Chủ quán 18 tuổi Hồ Bích Ngân khai mua 5 thiếu nữ về làm nhân viên như thế nào?

Bị cáo Hồ Bích Ngân bị đề nghị mức án 9-10 năm tù

Ngày 25/9, Hồ Bích Ngân, 18 tuổi cùng 6 đồng phạm bị TAND tỉnh Tây Ninh xử sơ thẩm về tội Mua bán người dưới 16 tuổi và Giữ người trái pháp luật. VKS đề nghị tuyên phạt Ngân 9-10 năm tù.

Tại toà, Ngân khai góp vốn cùng 2 người khác kinh doanh cơ sở massage tại xã Đức Lập Hạ.

Thông qua Nguyễn Thành Linh, 23 tuổi, vào đầu tháng 5 năm ngoái, nhóm của Ngân đã mua 2 thiếu nữ 15 tuổi tại TP HCM với giá 10 triệu đồng mỗi người.

Một tháng sau, Linh tiếp tục lừa 2 thiếu nữ dưới 16 tuổi đang làm việc tại tiệm điện thoại ở TP HCM vào "động massage" của Ngân với giá bán 7 triệu đồng mỗi người.

Quá trình điều tra, Linh còn khai đã lừa bán một gái khác cho nhóm Ngân với giá 7 triệu đồng. Tuy nhiên, chỉ sau một ngày cô này đã bỏ trốn khỏi cơ sở massage. Cơ quan điều tra cho hay không xác định được lai lịch nên sẽ tách ra điều tra sau, thông tin này được thuật lại trên báo VnExpress.

Trước đó, VOV đưa tin, vào chiều 9/8/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An (cũ) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam Hồ Bích Ngân.

Truy tìm cô gái tên Diệu

Liên quan đến vụ án trên, vào ngày 16/5/2025, công an phát thông báo truy tìm bị hại tên Diệu để phục vụ điều tra.

Cơ quan chức năng xác định, vào ngày 1/6/2024, Nguyễn Thành Linh dùng tài khoản mạng xã hội Facebook tên Linh Nguyễn đăng thông tin tuyển nhân viên thì có người phụ nữ tên Diệu (không xác định được thân lai lịch) nhắn tin cho Linh xin việc làm, Linh đồng ý.

Sau đó, Linh gửi hình ảnh và kèm theo giá bán người phụ nữ tên Diệu với giá là 7 triệu đồng qua Zalo của Vũ Danh Hiệp và Hiệp đồng ý.

Lúc này, Hiệp gửi hình ảnh và giá mua Diệu qua Zalo cho Hồ Bích Ngân xem, Bích Ngân đồng ý.

Khi thỏa thuận xong, Linh thuê taxi chở Linh đi từ nhà nghỉ đến đoạn đường gần cầu Hỏa An thuộc địa phận TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để rước Diệu rồi đưa đi bán vào cơ sở massage An Thuận Phát.

Khi đến nơi, Linh dẫn Diệu vào bên trong cơ sở massage gặp Bích Ngân để bán, tại đây Linh và Bích Ngân thỏa thuận thống nhất giá giao nhận Diệu là 7 triệu đồng nên Bích Ngân đưa giấy, viết yêu cầu Diệu viết giấy nợ rồi Linh hướng dẫn Diệu viết. Diệu ở lại đến sáng ngày 2/6 thì bỏ trốn.

Để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh đối với tin báo về tội phạm nêu trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thông báo ai là người phụ nữ tên Diệu nêu trên đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.