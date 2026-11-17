Trao đổi với cử tri về quy hoạch sân golf, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định đây là loại hình dịch vụ cần thiết thúc đẩy du lịch, nhưng việc triển khai phải tuân thủ pháp luật, tuyệt đối không sử dụng đất lúa trái quy định và bảo đảm quyền lợi người dân.

Sáng 17/11, tại xã Đoài Phương, Tổ đại biểu số 14 HĐND TP Hà Nội gồm Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Trần Thanh Hà; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tùng Thiện Đỗ Thị Lan Hương đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trực tiếp trao đổi, làm rõ kiến nghị của cử tri về điều tiết mực nước hồ Đồng Mô và quy hoạch sân golf, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, khu vực Đoài Phương có tiềm năng lớn về phát triển du lịch. Trong quá trình xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm cùng các quy hoạch phân khu, quy hoạch vùng xã, thành phố đã quan tâm bổ sung các khu vực, không gian phát triển du lịch và thể thao.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ảnh: Viết Thành

Theo ông Thắng, thành phố đánh giá quy hoạch sân golf là loại hình dịch vụ cần thiết trong định hướng phát triển đô thị, dịch vụ và du lịch. Các dự án sân golf không chỉ tạo ra sản phẩm thể thao mà còn thúc đẩy nhiều ngành dịch vụ phụ trợ như du lịch nghỉ dưỡng, khách sạn và các dịch vụ liên quan.

Tuy nhiên, ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, việc triển khai các dự án sân golf phải tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật. Thành phố yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định về sử dụng đất, không sử dụng đất lúa trái quy định, đồng thời bảo đảm chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất, không để ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người dân.

Rà soát lại hướng tuyến đường Tây Thăng Long

Bên cạnh nội dung quy hoạch sân golf, tại hội nghị, cử tri cũng đề nghị nghiên cứu dịch chuyển hướng tuyến trục Tây Thăng Long đoạn từ nút giao quốc lộ 32 đến khu vực cầu Cộng khoảng 15m về phía điểm công nghiệp Phú Thịnh nhằm giảm độ cong, hạn chế thu hồi đất ở và tiết kiệm chi phí giải phóng mặt bằng.

Ghi nhận kiến nghị này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng giao Sở Xây dựng phối hợp chủ đầu tư và các cơ quan liên quan rà soát lại hướng tuyến đường Tây Thăng Long, đánh giá toàn diện trên các mặt thực tiễn, kinh tế - xã hội và kỹ thuật, sau đó thông tin công khai để tạo đồng thuận trong nhân dân trước khi triển khai.

Thông tin thêm với cử tri về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, đến hết tháng 10/2026, thành phố cơ bản hoàn thành mục tiêu thu ngân sách Trung ương giao và đang nỗ lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP 11,1%.

Hiện Thành phố đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án đường vành đai, cầu vượt sông Hồng, đường sắt đô thị và quyết liệt xử lý các điểm nghẽn về ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm, ngập úng, trong đó có phương án xử lý triệt để rác thải tồn đọng tại khu vực Sơn Tây, Tùng Thiện và Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn.