Chủ tịch Toyota thấy 'rất cô đơn khi bảo vệ động cơ xăng dầu'

Trong khi nhiều hãng đổ toàn lực cho xe điện, Chủ tịch Toyota Akio Toyoda vẫn kiên định với chiến lược đa công nghệ. Ông thậm chí thừa nhận cảm thấy "rất cô đơn" khi tiếp tục bảo vệ động cơ đốt trong.

Khi phần lớn ngành công nghiệp ô tô toàn cầu đang chạy đua hướng tới tương lai thuần điện, Toyota vẫn giữ quan điểm khác biệt. Dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Akio Toyoda, hãng xe Nhật Bản tiếp tục theo đuổi chiến lược "đa hướng" (multi-pathway), thay vì đặt cược toàn bộ vào xe điện chạy pin (BEV).

Điều đó đồng nghĩa Toyota sẽ tiếp tục phát triển song song nhiều công nghệ truyền động khác nhau, từ động cơ xăng truyền thống, hybrid, hybrid sạc điện (PHEV), xe pin nhiên liệu hydro cho đến xe điện thuần pin.

Ông Akio Toyoda cảm thấy "rất cô đơn" khi đấu tranh cho động cơ truyền thống và bảo tồn trải nghiệm lái xe. Ảnh: Toyota

Không muốn động cơ đốt trong biến mất

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Akio Toyoda một lần nữa thể hiện lập trường nhất quán của mình về tương lai ngành ô tô. Ông cho biết bản thân chưa bao giờ tin rằng xe điện là lời giải duy nhất cho bài toán giảm phát thải.

Thậm chí, vị lãnh đạo Toyota thừa nhận ông cảm thấy "rất cô đơn" khi liên tục lên tiếng bảo vệ động cơ đốt trong trong bối cảnh phần lớn ngành công nghiệp đang chuyển hướng sang xe điện.

Theo ông Toyoda, xe động cơ đốt trong không chỉ là một cỗ máy di chuyển đơn thuần. Đó còn là âm thanh, cảm giác vận hành và những trải nghiệm mà người yêu xe vẫn luôn trân trọng.

Ngoài yếu tố cảm xúc, Chủ tịch Toyota cũng nhấn mạnh tới tác động kinh tế. Hàng nghìn doanh nghiệp cung ứng linh kiện cùng lực lượng kỹ thuật viên trên toàn thế giới hiện vẫn đang phụ thuộc vào ngành sản xuất động cơ đốt trong. Việc chuyển đổi quá nhanh sang xe điện có thể tạo ra những hệ lụy đáng kể đối với chuỗi cung ứng này.

Toyota duy trì cách tiếp cận đa dạng: xe chạy xăng, xe hybrid, xe chạy hydro và xe điện chạy bằng pin. Ảnh: Toyota, Drive

Không chỉ duy trì động cơ đốt trong trên các mẫu xe thương mại, Toyota còn tiếp tục đầu tư mạnh vào mảng xe hiệu suất cao. Thông qua Toyota Gazoo Racing, hãng đang phát triển nhiều mẫu xe thể thao sử dụng động cơ xăng, đồng thời thử nghiệm công nghệ động cơ đốt trong chạy bằng hydro trên đường đua.

Akio Toyoda tin rằng đua xe thể thao vẫn là môi trường lý tưởng để thử nghiệm các công nghệ mới, đồng thời duy trì niềm đam mê lái xe trong kỷ nguyên điện hóa.

Toyota không chống xe điện

Dù thường được xem là hãng xe "bảo thủ" trong cuộc đua điện hóa, Toyota khẳng định chiến lược của mình không phải là chống lại xe điện. Thay vào đó, hãng cho rằng mỗi thị trường có những điều kiện sử dụng và hạ tầng khác nhau, và mục tiêu cuối cùng là giảm lượng phát thải carbon, thay vì áp đặt một công nghệ duy nhất cho toàn bộ thị trường.

Tại Mỹ - một trong những thị trường trọng điểm của Toyota - mạng lưới trạm sạc vẫn chưa thực sự đồng đều, đặc biệt ở các khu vực ngoại ô và nông thôn. Trong bối cảnh đó, các dòng xe hybrid và PHEV được Toyota xem là giải pháp thực tế hơn đối với nhiều khách hàng. Chúng giúp giảm đáng kể mức tiêu thụ nhiên liệu và khí thải nhưng không phụ thuộc hoàn toàn vào hạ tầng sạc.

Toyota bZ3X đang rất thành công ở Trung Quốc và có thể phân phối ở một số thị trường khác như Nhật Bản, Úc, Anh... Ảnh: Toyota

Còn ở Trung Quốc, Toyota đang thành công vang dội với bZ3X - mẫu SUV thuần điện được phát triển cùng đối tác GAC, có giá bán khởi điểm chỉ từ 109.800 nhân dân tệ (tương đương 427 triệu đồng).

Theo công bố từ GAC Toyota, bZ3X đã vượt mốc 80.000 xe bàn giao chỉ sau một năm mở bán. Đáng chú ý hơn, mẫu xe này liên tục giữ vị trí dẫn đầu về doanh số trong nhóm xe năng lượng mới của các liên doanh nước ngoài tại Trung Quốc từ tháng 9/2025 đến hết tháng 4/2026. Riêng trong tháng 4, doanh số bZ3X đạt 10.027 xe, thiết lập kỷ lục bán hàng theo tháng mới kể từ khi ra mắt.

Khi chính thức trình làng vào tháng 3/2025, GAC Toyota từng cho biết lượng khách hàng quan tâm lớn tới mức hệ thống đặt hàng trực tuyến bị quá tải. Một năm sau, sức hút của mẫu xe này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt dù thị trường Trung Quốc đang chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt từ hàng loạt mẫu xe điện giá rẻ nội địa.

Thực tế, trong khi nhiều hãng xe đã phải điều chỉnh hoặc trì hoãn các kế hoạch điện hóa quá tham vọng do nhu cầu thị trường tăng chậm hơn dự kiến, chiến lược đa công nghệ của Toyota đang cho thấy sự linh hoạt đáng kể.

Có thể lập trường của ông Akio Toyoda từng bị xem là "đi ngược xu hướng", nhưng ở thời điểm hiện tại, ngày càng nhiều chuyên gia nhận định rằng cách tiếp cận của Toyota có thể là phương án cân bằng hơn giữa mục tiêu giảm phát thải, nhu cầu khách hàng và thực tế hạ tầng.