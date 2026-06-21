Chủ xe Mazda CX-30 tại Mỹ tố xe bị chảy nhựa sau 2 năm, đại lý cho là bình thường, từ chối bảo hành

Một chủ xe Mazda CX-30 tại Mỹ cho biết các chi tiết nhựa bên hông xe bị biến dạng như bị nóng chảy chỉ sau khoảng 2 năm sử dụng. Điều đáng chú ý là đại lý được cho là đã từ chối bảo hành và giải thích đây là hiện tượng họ gặp khá thường xuyên.

Một đoạn video đăng trên TikTok của Brunella Pratesi, sống tại Dallas (Texas, Mỹ), đang thu hút sự chú ý của cộng đồng sử dụng xe Mazda. Chủ nhân chiếc Mazda CX-30 cho biết nhiều chi tiết nhựa bên hông xe đã bị biến dạng, phồng rộp như bị nóng chảy dù xe mới sử dụng được khoảng 2 năm.

Theo chia sẻ của chủ xe, cô chuyển từ Honda sang Mazda vì tin tưởng vào độ bền và dịch vụ hậu mãi của hãng. Tuy nhiên, sau khi được bạn bè nhắc rằng phần thân xe phía bên phụ có dấu hiệu bất thường, cô mới phát hiện các chi tiết như ốp gương, ốp vòm bánh sau và các mảng nhựa trang trí bên hông đã bị biến dạng rõ rệt.

Một số chi tiết nhựa ở bên hông chiếc Mazda CX-30 có hiện tượng bị chảy và biến dạng.Một số chi tiết nhựa ở bên hông chiếc Mazda CX-30 có hiện tượng bị chảy và biến dạng.

Khi mang xe tới đại lý, chủ xe cho biết nhận được câu trả lời rằng hư hỏng này không thuộc diện bảo hành. Theo lời kể trong video, nhân viên đại lý nói đây là hiện tượng họ gặp khá thường xuyên trên xe Mazda. Đồng thời, đại lý đặt giả thiết rằng việc đỗ xe tại khu vực trung tâm Dallas với nhiều tòa nhà kính có thể khiến ánh nắng phản xạ tập trung vào thân xe, tạo nhiệt lượng đủ lớn để làm biến dạng các chi tiết nhựa.

Tuy nhiên, chủ xe phủ nhận khả năng này. Cô cho biết xe thường được đỗ trong bãi đỗ có mái che tại nơi làm việc và tại nhà cũng không có các tòa nhà kính lớn xung quanh. Theo cô, một chiếc xe thương mại thông thường phải đủ khả năng chịu được điều kiện nắng nóng hàng ngày mà không gặp hiện tượng như trên.

Chi phí sửa chữa được báo giá lên tới hàng nghìn USD, trong khi đây là chiếc xe thuê dài hạn (lease) mà cô lựa chọn nhằm tránh những rủi ro phát sinh chi phí lớn ngoài ý muốn.

Câu chuyện không hoàn toàn mới với Mazda

Điều đáng chú ý là đây không phải lần đầu Mazda vướng vào các phản ánh liên quan tới hiện tượng vật liệu nhựa xuống cấp do nhiệt độ và ánh nắng.

Năm 2014, một vụ kiện tập thể tại Mỹ nhắm vào Mazda liên quan tới các mẫu Mazda3 và Mazda6 đời 2009-2011. Nội dung vụ kiện cho rằng bề mặt táp-lô trên các mẫu xe này không chịu được tác động của ánh nắng mặt trời, dẫn tới hiện tượng chảy nhão, bốc mùi và trở nên bóng loáng bất thường.

Sau đó, Mazda từng mở rộng chương trình bảo hành đối với một số xe Mazda3 và Mazda6 bị hiện tượng táp-lô trở nên dính, mềm hoặc xuống cấp khi hoạt động trong môi trường nhiệt độ và độ ẩm cao. Thời gian bảo hành được kéo dài lên tới 10 năm đối với một số xe thuộc diện ảnh hưởng.

Trong phần bình luận dưới video của chủ xe CX-30, nhiều người dùng cũng chia sẻ những trải nghiệm tương tự. Một số chủ xe Mazda CX-5 và CX-30 cho biết các chi tiết nhựa sơn đen bóng ở cột B, cột C hoặc các ốp ngoại thất đã bị biến dạng sau thời gian ngắn sử dụng. Tuy nhiên, cũng có không ít nhân viên dịch vụ Mazda tại các bang khác khẳng định họ chưa từng gặp hiện tượng tương tự, cho thấy đây có thể không phải lỗi phổ biến trên diện rộng.

Liệu ánh nắng có thể làm chảy các chi tiết trên xe?

Về mặt kỹ thuật, hiện tượng ánh nắng làm hư hỏng xe là điều hoàn toàn có thật. Một trong những ví dụ nổi tiếng nhất xảy ra năm 2013 tại London (Anh), khi tòa nhà 20 Fenchurch Street với mặt kính cong phản xạ ánh sáng mặt trời tập trung vào một khu vực nhỏ trên đường phố. Nhiệt lượng tạo ra lớn đến mức làm biến dạng các chi tiết ngoại thất của một chiếc Jaguar XJ đỗ gần đó.

Một chiếc Jaguar XJ tại Anh Quốc bị chảy các chi tiết ốp nhựa ở ngoại thất vào năm 2013 do ánh nắng phản chiếu qua kính toà nhà cao tầng gần đó.Một chiếc Jaguar XJ tại Anh Quốc bị chảy các chi tiết ốp nhựa ở ngoại thất vào năm 2013 do ánh nắng phản chiếu qua kính toà nhà cao tầng gần đó.

Hiện tượng này thường được gọi là "solar convergence" hoặc hiệu ứng hội tụ ánh sáng. Khi nhiều bề mặt kính phản xạ ánh nắng về cùng một điểm, nhiệt độ tại khu vực đó có thể tăng cao bất thường, đủ để làm hỏng sơn hoặc các chi tiết nhựa trên xe.

Dù vậy, trong trường hợp của chiếc Mazda CX-30 nói trên, hiện chưa có bằng chứng cho thấy xe thực sự bị ảnh hưởng bởi hiện tượng phản xạ ánh sáng từ các công trình xung quanh. Chính chủ xe cũng khẳng định nơi đỗ xe không có điều kiện tương tự.

Sau khi video lan truyền, tài khoản chính thức của Mazda Mỹ đã để lại bình luận đề nghị chủ xe liên hệ trực tiếp để hãng kiểm tra vụ việc. Chủ xe cho biết đã mở hồ sơ khiếu nại với Mazda và đang chờ phản hồi từ hãng. Tới thời điểm hiện tại, Mazda chưa đưa ra kết luận chính thức về nguyên nhân khiến các chi tiết nhựa trên chiếc CX-30 này bị biến dạng.