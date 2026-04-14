Chủ xe xăng VinFast: ‘Muốn đổi sang xe điện phải tập buông bỏ’

Vĩnh Phúc |

Quyết định chuyển sang VinFast VF 8 không chỉ là câu chuyện tiền bạc hay công nghệ, mà là hành trình tập quên đi những giá trị mà chiếc Lux A đã mang đến.

Anh Trần Sỹ Hồng - một chủ xe VinFast Lux A đời đầu - đang đứng trước quyết định lên đời VinFast VF 8 để bắt kịp xu hướng, hay giữ lại chiếc sedan đã gắn bó suốt nhiều năm với quá nhiều cảm xúc.

Anh Trần Sỹ Hồng đánh giá chiếc Lux A vẫn cho cảm giác như ban đầu sau nhiều năm sử dụng.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý không nằm ở chuyện đổi xe, mà là cách anh hiểu chiếc Lux A. Sau nhiều năm sử dụng, cảm giác ban đầu gần như vẫn còn nguyên. Mỗi lần bước vào xe vẫn là một sự hứng thú quen thuộc. Thiết kế trường xe, cảm giác lái chắc chắn, sự cân bằng tổng thể khiến anh thừa nhận rất khó tìm được lựa chọn tương đương trong tầm tiền.

Nhưng bối cảnh đã thay đổi. Áp lực kinh tế khiến những yếu tố trước đây từng bị bỏ qua như chi phí nhiên liệu bắt đầu được cân nhắc nhiều hơn. Không phải vì không đủ khả năng chi trả, mà là tâm lý muốn kiểm soát chi tiêu chặt chẽ hơn trong giai đoạn nhiều biến động.

Ở chiều ngược lại, VF 8 lại mang đến sức hút rất rõ ràng. Công nghệ, hệ thống hỗ trợ lái, các tính năng thông minh tạo ra một trải nghiệm hoàn toàn khác. Với người thích công nghệ, đây là bước tiến khó có thể bỏ qua.

VinFast Lux A chính thức được giới thiệu tại Paris Motor Show 2018. Ảnh: VinFast

Để bước sang chiếc xe điện, anh gần như phải từ bỏ toàn bộ những gì đã quen thuộc. Không chỉ là cảm giác lái, mà còn là hình ảnh, thiết kế và cả sự gắn bó tích lũy theo thời gian.

Bài toán tài chính cũng không đơn giản. Khoản tiền bù thêm vẫn ở mức đáng kể, ngay cả khi đã có ưu đãi. Điều đó khiến quyết định không còn chỉ dựa trên cảm xúc hay công nghệ, mà trở thành sự cân nhắc thực tế.

Một bên là xu hướng và tương lai. Một bên là giá trị đã được kiểm chứng.

Hãy cùng xem toàn bộ nội dung chia sẻ chi tiết của anh Hồng trong video Trên Ghế để hiểu rõ hơn vì sao VinFast Lux A vẫn khiến nhiều người lưu luyến, ngay cả khi đứng trước lựa chọn bước sang kỷ nguyên xe điện.


Chương trình Trên Ghế được phối hợp thực hiện bởi Đài Phát thanh và Truyền Hình TP Hồ Chí Minh & Công ty Cổ Phần VCCorp; đơn vị hợp tác thực hiện AutoPro; đơn vị khai thác thương mại AdWheel.

Chương trình được phát sóng trên HTV9 lúc 18h10 từ thứ 3 và thứ 5 hàng tuần.

Hiện trường thót tim vụ cháy ngùn ngụt tại chung cư ở Hà Nội, cảnh sát cứu được nhiều người

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

"Siêu nút giao" hơn 2.380 tỷ đồng ở Hà Nội thế nào sau 1 năm thi công?

Đau xót khoảnh khắc người trên xe công nông bị tàu hỏa húc bắn văng xa cả chục mét, 3 người thương vong

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

