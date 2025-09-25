Chủ đầu tư dự án tòa tháp 88 tầng cao nhất Việt Nam 'cầu cứu'

Ngay sau khi Công ty TNHH Lotte Properties HCMC (thuộc Tập đoàn Lotte Hàn Quốc) có văn bản gửi UBND TPHCM, Sở Tài chính TPHCM thông báo chấm dứt hợp đồng thực hiện dự án Thủ Thiêm Eco Smart City tại Khu chức năng 24, Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh) thì chủ đầu tư Khu phức hợp tháp quan sát Thủ Thiêm cũng có văn bản gửi lãnh đạo UBND TPHCM phản đối việc doanh nghiệp này phải nộp khoản tiền sử dụng đất bổ sung lên đến hơn 8.800 tỷ đồng.

Theo đó, Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương - chủ đầu tư dự án Khu phức hợp tháp quan sát Thủ Thiêm (TPHCM) đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đề nghị xác định lại nghĩa vụ tài chính bổ sung đối với dự án trên.

Toàn cảnh dự án Empire City với tòa tháp Empire 88 Tower cao 88 tầng ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương cho biết, ngày 5/9/2016, TPHCM có quyết định giao cho công ty hơn 11 ha đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn 50 năm - tính từ ngày 23/6/2015 để thực hiện dự án. Đến đầu năm 2017, công ty đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với dự án trên là gần 3.600 tỷ đồng.

Tại quyết định của TPHCM khi đó nêu rõ, chủ đầu tư không phải nộp nghĩa vụ tài chính bổ sung khi điều chỉnh hình thức sử dụng đất từ thuê đất trả tiền một lần sang giao đất có thu tiền sử dụng đất. Trên cơ sở đó, Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương đã xây dựng và bàn giao 3 cụm công trình với gần 1.200 căn hộ cho cư dân sống ổn định.

Tuy nhiên, từ năm 2019 đến nay, dự án bị đình trệ do chưa giải quyết dứt điểm nghĩa vụ tài chính bổ sung theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, gây lãng phí lớn về thời gian, chi phí và nguồn lực cho cả nhà nước lẫn nhà đầu tư.

Theo Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương, các cơ quan chức năng gần đây đề xuất phương án nghĩa vụ tài chính bổ sung cho dự án lên tới hơn 8.800 tỷ đồng, tăng 246% so với mức tiền sử dụng đất đã nộp. Đồng thời ràng buộc thêm nội dung, trường hợp sau này cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kết luận phải thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung, thì công ty có trách nhiệm phải thực hiện.

“Điều đó đã gây quan ngại sâu sắc và ảnh hưởng đến niềm tin của nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài vào tính ổn định chính sách và môi trường đầu tư của TPHCM”, đại diện Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương nói.

Do đó, doanh nghiệp này đề nghị cơ quan chức năng xem xét xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung theo đúng tinh thần kết luận của Thanh tra Chính phủ, căn cứ mốc thời điểm giao đất năm 2015 và áp dụng các văn bản pháp luật có hiệu lực tại thời điểm đó là Thông tư 36/2014. Kết hợp yếu tố điều chỉnh quy hoạch vào quá trình xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung lần này, tránh việc phải thực hiện nhiều lần, gây lãng phí thời gian, nguồn lực cho cả cơ quan quản lý và doanh nghiệp.

Hiện tại, phương án xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung chỉ dựa vào kết luận của Thanh tra Chính phủ, mà chưa xét đến yếu tố điều chỉnh quy hoạch có thể ảnh hưởng đến giá trị quyền sử dụng đất (dự án đã có điều chỉnh cơ cấu diện tích giữa các lô đất để phù hợp với quy hoạch giao thông và quy hoạch 1/2.000, nhưng tổng chỉ tiêu quy hoạch không thay đổi).

Cận cảnh tòa tháp Empire 88 Tower cao 88 tầng ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương đề nghị UBND TPHCM và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết vấn đề một cách công bằng và hài hòa lợi ích, tránh gây thiệt hại không đáng có, tiếp tục lãng phí tài nguyên và thời gian của nhà nước và nhà đầu tư. Đồng thời giảm thiểu rủi ro phát sinh tranh chấp pháp lý quốc tế ngoài mong muốn trong khi công ty hoàn toàn không có lỗi trong trường hợp này.

Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương là liên doanh giữa Công ty CP Tiến Phước và Công ty TNHH bất động sản Trần Thái với đối tác nước ngoài là Keppel Land (của Singapore) và Gaw Capital Partners (có trụ sở tại Hồng Kông). Vào cuối tháng 6/2015, UBND TPHCM đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho dự án Empire City, với tổng vốn đầu tư 1,2 tỷ USD.

Theo quy hoạch, dự án Empire City được xây dựng trên diện tích 14,5 ha, nằm ven sông Sài Gòn. Dự án được thiết kế là một khu phức hợp bao gồm trung tâm thương mại cao cấp, khách sạn 5 sao, văn phòng làm việc, căn hộ, bãi đậu xe ngầm... theo tiêu chuẩn quốc tế. Tổng diện tích sàn xây dựng 730.000 m2, trong đó tòa nhà đa chức năng cao 88 tầng, là công trình điểm nhấn tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đây được xem là tòa tháp cao nhất Việt Nam.

Đến tháng 2/2017, UBND TPHCM điều chỉnh quy hoạch, nâng tổng diện tích sàn xây dựng trên mặt đất ở Empire City từ 730.000 m2 lên 763.438 m2, hệ số sử dụng đất thuần từ 6,54 tăng lên 6,84 lần, số tầng hầm tăng từ 2 lên 3 tầng, số lượng nhà ở tăng từ 2.831 căn lên 3.787 căn.