trọng tâm là đảm bảo tốc độ tăng trưởng trên 10% theo Nghị quyết 226/NQ-CP của Chính phủ.

Theo đó, thành phố sẽ tập trung vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; khẩn trương hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ cơ quan chuyên môn và bố trí cán bộ phường, xã; đẩy nhanh tiến độ khởi công, khánh thành các dự án lớn chào mừng Đại hội Đảng các cấp; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất công nghiệp, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Văn Phương cũng lưu ý công tác ứng phó mưa bão; chỉ đạo xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông; tập trung giải ngân vốn đầu tư công, nhất là đối với các công trình, dự án trọng điểm. Cùng với đó, thành phố quyết tâm tăng cường quản lý thu – chi ngân sách, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho các sự kiện chính trị, xã hội lớn, đặc biệt là Đại hội Đảng bộ TP. Huế lần thứ XVII.

"Thành phố quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất để không chỉ hoàn thành mà còn vượt các chỉ tiêu phát triển năm 2025, tạo nền tảng vững chắc bước vào giai đoạn mới", Chủ tịch UBND TP. Huế nhấn mạnh.