Chưa bàn giao, xe VinFast mới tinh đã bon bon ở Hà Giang: Không có hộp số, xe điện đổ đèo có an toàn?

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện một số video do người dùng chia sẻ, giới thiệu việc bắt gặp một mẫu xe mới của VinFast. Cụ thể hơn, mẫu xe xuất hiện trong video là mẫu xe buýt cỡ nhỏ mới của VinFast, là mẫu EB 6 - tức có chiều dài khoảng 6 mét.





Trong một video, người cầm máy quay cho rằng chiếc xe được bắt gặp di chuyển ở xã Cán Tỷ, Hà Giang (tên gọi cũ, nay là xã Cán Tỷ, tỉnh Tuyên Quang).

Người cầm máy quay ở video thứ 2 cũng nêu ra một thắc mắc có lẽ nhiều người quan tâm, nhất là đối với một mẫu xe khách/xe buýt, rằng xe điện khi đổ đèo có an toàn hay không.

Trên các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong, người lái có thể tận dụng phanh động cơ (engine brake) và điều khiển mức độ ghì bằng cách lên hoặc xuống số (giúp thay đổi tỷ số truyền). Với xe điện, hộp số có tồn tại nhưng chỉ có một cấp, nên việc ghì xe dùng hộp số là không thể.

Người quay video cũng nêu rằng các mẫu xe hạng nặng thường có bình nước phụ; khi phanh phải hoạt động liên tục, nước sẽ được xả ra từ từ giúp hạ nhiệt phanh, hạn chế tình trạng mất phanh.

Vệt nước trên đường thường do xe tải xả nước làm mát phanh.

Tuy nhiên, xe điện lại có một cơ chế ghì rất hiệu quả, đó là phanh tái sinh.

Phanh tái sinh thực chất là một cách hoạt động khác của mô tơ điện: Thay vì tiêu tốn điện để động cơ quay, động cơ khi chuyển sang chế độ phanh tái sinh sẽ tận dụng đà lăn của xe để nạp điện cho pin.

Phanh tái sinh giảm tải rất nhiều cho hệ thống phanh. Ảnh minh họa

Nếu như việc ghì xe bằng phanh động cơ trên xe sử dụng động cơ đốt trong vẫn tồn tại nguy cơ gây hư hại động cơ nếu như vòng tua máy tăng quá cao một cách đột ngột (giả sử khi về số quá thấp), mức độ ghì của phanh tái sinh dù ở mức độ nào cũng không gây ảnh hưởng tới các chi tiết máy móc.

Song, không phải nhà sản xuất nào cũng cho phép người lái tùy chỉnh mức độ của phanh tái sinh, thường có thể chỉnh gián tiếp qua việc lựa chọn chế độ lái.

Ảnh dựng đồ họa VinFast EB 6.

Về mẫu VinFast EB 6 xuất hiện trong video, đây là mẫu xe buýt cỡ nhỏ, được giới thiệu lần đầu hồi tháng 5/2025. VinFast EB 6 được phát triển hướng tới phục vụ vận tải đô thị hoặc các tuyến liên tỉnh, với hai phiên bản linh hoạt tùy theo nhu cầu sử dụng.

VinFast EB 6 có thông số tổng thể là 6.200 × 2.200 × 2.900 mm (dài × rộng × cao). Khi đầy tải, xe có gầm thấp nhất 180 mm, giúp phù hợp với hạ tầng đô thị.

Về truyền động, VinFast EB 6 sử dụng động cơ điện đặt ở cầu sau với công suất tối đa khoảng 188 mã lực và mô-men xoắn cực đại 420 Nm. Tốc độ tối đa giới hạn khoảng 90 km/h.

Xe trang bị pack pin LFP dung lượng 179,5 kWh giúp xe có thể đi hơn 250 km mỗi lần sạc. Cùng với đó, xe cũng có thể sạc nhanh với công suất tối đa DC 120 kW, nạp từ 20% lên 80% mất khoảng 70 phút.

Nội thất VinFast EB 6 phiên bản chở khách.

EB 6 có hai cấu hình nội thất, phù hợp với các nhu cầu sử dụng khác nhau:

- Phiên bản xe buýt đô thị: Gồm 11 ghế ngồi, 17 chỗ đứng, 1 vị trí cho xe lăn, và 1 ghế tài xế — tổng sức chứa 30 người.

- Phiên bản chuyên chở học sinh / xe khách nhỏ: Bố trí tối đa 20 ghế (19 hành khách + 1 lái xe), tất cả các ghế đều có dây an toàn.

Nội thất VinFast EB 6 phiên bản xe buýt công cộng.

VinFast EB 6 được định vị cạnh tranh với các mẫu minibus như Ford Transit hay Hyundai Solati. Một trong những thế mạnh của mẫu xe điện này là các công nghệ tiện nghi và công nghệ an toàn hỗ trợ lái.

Theo đó, VinFast trang bị cho xe màn hình LED 21 inch, máy lọc không khí, cảm biến chất lượng không khí, hệ thống camera giám sát tài xế, hệ thống điểm danh học sinh và cảnh báo bỏ quên người trên xe.

VinFast EB 6 được bắt gặp chạy thử ở Hải Phòng.

Nhằm hỗ trợ tài xế tốt hơn, xe trang bị phanh đĩa trước và sau có phanh ABS, trang bị thêm tính năng phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, hệ thống cân bằng điện tử ESC và hệ thống chống trôi xe trên dốc.

Ngoài ra, nhờ thiết kế đa năng - phục vụ cả xe buýt công cộng lẫn xe khách, VinFast EB 6 cũng có trần cao, không những tạo không gian thoải mái, thoáng đãng mà còn cho phép hành khách có thể đứng thẳng trong xe