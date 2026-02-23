Trong nhiều tuần qua, thế giới Internet toàn cầu đã nín thở dõi theo quá trình chú khỉ đuôi dài nhỏ tuổi Punch ở Nhật Bản nỗ lực tìm kiếm vị trí của mình trong cộng đồng đồng loại. Bị mẹ bỏ rơi, nguồn an ủi duy nhất của chú khỉ con là một con thú nhồi bông hình đười ươi cỡ lớn do các nhân viên vườn thú cung cấp nhằm hỗ trợ phát triển cơ bắp và đóng vai trò như một người mẹ thay thế. Những bước chân đầu tiên của chú vào khu vực nuôi nhốt khỉ đã vấp phải sự thù địch; những con khỉ khác thường phớt lờ hoặc phản ứng dữ dội trước những nỗ lực giao tiếp vụng về của chú, khiến chú khỉ sơ sinh phải rút lui về bên người bạn nhồi bông của mình trong một khung cảnh khiến hàng triệu người xem phải thương xót.

Trong thời gian qua, hành trình của Punch đã được cả thế giới dõi theo

Sự cô lập xã hội mà Punch phải đối mặt không phải là ngẫu nhiên mà là kết quả của những động lực phức tạp trong loài linh trưởng. Trong một thông báo chính thức được đưa ra vào ngày 20 tháng 2 năm 2026, Vườn thú thành phố Ichikawa kể chi tiết một sự cố khi Punch bị một con cái trưởng thành mắng mỏ và kéo đi. Vườn thú giải thích rằng đây có khả năng là một người mẹ đang bảo vệ con mình sau khi những nỗ lực đòi chơi cùng liên tục của Punch bị coi là một sự phiền nhiễu. Những lần "la mắng" này là những bài học thiết yếu, dù khắc nghiệt, về nghi thức của loài khỉ, giúp chú khỉ con học được các ranh giới và thứ bậc cần thiết để sinh tồn trong một nhóm.

Cái ôm giữa Punch và Onsing

Tình thế cuối cùng đã thay đổi khi một video xuất hiện cho thấy một con khỉ trưởng thành trong đàn tên là Onsing đã chủ động vươn tay để kéo chú khỉ con đang run rẩy vào lòng. Onsing đã dành cho Punch với một cái ôm chặt và đầy che chở. Tiếp sau đó là những thước phim quay cảnh một con khỉ trưởng thành nhẹ nhàng chải lông cho Punch, một hành động đóng vai trò như một loại "tiền tệ xã hội" quan trọng trong thế giới linh trưởng. Việc chải lông được sử dụng để xây dựng lòng tin, giảm bớt căng thẳng và báo hiệu rằng một cá nhân đã chính thức được chấp nhận vào thứ bậc của nhóm.

Khoảnh khắc chú khỉ Punch được ôm vào lòng

Đối với Punch, những hành động này đại diện cho sự chuyển đổi từ một "kẻ bị ruồng bỏ" trên mạng xã hội trở thành một thành viên được công nhận của đàn. Những người dùng mạng xã hội đã theo dõi hành trình của chú khỉ này đã không khỏi xúc động trước hình ảnh này.

Onsing tỏ vẻ bảo vệ và chăm sóc Punch

Mặc dù con đường để hòa nhập hoàn toàn vẫn đang tiếp diễn, nhưng sự hiện diện của những người bảo vệ trưởng thành như Onsing cho thấy một tương lai tươi sáng cho chú khỉ đuôi dài nhỏ. Vườn thú thành phố Ichikawa vẫn đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ tiến trình của chú, lưu ý rằng chú đang dần hòa nhập vào nhóm "từng chút một". Sự chuyển đổi từ một con thú nhồi bông tổng hợp sang hơi ấm của các mối liên kết xã hội thực sự đánh dấu một cột mốc phát triển quan trọng đối với Punch, đảm bảo rằng chú sẽ lớn lên với các kỹ năng xã hội cần thiết để phát triển trong môi trường phức tạp của Vườn thú thành phố Ichikawa.

Nguồn: Hola!