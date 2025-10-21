Chủ một nhà hàng Michelin cao cấp tại Hà Nội bị truy tố vì trốn thuế

Theo thông tin trên báo Công an nhân dân, Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Hoàng Tùng (SN 1992), Giám đốc Công ty Nhà hàng Tung Dinning và bị can Nguyễn Đỗ Ánh Nguyệt (SN 1992), là cổ đông công ty trên cùng về tội “Trốn thuế”.

Theo cáo trạng, quá trình hoạt động của Công ty Nhà hàng Tung Dining, Hoàng Tùng là giám đốc và người đại diện theo pháp luật, trực tiếp điều hành mọi hoạt động.

Nhà hàng Tung Dinning

Nguyễn Đỗ Nguyệt Ánh phụ trách truyền thông, quảng cáo cho công ty, phục vụ tại nhà hàng của công ty, quản lý nhân sự và tập hợp quản lý tài khoản nhận tiền, phân chia lợi nhuận, chia tiền đến các cổ đông.

Tùng và Ánh cùng trực tiếp theo dõi tập hợp doanh thu, chi phí, sổ sách kế toán của công ty rồi chia lợi nhuận cho cổ đông theo cổ phần. Các cổ đông khác không được tham gia vào việc theo dõi sổ sách kế toán chi tiết, không được trực tiếp tham gia vào hoạt động kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp.

Theo thông tin trên Vietnamnet cho biết, Công ty Tung Dining kê khai doanh thu nộp thuế từ năm 2018-2023. Theo đó, năm 2018 không phát sinh doanh thu; từ năm 2019-2023 doanh thu lần lượt là hơn 3,9 tỷ đồng, 5 tỷ đồng, hơn 3,7 tỷ đồng, 8,8 tỷ đồng và 10,6 tỷ đồng.

Đối với kinh doanh và thu, chi tiền, Công ty thường sử dụng 2 tài khoản của Ngân hàng Agribank. Từ năm 2019-2023, công ty có doanh thu hơn 17,7 tỷ đồng. Khi đó, ông Tùng và bà Ánh đã bàn bạc cùng nhau sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền thanh toán, không xuất hóa đơn, không kê khai nộp thuế theo quy định, nhằm trốn thuế.

Cụ thể, từ năm 2019-2023, ông Tùng sử dụng tài khoản của mình để nhận hơn 16 tỷ đồng. Trong khi đó bà Ánh dùng tài khoản nhận hơn 19 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, doanh thu thực tế của Công ty là hơn 53 tỷ đồng, nhưng ông Hoàng Tùng và bà Ánh khai thuế doanh thu là hơn 29 tỷ đồng, không kê khai, nộp thuế doanh thu hơn 23 tỷ đồng.

Số tiền không thực hiện kê khai nộp thuế đầy đủ đối với toàn bộ doanh thu hoạt động của doanh nghiệp từ năm 2019 đến năm 2023, bị can Hoàng Tùng và Nguyệt Ánh dùng để chi cổ tức, lợi nhuận cho người góp vốn với tổng số tiền là 6,7 tỷ đồng. Còn lại hơn 16,8 tỷ, ông Tùng và bà Ánh dùng để mua nguyên vật liệu và chi phí hoạt động kinh doanh của công ty.

Đến tháng 3/2024, Cục thuế Thành phố Hà Nội thanh tra và phát hiện Công ty Tung Dining có hành vi trốn thuế với số tiền hơn 2,4 tỷ đồng, trong đó: thuế GTGT là hơn 2,1 tỷ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp là hơn 335 triệu.

Sau khi sự việc bị phát giác, quá trình điều tra, ông Tùng và bà Ánh đã nộp khắc phục số tiền trên.

