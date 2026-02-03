Giao dịch vàng bất thường

Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Chiêm là chủ tiệm trang sức Kim Phúc tại huyện Nhiêu Bình, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Trong quá trình kinh doanh, khi nhân viên báo cáo việc có khách hàng đến mua số lượng lớn vàng trang sức với biểu hiện bất thường, Chiêm không những không từ chối giao dịch mà còn trực tiếp chỉ đạo nhân viên tiếp tục bán vàng cho các đối tượng này để kiếm lời.

Không dừng lại ở đó, Chiêm còn chủ động thiết lập liên lạc qua điện thoại với các đối tượng mua vàng khả nghi, đồng thời yêu cầu nhân viên chuẩn bị sẵn hàng trước mỗi lần nhóm này đến tiệm để thực hiện các giao dịch lớn. Theo đó, các giao dịch mua bán giữa 2 bên đều có nhiều dấu hiệu bất thường như: khách hàng chỉ đưa ra tổng số tiền cần mua vàng; để nhân viên tự tính số lượng vàng tương ứng; khách không quan tâm đến kiểu dáng hay chủng loại.

Đặc biệt, khi thanh toán, các đối tượng này vừa liên tục trao đổi điện thoại với người khác, vừa làm theo chỉ đạo để sử dụng nhiều thẻ ngân hàng khác nhau nhằm chia nhỏ số tiền và quẹt thẻ phân tán.

Bị cảnh báo vẫn cố tình tiếp tay

Tháng 2/2022, thẻ ngân hàng đứng tên Chiêm – dùng để nhận tiền bán vàng – đã bị cơ quan công an địa phương khác phong tỏa do có dòng tiền liên quan đến lừa đảo. Tại thời điểm này, cơ quan công an đã nêu rõ cho Chiêm biết rằng số tiền mà khách hàng dùng để mua vàng là tiền phạm tội.

Ảnh minh họa: Internet

Dù đã phối hợp điều tra và hoàn trả một phần tiền liên quan, chỉ trong thời gian ngắn sau đó, từ tháng 3 đến tháng 4/2022, Chiêm vẫn tiếp tục hợp tác với các đối tượng sử dụng tiền phạm pháp để mua vàng số lượng lớn nhằm nhanh chóng “rửa sạch” và chuyển dịch dòng tiền.

Trong khoảng thời gian này, tài khoản cá nhân của Chiêm đã nhận tổng cộng hơn 6 triệu NDT (hơn 22 tỷ đồng) tiền mua vàng. Qua điều tra, công an địa phương xác định toàn bộ là tiền thu được từ các vụ lừa đảo viễn thông, liên quan trực tiếp đến 91 nạn nhân khác nhau.

Tích cực khắc phục hậu quả nhưng không thoát tội

Sau khi bị bắt, Chiêm đã tích cực phối hợp với cơ quan công an trong việc truy vết dòng tiền và thu hồi tang vật, giúp số vàng đã bán ra được kịp thời thu giữ. Tính đến thời điểm tòa phúc thẩm tuyên án, tổng giá trị tiền mặt và vàng bị tạm giữ trong vụ án quy đổi đạt hơn 5 triệu NDT, qua đó giúp bồi hoàn phần lớn thiệt hại cho các nạn nhân của các vụ lừa đảo.

Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Nhiêu Bình đã khởi tố Chiêm về tội che giấu, che đậy tài sản phạm tội. Sau quá trình xét xử, Tòa án Nhân dân huyện Nhiêu Bình nhận định rằng phương thức giao dịch mua vàng của các đối tượng là bất thường một cách rõ ràng, trong khi bị cáo đã được cơ quan công an cảnh báo nhưng vẫn tiếp tục thực hiện các giao dịch.

Tòa án kết luận, Chiêm biết rõ việc các đối tượng lợi dụng giao dịch vàng để chuyển dịch và che giấu tài sản phạm pháp, song vẫn cố tình phối hợp, hành vi cấu thành tội phạm với tình tiết nghiêm trọng. Căn cứ vào mức độ vi phạm và các tình tiết giảm nhẹ như tích cực hỗ trợ thu hồi tài sản, bị cáo bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù giam, kèm theo phạt tiền 50.000 NDT. Sau khi tuyên án, bị cáo kháng cáo nhưng tòa phúc thẩm giữ nguyên phán quyết sơ thẩm.

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc đánh giá, trong những năm gần đây, hành vi lợi dụng các giao dịch vàng có giá trị lớn để che giấu, che đậy tài sản phạm tội đang lan rộng tại nhiều địa phương. Hình thức này đã trở thành một thủ đoạn phổ biến mới trong các vụ rửa tiền liên quan đến lừa đảo viễn thông.

Theo đó, sau khi chiếm đoạt được tiền, các đối tượng nhanh chóng chỉ đạo người khác đến các tiệm vàng để quẹt thẻ mua vàng miếng hoặc trang sức. Số vàng này sau đó được mang ra nước ngoài hoặc bán lại để đổi tiền mặt, thông qua các giao dịch ẩn danh nhằm làm mờ nguồn gốc và dòng chảy của tiền phạm pháp.

Cơ quan kiểm sát nhấn mạnh, vàng và các kim loại quý có đặc điểm giá trị cao, dễ mang theo, dễ chuyển nhượng và không gắn danh tính. Vì vậy, Luật pháp Trung Quốc đã quy định rõ, các doanh nghiệp kinh doanh vàng và đá quý có giá trị giao dịch lớn thuộc nhóm tổ chức phi tài chính đặc thù, buộc phải thực hiện các nghĩa vụ như xác minh danh tính khách hàng, báo cáo giao dịch có giá trị lớn và báo cáo giao dịch đáng ngờ.

Theo The Paper