Chủ tịch Đèo Cả đích thân sang Hàn Quốc vì 'đại dự án' 300.000 tỷ đồng, quyết hiện thực hóa 'kỳ tích sông Hồng' cho Việt Nam

Ngày 13/6, UBND TP. Hà Nội ban hành văn bản số 8843/VP-ĐT, chấp thuận cho liên danh Tập đoàn Đèo Cả - Văn Phú Invest nghiên cứu đề xuất dự án Đại lộ - Cảnh quan sông Hồng theo phương thức đối tác công - tư (PPP), hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến là 300.000 tỷ đồng (chưa bao gồm kinh phí giải phóng mặt bằng), bao gồm nhiều hạng mục đầu tư như tuyến đại lộ ven sông Hồng dành cho phương tiện xe cơ giới, hệ thống đường sắt đô thị phục vụ giao thông công cộng và các vùng không gian xanh chạy dọc ven sông.

Theo Tập đoànkỳ Đèo Cả, dự án đòi hỏi việc huy động nguồn lực lớn trong và ngoài nước để sớm khởi công vào tháng 1/2026 và hoàn thành trước năm 2030 như yêu cầu của UBND TP. Hà Nội. Với dự án trên, Tập đoàn đã tổ chức đoàn công tác đến thành phố Seoul nhằm học hỏi kinh nghiệm về “kỳ tích sông Hàn” của Hàn Quốc, từ đó áp dụng để kiến tạo, hiện thực hóa “kỳ tích sông Hồng” tại Việt Nam, phù hợp với tầm nhìn của lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Ông Hồ Minh Hoàng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Tập đoàn Đèo Cả)

Trong chuyến thị sát dọc sông Hàn tại Seoul chiều 26/9, ông Hồ Minh Hoàng ghi nhận một số đoạn cầu cạn được thiết kế hợp lý, phù hợp để Tập đoàn tham khảo và nghiên cứu áp dụng. Đáng chú ý là các giải pháp hạ thấp cao trình cầu cạn nhằm giữ gìn cảnh quan đôi bờ, đồng thời bảo đảm tĩnh không giao cắt với hệ thống cầu đã được xây dựng từ trước ở hai bên sông.

Bên cạnh đó, đoàn công tác ghi nhận một số đoạn cầu cạn chạy dọc ven sông Hàn có mật độ trụ dày, với hơn 30 cầu vượt sông, kéo theo khối lượng kết cấu bê tông lớn.

Trước thực tế này, lãnh đạo Tập đoàn Đèo Cả thẳng thắn trao đổi với các chuyên gia Hàn Quốc để tìm kiếm giải pháp tối ưu và bài học kinh nghiệm. Theo lý giải của chuyên gia, do dự án đại lộ sông Hàn được cải tạo cách đây 18 năm (2007), khi điều kiện kỹ thuật và tiêu chuẩn chưa cho phép áp dụng các phương án tối ưu hơn, chẳng hạn sử dụng công nghệ đào hầm TBM (Tunnel Boring Machine) để giảm tác động đến cảnh quan tự nhiên hai bên bờ.

Đây là kinh nghiệm thực tiễn để Đèo Cả nghiên cứu, tìm kiếm các giải pháp khoan hầm tối ưu hơn, nhằm giữ gìn cảnh quan tự nhiên vốn có của sông Hồng (Hà Nội) và giảm thiểu tác động đến môi trường của khu vực Thủ đô.

Bên cạnh đó, qua thảo luận với Tập đoàn Đèo Cả về phát triển giao thông đô thị bền vững, chính quyền thành phố Seoul cũng đúc rút nhiều bài học từ khai thác đại lộ sông Hàn. Đó là đẩy mạnh hệ thống xe buýt dọc bờ sông, nghiên cứu triển khai tuyến monorail - tương đồng với đề xuất của Tập đoàn Đèo Cả cho dự án Đại lộ - Cảnh quan sông Hồng, nhằm tăng năng lực vận tải công cộng, hạn chế phương tiện cá nhân và giảm ùn tắc khu vực nội đô.

Ngoài ra, Tập đoàn cũng trao đổi với chuyên gia Hàn Quốc về kịch bản lưu lượng lũ vượt 3.000 m³/s vào mùa hè, kế hoạch xử lý nước thải trước khi đổ vào sông Hồng, phương án chăm sóc hệ thống thảm thực vật… trong khuôn khổ buổi làm việc.

Sau khi trao đổi, Tập đoàn Đèo Cả đề xuất Thị trưởng Seoul hỗ trợ kết nối với các doanh nghiệp Hàn Quốc giàu kinh nghiệm trong đầu tư, thiết kế và phát triển đô thị ven sông. Đồng thời, Đèo Cả cũng đề xuất báo cáo lên Đại sứ quán và Chính phủ hai nước nhằm mở rộng hợp tác trong lĩnh vực đầu tư, thi công, đào tạo và chuyển giao công nghệ mới.