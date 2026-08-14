Chu Thanh Huyền dạy con cực nghiêm, không kiêng nể cả bố chồng, vẫn được hội mẹ bỉm đồng loạt ủng hộ

Chính sự cứng rắn và nghiêm khắc này khiến hình ảnh Chu Thanh Huyền trong vai trò một mẹ bỉm ngày càng được chú ý.

Là vợ của cầu thủ Quang Hải, Chu Thanh Huyền thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên gia đình, đặc biệt là hành trình chăm sóc và nuôi dạy con trai Lido.

Bé Lido là tên gọi ở nhà của con trai vợ chồng Quang Hải - Chu Thanh Huyền, sinh năm 2024 và từ nhỏ đã nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Những video về cậu bé không chỉ thu hút bởi vẻ ngoài đáng yêu mà còn khiến nhiều người chú ý đến cách mẹ Huyền uốn nắn con.

Điểm dễ nhận thấy trong những chia sẻ của Chu Thanh Huyền là cô theo đuổi cách dạy con khá nghiêm. Với bà mẹ này, những hành động mà cô cho là chưa đúng cần được nhắc nhở ngay thay vì bỏ qua. Chính vì vậy, các clip ghi lại cảnh cô chấn chỉnh Lido từng thu hút sự quan tâm của nhiều mẹ bỉm và cư dân mạng.

Khoảnh khắc dạy con của Chu Thanh Huyền được nhiều mẹ bỉm ủng hộ.

Mới đây, một đoạn video tiếp tục khiến nhiều người chú ý khi Chu Thanh Huyền nghiêm khắc dạy con trong giờ ăn. Đến giờ cơm nhưng Lido không chịu ăn. Ông nội đã bế và dỗ dành cậu bé nhưng tình hình vẫn không thay đổi.

Cuối cùng, mẹ Huyền phải trực tiếp "ra tay". Đáng chú ý, trong khoảnh khắc ấy, ba Quang Hải đứng bên cạnh cũng không can thiệp, còn ông nội đang bế cháu cũng để mẹ Huyền tự mình chấn chỉnh con.

Hình ảnh khiến cư dân mạng đặc biệt chú ý chính là khi "chiếc roi thần chưởng" xuất hiện. Với cách thể hiện của Chu Thanh Huyền, đây được xem như một hình thức răn đe để Lido nhớ rằng đến giờ ăn thì phải nghiêm túc ngồi vào bàn. Sau khi cậu bé bình tĩnh lại, mẹ Huyền không dừng ở việc phạt mà tiếp tục hỏi con về nguyên nhân.

Cô lần lượt hỏi: "Có cảm thấy buồn không, buồn vì sao? Nhìn mẹ, không lần sau mẹ lại phạt tiếp đấy, thế con đã biết vì sao con bị phạt chưa?". Những câu nói liên tiếp của bà mẹ cho thấy cô muốn con hiểu rõ nguyên nhân bị phạt và ghi nhớ quy tắc, thay vì chỉ làm theo một cách máy móc.

Sau khi được mẹ hỏi, Lido ngoan ngoãn nhận lỗi: "Con nhớ rồi ạ". Tuy nhiên, Chu Thanh Huyền vẫn yêu cầu con phải nói to, rõ ràng: "Vâng ạ, to rõ ràng lên".

Trên mạng xã hội, cách dạy con của Chu Thanh Huyền nhận về nhiều bình luận tích cực. Không ít mẹ bỉm cho rằng việc nghiêm khắc đúng lúc sẽ giúp trẻ hình thành nề nếp, đặc biệt với những thói quen hằng ngày như ăn uống, ngủ nghỉ hay cách ứng xử. Một số người còn bày tỏ sự đồng tình với quan điểm rằng thương con không có nghĩa là chiều con vô điều kiện.

Nhiều cư dân mạng cũng cho rằng điểm đáng chú ý trong cách dạy của Chu Thanh Huyền là sau khi chấn chỉnh, cô vẫn nói chuyện và đặt câu hỏi để con hiểu lý do. Với những người ủng hộ, việc cha mẹ kiên trì thiết lập giới hạn từ khi con còn nhỏ sẽ giúp trẻ dần hình thành ý thức về đúng - sai và biết chịu trách nhiệm với hành động của mình.

Và điều khiến nhiều mẹ bỉm đặc biệt đồng tình chính là cách cả gia đình tôn trọng phương pháp dạy con của Chu Thanh Huyền. Trong khoảnh khắc mẹ Huyền đang nghiêm khắc chấn chỉnh Lido, từ ba Quang Hải đến ông nội đều không can thiệp hay tìm cách dỗ dành, bênh vực cậu bé.

Dù ông nội đang bế cháu, ông vẫn để mẹ Huyền tự mình giải quyết tình huống, còn ba Quang Hải cũng đứng bên cạnh quan sát thay vì "giải cứu" con. Sự thống nhất của các thành viên trong gia đình được nhiều cư dân mạng cho rằng rất quan trọng, bởi nếu bố mẹ đang nghiêm khắc dạy con nhưng người khác lại lập tức dỗ dành hoặc bênh vực, trẻ có thể dễ dàng hình thành tâm lý dựa dẫm và khó hiểu được giới hạn của mình.

Chính sự cứng rắn này khiến hình ảnh Chu Thanh Huyền trong vai trò một mẹ bỉm ngày càng được chú ý. Với nhiều mẹ bỉm và cư dân mạng, câu chuyện của mẹ Huyền cũng gợi ra một quan điểm quen thuộc trong việc nuôi con: Cha mẹ có thể yêu thương con hết mực, nhưng vẫn cần có nguyên tắc và giới hạn rõ ràng.