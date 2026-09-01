‘Chủ nợ' lớn của Washington xả mạnh trái phiếu Mỹ xuống mức thấp nhất gần 2 thập kỷ

Các nhà đầu tư nước ngoài ngày càng lo ngại về nợ chính phủ Mỹ.

Tháng 7, Trung Quốc đã giảm lượng nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ xuống mức thấp nhất trong 18 năm. Tổng lượng trái phiếu Mỹ do các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ cũng giảm tháng thứ 2 liên tiếp, trong bối cảnh lo ngại gia tăng về nợ chính phủ Mỹ.

Theo số liệu Bộ Tài chính Mỹ công bố ngày 16/9, lượng trái phiếu Kho bạc Mỹ do Trung Quốc nắm giữ giảm xuống 618 tỷ USD trong tháng 7, từ 633,4 tỷ USD vào tháng 6.

Theo Wind, nhà cung cấp dữ liệu tài chính Trung Quốc, đây là mức thấp nhất kể từ tháng 8/2008, khi lượng trái phiếu Mỹ do Trung Quốc nắm giữ giảm xuống 573,7 tỷ USD.

Trong khi đó, tổng lượng trái phiếu Kho bạc Mỹ do các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ giảm xuống 9.250 tỷ USD trong tháng 7, từ 9.300 tỷ USD một tháng trước đó, Bộ Tài chính Mỹ cho biết.

Trong tháng 7, những lo ngại dai dẳng về khả năng duy trì tài chính công của Washington tiếp tục gây sức ép lên trái phiếu Mỹ kỳ hạn dài. Nhà đầu tư yêu cầu mức bù rủi ro cao hơn khi nắm giữ nợ chính phủ Mỹ trong thời gian dài, đẩy lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm lên mức cao nhất kể từ năm 2007.

Cuối tháng 7, Washington và Tokyo đã can thiệp để ngăn đồng yên Nhật. Đây là lần đầu tiên 2 nước phối hợp mua yên kể từ năm 1998. Giới quan sát khi đó đồn đoán rằng sự tham gia của Mỹ có thể đồng thời giúp hạn chế áp lực bán trái phiếu Kho bạc Mỹ.

Trong số các chủ nợ lớn khác của Mỹ, Nhật Bản – quốc gia nước ngoài nắm giữ trái phiếu Mỹ nhiều nhất – giảm lượng nắm giữ xuống 1.100 tỷ USD trong tháng 7, từ 1.120 tỷ USD trong tháng 6. Trong khi đó, lượng trái phiếu Mỹ do Anh nắm giữ tăng lên 998,3 tỷ USD, từ 939,9 tỷ USD.

Lợi suất trái phiếu dài hạn tiếp tục tăng ngay cả sau khi Bộ Tài chính Mỹ tuần trước cho biết sẽ mua lại tối đa 6 tỷ USD trái phiếu kỳ hạn dài. Động thái này được đánh giá rộng rãi là nhằm hỗ trợ thị trường và giảm áp lực lên lợi suất dài hạn.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vượt 5% vào đầu tuần, lần đầu tiên kể từ năm 2023, và tiếp tục dao động quanh mức này.

Trong khi đó, giới đầu tư tiếp tục tập trung vào quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về việc tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm do lo ngại lạm phát. Đây là lần tăng lãi suất đầu tiên của Fed trong hơn 3 năm.

Trung Quốc tụt xuống vị trí thứ 3 trong nhóm các nước và vùng lãnh thổ nước ngoài nắm giữ trái phiếu Kho bạc Mỹ vào tháng 3 năm ngoái, sau Nhật Bản và Anh. Động thái này tiếp nối xu hướng giảm nắm giữ trái phiếu Mỹ diễn ra dần dần nhưng không đồng đều, bắt đầu từ nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng và lo ngại đồng USD có thể bị sử dụng như một công cụ địa chính trị.

Trái ngược với việc giảm nắm giữ nợ Mỹ, Trung Quốc liên tục tăng dự trữ vàng, vốn được xem là tài sản phòng vệ trước các rủi ro địa chính trị và tài chính.

Số liệu chính thức cho thấy Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã tăng lượng vàng dự trữ trong tháng 8, đánh dấu tháng thứ 22 liên tiếp. Tổng lượng vàng dự trữ của ngân hàng trung ương Trung Quốc đạt 76,73 triệu ounce.

Theo SCMP



