HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Vụ hơn 300 cảnh sát đồng loạt khám xét nhiều địa điểm: Bắt tạm giam Nguyễn Võ Tùng Lâm

Duy Anh (tổng hợp) |

Nguyễn Võ Tùng Lâm là chủ quán bar ở Gia Lai. Đối tượng này bị khởi tố về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 24/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Võ Tùng Lâm (SN 1992, trú tại phường Diên Hồng) liên quan đến vụ bắt giữ 148 đối tượng "bay lắc". 

Cơ quan chức năng xác định Lâm là chủ quán bar S. và nhà hàng L.V.  Đối tượng này có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy khi điều hành các nhân viên quản lý cho các đối tượng sử dụng thuê địa điểm "bay lắc" tại số 22 Thống Nhất và 102 Cao Bá Quát.

Ngoài cho thuê địa điểm, các cơ sở này còn cung cấp "gái bay" (các tiếp viên nữ) để cùng khách sử dụng ma túy, thông tin này được đăng tải trên báo Gia Lai.

Vụ hơn 300 cảnh sát đồng loạt khám xét nhiều địa điểm: Bắt tạm giam Nguyễn Võ Tùng Lâm- Ảnh 1.

Nguyễn Võ Tùng Lâm bị khởi tố về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (Ảnh: FB/Báo Gia Lai).

Trước đó, Bộ Công an thông tin, rạng sáng 15/9, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ, điều tra viên cùng trang thiết bị nghiệp vụ đã đồng loạt đột kích kiểm tra các tụ điểm "bay lắc", giữ 148 người (56 nữ, 92 nam) có tuổi đời còn rất trẻ đang tổ chức, sử dụng trái phép các chất ma túy; thu giữ tại hiện trường nhiều loại ma túy tổng hợp như khay (Ketamin), kẹo (MDMA)…

Vụ hơn 300 cảnh sát đồng loạt khám xét nhiều địa điểm: Bắt tạm giam Nguyễn Võ Tùng Lâm- Ảnh 2.

Đồng loạt đột kích, khám xét nhiều tụ điểm “bay lắc” trên địa bàn phường Diên Hồng (Ảnh: Bộ Công an).

Ghi nhận ban đầu, các địa điểm trên mặc dù đăng ký loại hình kinh doanh karaoke nhưng phòng hát đã cải tạo, sửa chữa, lắp đặt thêm giường nệm, sô pha, đèn nháy, loa cỡ lớn…, để phục vụ nhu cầu sử dụng ma túy của các “dân chơi”. 

Đồng thời, chủ quán cũng lắp thêm nhiều camera, cửa bảo vệ nhằm trốn tránh sự phát hiện và đối phó với cơ quan chức năng.

Vụ hơn 300 cảnh sát đồng loạt khám xét nhiều địa điểm: Bắt tạm giam Nguyễn Võ Tùng Lâm- Ảnh 3.

Tang vật thu giữ tại hiện trường (Ảnh: Bộ Công an).

Bắt, khám xét nơi ở của "ông trùm" trẻ tuổi, có trình độ công nghệ cao Phạm Duy Phú
Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

bộ công an

Quán bar

bắt tạm giam

khám xét nơi ở

bắt chủ quán bar

Nguyễn Võ Tùng Lâm

bắt Nguyễn Võ Tùng Lâm

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại