Hàng loạt trường học tại Anh và xứ Wales đã thông báo đóng cửa hoặc cho học sinh nghỉ sớm.

Châu Âu đang phải trải qua một đợt nắng nóng dữ dội và chết chóc trên diện rộng, khiến các cơ quan khí tượng phải liên tục đưa ra những cảnh báo đỏ ở mức cao nhất. Hiện tượng thời tiết cực đoan này được xác định do khối áp cao hình chữ Omega tạo ra, hoạt động như một chiếc nắp áp suất giữ chặt không khí nóng và hút luồng gió bỏng rát từ sa mạc Sahara của Bắc Phi đổ về khu vực Tây và Trung Âu. Các nhà khoa học khẳng định biến đổi khí hậu đang làm trầm trọng thêm đáng kể cường độ và tần suất của các đợt thiên tai này.

Tại Vương quốc Anh, Cơ quan An ninh Y tế đã ban hành cảnh báo sức khỏe màu đỏ cho sáu vùng của nước Anh bao gồm West Midlands, East Midlands, Đông Nam, Tây Nam, London và phía Đông. Đây là mức báo động biểu thị "nguy cơ đe dọa tính mạng đối với ngay cả những người có sức khỏe tốt", đồng thời cảnh báo khả năng gây áp lực lớn lên hệ thống y tế, giao thông, nguồn cung cấp nước và năng lượng.

Cơ quan khí tượng quốc gia Anh dự báo nhiệt độ có thể đạt mức 38 đến 40 độ C, chắc chắn phá vỡ kỷ lục lịch sử của tháng 6. Hàng loạt trường học tại Anh và xứ Wales đã thông báo đóng cửa hoặc cho học sinh nghỉ sớm, trong khi ngành đường sắt khuyến cáo người dân không di chuyển nếu không thật sự cần thiết vì lo ngại nhiệt độ cao làm cong vênh đường ray.

Một người cầm quạt ở Toulouse, miền nam nước Pháp, giữa lúc nhiệt độ ở châu Âu đang tăng cao. Ảnh: Fred Scheiber/SIPA/Shutterstock

Một người đàn ông đang thư giãn trong bồn nước của Đài phun nước Girondins tại Quảng trường Quinconces ở Bordeaux, tây nam nước Pháp. Ảnh: Philippe Lopez/AFP/Getty Images

Người dân giải nhiệt tại Đài phun nước Trocadero cạnh Tháp Eiffel ở Paris. Ảnh: Abdul Saboor/Reuters

Một người đàn ông nhảy xuống nước ở kênh đào Saint-Martin khi nhiệt độ ở Paris tăng cao. Ảnh: Abdul Saboor/Reuters

Người dân chen chúc tại bãi biển La Concha ở San Sebastian, Tây Ban Nha. Quốc gia này đã trải qua nhiệt độ ban ngày lên tới 42 độ C và đêm nóng như thiêu đốt. Ảnh: Javier Etxezarreta/EPA

Sức nóng khủng khiếp không chỉ đe dọa con người mà còn tác động mạnh mẽ đến thế giới tự nhiên. Ông Romaine de Jaegere, người sáng lập Trung tâm Phục hồi Động vật Hoang dã tại Temploux, Bỉ, cho biết các loài chim như chim yến, chim én, chim sẻ và chim sáo đá thường làm tổ dưới mái nhà đang chịu tổn thất nặng nề.

Nhiệt độ trên các mái nhà có lúc lên tới 50 hoặc 60 độ C, khiến chim non thà chọn cách nhảy khỏi tổ rơi xuống đất còn hơn là bị thiêu sống bên trong. Chỉ trong vài ngày qua, trạm cứu hộ này đã phải tiếp nhận tới 150 trường hợp động vật gặp nạn.

Tại Pháp, tình hình thậm chí còn ngột ngạt hơn khi cơ quan khí tượng đặt hơn một nửa số tỉnh thành vào tình trạng báo động đỏ, ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 39 triệu người.

Kể từ đầu tuần, nhiều ca tử vong đã được ghi nhận do các nguyên nhân liên quan đến thời tiết, trong đó đau lòng nhất là hai trẻ nhỏ thiệt mạng vì bị bỏ quên trong xe ô tô dưới trời nắng gắt và nhiều người cao tuổi qua đời tại vùng Bordeaux. Số lượng các vụ tai nạn đuối nước cũng gia tăng nhanh chóng do người dân đổ xô đi tìm nơi giải nhiệt. Chính phủ Pháp đã phải tổ chức các cuộc họp khủng hoảng cấp cao và ra lệnh đóng cửa tạm thời hơn 1.350 ngôi trường để bảo đảm an toàn.

Một người chơi đùa với vòi phun nước tại Quảng trường Quốc hội ở trung tâm London khi nước Anh chuẩn bị đón nhận nhiệt độ lên tới 38 độ C hoặc hơn. Ảnh: Jordan Pettitt/PA

Hôm thứ Hai, người dân tránh nóng ở đài phun nước Trocadero gần tháp Eiffel ở Paris. Ảnh: Julien de Rosa/AFP/Getty Images

Một người phụ nữ vẩy nước lên mặt tại Đài phun nước Neptune ở Bologna, Ý. Ảnh: Vincenzo Livieri/Reuters

Một kỹ thuật viên đang sửa chữa máy điều hòa không khí tại một nhà hàng ở trung tâm thành phố Ronda, miền nam Tây Ban Nha, hôm Chủ nhật. Ảnh: Jorge Guerrero/AFP/Getty Images

Nhiều quốc gia lân cận như Ý, Đức và Tây Ban Nha cũng ghi nhận mức nhiệt cao bất thường từ 5 đến 10 độ C so với trung bình hàng năm. Ý đã phát báo động đỏ cho 12 thành phố lớn, trong khi tại vùng phía bắc của Tây Ban Nha, nhiệt độ chạm mốc 42 độ C. Tại Frankfurt, Đức, nhiều hành khách trên máy bay đã phải điều trị khẩn cấp do sốc nhiệt khi phi cơ bị giữ lại quá lâu trên đường băng trước khi cất cánh.

Đáng chú ý, một nhà máy điện hạt nhân ở phía tây nam nước Pháp đã phải chủ động tắt bớt một lò phản ứng do nước sông dùng để làm mát hệ thống đã bị hun nóng vượt quá giới hạn an toàn, cho thấy cuộc khủng hoảng khí hậu đang trực tiếp làm lung lay các hạ tầng năng lượng quan trọng của châu lục.

Nguồn: The Guardian, Reuters