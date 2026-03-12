Chủ xe VinFast VF 7: Đừng mua xe điện nếu chưa đi xe xăng

Dưới đây là nội dung chương trình Trên Ghế phát sóng ngày 12/3 trên HTV9.





Trong thế giới xe cộ, con đường dẫn tới một lựa chọn đúng hiếm khi đi thẳng. Nó thường bắt đầu bằng trải nghiệm, đôi khi là những điều chưa hoàn hảo, để rồi cuối cùng người lái xe hiểu rõ mình cần gì.

Câu chuyện của anh Nguyễn Đức Mạnh, một chủ xe VinFast VF 7, phản ánh khá rõ hành trình ấy và một lời khuyên tưởng như nghịch lý: Đừng mua xe điện nếu chưa từng đi xe xăng.

Anh Mạnh chia sẻ về lý do nâng cấp từ CX-30 lên VF 7. Ảnh: AP Team

Chiếc xe đầu tiên của anh là Mazda CX-30, một lựa chọn khá phổ biến với người mua xe lần đầu tại Việt Nam. Lý do dễ hiểu bởi thương hiệu Nhật Bản đã tạo dựng được uy tín lâu năm, mạng lưới bảo dưỡng rộng khắp và việc sửa chữa, bảo trì tương đối đơn giản.

Tuy nhiên, khi chiếc xe được sử dụng nhiều hơn, những điểm chưa phù hợp dần lộ ra, đặc biệt là chi phí vận hành. Mỗi chuyến đi đều kéo theo chi phí nhiên liệu đáng kể, khiến anh buộc phải “kìm chân ga” để tiết kiệm. Nói cách khác, chiếc xe trở thành phương tiện phải tính toán mỗi khi sử dụng, thay vì là công cụ phục vụ nhu cầu di chuyển.

VinFast VF 7 giúp anh Mạnh tối ưu chi phí sử dụng.

Anh Mạnh quyết định chuyển sang VinFast VF 7 để khắc phục vấn đề trên. Điều khiến anh “xuống tiền” đầu tiên là thiết kế, nhưng thứ khiến anh hài lòng nhất lại nằm ở chi phí sử dụng. Trước đây, mỗi lần đổ xăng có thể tốn khoảng 500.000 đồng, thậm chí hơn nếu đổ đầy bình. Với xe điện, một lần sạc đầy thường chỉ hơn 200.000 đồng.

“Trong giai đoạn VinFast hỗ trợ sạc, chi phí này gần như bằng không. Ngay cả khi chính sách miễn phí kết thúc, chi phí sạc vẫn thấp hơn đáng kể so với đổ xăng”, anh Mạnh chia sẻ.

Thời gian sạc, một trong những băn khoăn phổ biến, cũng không phải trở ngại quá lớn. Trong nhiều trường hợp, chỉ cần sạc nhanh khoảng 15-20 phút là đủ để tăng dung lượng pin lên 60-70%, đủ cho một quãng đường di chuyển đáng kể. Với người thường xuyên di chuyển như anh, khoảng thời gian này vẫn chấp nhận được so với khoản chi phí tiết kiệm được.

Thời gian sạc không phải là trở ngại quá lớn với người dùng xe điện. Ảnh: EV Charger Installers

Từ những trải nghiệm ấy, anh Mạnh đưa ra lời khuyên đặc biệt cho những người có ý định mua xe điện, đó là hãy trải nghiệm xe xăng trước khi mua xe điện nếu cảm thấy cân nhắc khi lựa chọn giữa xe xăng với xe điện.

Anh Mạnh phân tích: “Mọi người cứ trải nghiệm xe xăng trước đã. Khi đấy mọi người sẽ có cái nhìn tổng quan hơn. Sẽ biết mình rõ mình muốn gì hơn”.

Để nghe đầy đủ những chia sẻ, phân tích của anh Mạnh về lý do bán chiếc CX-30 để đổi sang VF 7, mời bạn theo dõi toàn nội dung số Trên Ghế mới nhất bên dưới.