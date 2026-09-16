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Chủ xe Lamborghini Huracan chạy 6.400 km, chở 1.000 ô tô mô hình trên nóc để tặng miễn phí cho trẻ em trên đường

Bảo Lâm
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Chiếc Lamborghini Huracan Performante thực hiện hành trình xuyên nước Mỹ, hướng tới một số hoạt động ý nghĩa.

Một chiếc Lamborghini Huracan Performante công suất 640 mã lực vừa hoàn thành hành trình xuyên nước Mỹ dài khoảng 4.000 dặm, tương đương hơn 6.400 km. Điều đặc biệt là chiếc siêu xe mang theo một hộp chứa tới 1.000 chiếc Hot Wheels để tặng những đứa trẻ mà chủ xe gặp trên đường.

- Ảnh 1.

Lamborghini Huracan Performante màu cam gắn hộp chở đồ trên nóc xe. Ảnh: MotorBiscuit

Chủ nhân chiếc xe là Steve đến từ Top Secret Garage. Anh thực hiện chuyến đi cùng hai người bạn trên chiếc Huracan Performante màu cam, được gắn thêm một hộp chở đồ khá lớn trên nóc. Chiếc hộp này được sơn cùng màu với thân xe và chứa toàn bộ số Hot Wheels được chuẩn bị để tặng trẻ em.

Mục tiêu của chuyến đi khá đơn giản: đưa chiếc Lamborghini đến gần càng nhiều người càng tốt trong suốt hành trình hàng nghìn km. Nhóm bắt đầu từ Red Ball Garage ở New York, địa điểm có liên hệ với Cannonball Run, sau đó đi về phía Tây nước Mỹ. Trên đường đi, họ liên tục dừng lại để những đứa trẻ, người yêu xe và những người tò mò có thể ngắm chiếc Lamborghini ở khoảng cách gần.

- Ảnh 2.

Lamborghini Huracan Performante xuất phát từ Red Ball Garage ở New York. Ảnh: MotorBiscuit

Không chỉ cho mọi người xem xe, Steve còn cho những đứa trẻ ngồi vào ghế lái, thử tăng vòng tua động cơ V10 5.2L hút khí tự nhiên và thậm chí trải nghiệm lần đầu tiên ngồi trên một chiếc Lamborghini. Sau đó, các em được ký tên lên chiếc hộp chở đồ trên nóc xe.

Lamborghini Huracan Performante mang theo 1.000 chiếc Hot Wheels

Hành trình của chiếc Lamborghini Huracan Performante đi qua nhiều khu vực hẻo lánh ở Nevada, Thung lũng Chết và Bonneville Salt Flats trước khi kết thúc tại Nam California.

Trong suốt chuyến đi, chiếc Lamborghini trở thành tâm điểm ở mỗi nơi xuất hiện, đồng thời mang đến cho những người gặp xe những trải nghiệm đặc biệt. Với trẻ em, món quà là một chiếc Hot Wheels để lưu lại kỷ niệm về lần được tận mắt nhìn thấy và trải nghiệm một chiếc Lamborghini.

- Ảnh 3.

Hộp chở đồ trên nóc Lamborghini Huracan Performante chứa 1.000 chiếc Hot Wheels. Ảnh: MotorBiscuit

Khi trở về, chiếc Huracan Performante vẫn mang theo chiếc hộp trên nóc, nhưng bên trong không còn những chiếc Hot Wheels ban đầu. Toàn bộ 1.000 chiếc xe đồ chơi đã được trao đi. Thay vào đó, chiếc hộp được phủ kín chữ ký của những người mà Steve gặp trên hành trình.

Chuyến đi không chỉ kéo dài hơn 6.400 km mà còn tạo ra hàng loạt kỷ niệm với những người yêu xe dọc đường. Với cách sử dụng chiếc Lamborghini Huracan Performante, Steve đã biến một chuyến road trip xuyên nước Mỹ thành hành trình đưa siêu xe đến gần hơn với cộng đồng và những đứa trẻ yêu ô tô.

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Tags

Lamborghini Huracan

trẻ em

siêu xe

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