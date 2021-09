Chủ quan vết muỗi đốt, người đàn ông gãi tới mức hoại tử suýt phải cưa tay

Mới đây, một người đàn ông sống tại Trung Quốc đã trải qua cơn nguy kịch, nguy hiểm tới tính mạng chỉ vì một vết muỗi đốt.

Ngày 19/9, một người đàn ông đã đến bệnh viện thành phố Tây An để khám tổng quan sau khi tay anh này bắt đầu mưng mủ và sưng tấy.

Vết muỗi đốt đã hoại tử do căn bệnh hiếm gặp

Tại bệnh viện, anh này cho biết vết thương này là do muỗi đốt từ 3 ngày hôm trước. Do chủ quan, nên anh gãi liên tục cho tới khi vết thương trở nên nhiễm trùng và sưng to một cách bất thường.



Ngay lập tức, bác sĩ đã tiến hành khám nghiệm và chẩn đoán vết muỗi đốt đã trở thành hoại tử da nghiêm trọng.

Ảnh cắt từ clip

Các bác sĩ cho biết, căn bệnh này tương đối hiếm gặp vì nó dựa trên cơ địa của người bệnh. Vết hoại tử này có thể ảnh hưởng đến da và mô mềm, dẫn tới nhiễm trùng vùng nông. Nếu không điều trị kịp, có thể sẽ phải cưa cả tay để bảo toàn tính mạng.

Bệnh viện đã nhanh chóng thực hiện phẫu thuật, dẫn lưu và khử trùng tổng cộng bốn lần. Được biết, hiện tại bệnh nhân đang ở giai đoạn hồi phục rất tốt và có thể xuất viện vào đầu tuần sau.