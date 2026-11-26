TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Lừa dối khách hàng” tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Bị cáo Lê Thanh Thản tại toà. (ảnh: Phạm Minh)

Chiều 26/11, sau nhiều ngày xét xử và nghị án, Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án nhân dân (TAND) TP Hà Nội tuyên án đối với bị cáo Lê Thanh Thản (SN 1950, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) cùng 5 bị cáo khác trong vụ án liên quan đến sai phạm về chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng sai quy hoạch tại dự án CT6 Kiến Hưng (phường Kiến Hưng, Hà Nội).

Trong vụ án này, bị cáo Lê Thanh Thản bị Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TP Hà Nội truy tố về tội "Lừa dối khách hàng", theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 198 Bộ luật Hình sự.

Cùng ra tòa còn có 5 bị cáo gồm: Đỗ Văn Hưng (SN 1968, cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng, quận Hà Đông cũ, Hà Nội); Nguyễn Duy Uyển (SN 1964, cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng); Bùi Văn Bằng (SN 1969, cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng); Nguyễn Văn Năm (SN 1965, cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông) và Vương Đăng Quân (SN 1958, cựu Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông).

Cả 5 bị cáo bị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", theo quy định tại khoản 2, Điều 285 Bộ luật Hình sự.

Hội đồng xét xử vụ án.(ảnh: Phùng Anh)

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX nhận định, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội, điều tra viên, VKSND TP Hà Nội và kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đều được thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo, luật sư bào chữa cho các bị cáo, bị đơn dân sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án đều không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, HĐXX xác định các hành vi, quyết định tố tụng đã được thực hiện đều hợp pháp.

Tại phiên tòa, bị cáo Lê Thanh Thản khai nhận hành vi phạm tội của mình, phù hợp với nội dung cáo trạng của VKSND TP Hà Nội đã quy kết. Các bị cáo Đỗ Văn Hưng, Nguyễn Duy Uyển, Bùi Văn Bằng, Nguyễn Văn Năm và Vương Đăng Quân cũng đều thừa nhận sai phạm của mình.

Căn cứ lời khai tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đều khẳng định không thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động xây dựng của Công ty Bemes tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Lời khai của các bị cáo phù hợp với lời khai của bị cáo Lê Thanh Thản về việc trong quá trình triển khai dự án CT6 Kiến Hưng, không có bất kỳ cá nhân, đơn vị nào đến thanh tra, kiểm tra, nhắc nhở, xử lý việc thực hiện dự án của Công ty Bemes.

Các bị cáo tại toà. (ảnh: Phạm Minh)

Theo HĐXX, mặc dù UBND tỉnh Hà Tây cũ (nay thuộc TP Hà Nội) không có quyết định điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án, nhưng từ tháng 10/2010, bị cáo Lê Thanh Thản, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bemes, đã chỉ đạo tổ chức thi công xây dựng công trình tại dự án CT6 Kiến Hưng, vi phạm nghiêm trọng quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) phê duyệt.

Cụ thể, bị cáo đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng sai quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với khối nhà cao tầng, chủ đầu tư tăng diện tích xây dựng, tăng chiều cao công trình, thay đổi công năng sử dụng, tăng số lượng căn hộ và xây thêm tòa nhà CT6C không nằm trong quy hoạch được duyệt. Đối với khu nhà thấp tầng, chủ đầu tư tăng diện tích đất xây dựng, tăng số lượng căn nhà thấp tầng và vi phạm chỉ giới đường đỏ.

Trong năm 2011, bị cáo Lê Thanh Thản đã quảng cáo gian dối về tính pháp lý của dự án, đưa ra thông tin dự án đã được phê duyệt, thiết kế căn hộ và công trình tuân thủ các quy định về xây dựng, giá bán căn hộ đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất, nhằm bán các căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng được xây dựng sai nghiêm trọng so với quy hoạch được phê duyệt. Tin tưởng vào những thông tin này, khách hàng đã mua các căn hộ tại dự án.

Đến tháng 11/2012, công trình hoàn thành và từ tháng 1/2013, chủ đầu tư bàn giao căn hộ cho người dân vào sinh sống. Bị cáo Lê Thanh Thản đã bán 519 căn hộ cho 519 khách hàng, trong đó đa phần không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, thu lợi bất chính hơn 531 tỷ đồng. Đây cũng là số tiền gây thiệt hại nghiêm trọng cho 519 khách hàng.

HĐXX đánh giá, đây là vụ án có tính chất rất nghiêm trọng, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Hành vi phạm tội của bị cáo Lê Thanh Thản đã xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong hoạt động mua bán nhà ở, trực tiếp xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bị hại, đồng thời xâm phạm trật tự quản lý hành chính của Nhà nước. Các bị hại đã bỏ tiền mua nhà nhưng không thể đăng ký quyền sở hữu đối với các căn nhà như thông tin được cung cấp khi giao kết hợp đồng.

Hành vi phạm tội của các bị cáo Đỗ Văn Hưng, Nguyễn Duy Uyển, Bùi Văn Bằng, Nguyễn Văn Năm và Vương Đăng Quân đã xâm phạm hoạt động đúng đắn, bình thường của các cơ quan, tổ chức trong việc thực thi công vụ, nhiệm vụ, làm mất niềm tin của nhân dân vào các cơ quan quản lý nhà nước, nhất là trong lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng, đồng thời gián tiếp gây thiệt hại cho người mua nhà tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Do đó, việc điều tra, truy tố và đưa các bị cáo ra xét xử trước pháp luật là cần thiết, nhằm cải tạo, giáo dục đối với từng bị cáo, đồng thời góp phần đấu tranh, phòng ngừa loại tội phạm này nói chung, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo. (ảnh: Phùng Anh)

Từ những nhận định trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Thản (SN 1950, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm; phạt bổ sung 100 triệu đồng về tội "Lừa dối khách hàng".

Đối với các bị cáo còn lại, HĐXX tuyên phạt các bị cáo Đỗ Văn Hưng, Bùi Văn Bằng, Nguyễn Duy Uyển và Nguyễn Văn Năm, mỗi bị cáo 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; bị cáo Vương Đăng Quân 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, cùng về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".







