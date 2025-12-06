Ngày 16/11/2023, thông tin “ngôi nhà đinh cứng đầu nhất Giang Môn, Quản Đông, bị cưỡng chế tháo dỡ” lan truyền rộng rãi và nhanh chóng gây tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc. Trước đó, vị trí ngôi nhà án ngữ từ nhiều năm đã trở thành một điểm đen giao thông, nơi thường xuyên xảy ra va chạm và ùn tắc.

Căn nhà 3 tầng án ngữ giữa đường suốt nhiều năm

Theo Đài phát thanh Trung ương Trung Quốc (CNR), căn nhà 3 tầng này nằm giữa đoạn đường Song Thủy thuộc đại lộ Giang Môn. Công trình này chắn ngang vị trí vốn được quy hoạch thành đường 4 làn xe một chiều, khiến lòng đường buộc phải thu hẹp lại chỉ còn 3 làn.

Hàng nghìn lượt xe mỗi ngày đều phải men theo mép tường để lách qua, tạo ra tình trạng “thắt nút cổ chai” kéo dài trong nhiều năm. Người dân ví von điểm ùn tắc này như “chứng tắc ruột” của tuyến đường huyết mạch.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều người từng gọi đây là “nhà đinh mạnh nhất Giang Môn”. Các báo cáo cho biết trước đó, chính quyền thành phố Giang Môn đã đưa ra mức bồi thường trên 2 triệu NDT (hơn 7,4 tỷ đồng), song chủ nhà yêu cầu hơn 10 triệu NDT (hơn 37 tỷ đồng) mới chấp nhận di dời.

Ban Tuyên giáo Quận Tân Hội – nơi quản lý đoạn đường nói trên – cho biết đoạn đường Song Thủy thuộc đại lộ Giang Môn dài khoảng 18 km. Từ khi dự án thu hồi đất và giải tỏa được triển khai, các cấp chính quyền đã tuân thủ chính sách thu hồi – bồi thường theo quy định của Nhà nước Trung Quốc. Phần lớn các hộ dân đã đồng thuận và bàn giao mặt bằng đúng thời hạn. Chỉ có duy nhất căn nhà 3 tầng này chưa hoàn tất ký kết giải tỏa.

Theo hồ sơ vụ việc, căn nhà này được xác định xây dựng trên diện tích đất bị chiếm trái phép và tồn tại nhiều hạng mục vi phạm. Bên cạnh đó, chủ hộ đưa ra yêu cầu bồi thường vượt xa mức chính sách, khiến hai bên không đạt được sự thống nhất.

Chính quyền quận Tân Hội nhiều lần tổ chức họp chuyên đề, cử cán bộ xuống làm việc trực tiếp với chủ nhà nhằm tháo gỡ vướng mắc. Dù vậy, các cuộc thương lượng kéo dài vẫn không đạt kết quả. Chính quyền khuyến nghị chủ nhà sử dụng con đường pháp lý để bảo vệ quyền lợi, đồng thời hỗ trợ giải quyết các khó khăn thực tế. Tuy nhiên, chủ hộ vẫn không chấp nhận di dời.

Tiến hành cưỡng chế sau phán quyết của tòa án

Án ngữ lại tuyến đường huyết mạch suốt nhiều năm, căn nhà 3 tầng này không chỉ cản trở tiến độ thi công mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Để bảo đảm việc đi lại của người dân, đơn vị thi công buộc phải xây dựng đường tạm để vượt qua vị trí “thắt nút” và hoàn thiện dự án trong đầu năm 2022. Điều này giúp tuyến đường có thể lưu thông tạm thời, nhưng tình trạng ùn tắc và va chạm nhẹ vẫn xảy ra thường xuyên.

Anh Vương, một tài xế thường xuyên chạy tuyến Tân Hội – Song Thủy, cho biết mỗi lần đi qua đoạn này đều phải giảm tốc, lách qua làn hẹp.

“Trong nửa năm qua, tôi đã chứng kiến nhiều vụ va quẹt tại khu vực đó. Đường đang từ 4 làn mà thu hẹp thành 3 làn thì dễ tai nạn lắm,” anh chia sẻ.

Ngày 27/6/2023, chính quyền quận Tân Hội nộp đơn lên tòa án địa phương yêu cầu cưỡng chế phá dỡ ngôi nhà nói trên. Tòa mở phiên điều trần vào ngày 29/8 và đưa ra phán quyết cho phép cưỡng chế vào ngày 8/9/2023.

Trong hai ngày 14–15/11/2023, lực lượng chức năng đã tổ chức tháo dỡ toàn bộ công trình theo đúng trình tự pháp luật Trung Quốc. Công tác diễn ra an toàn và nhanh chóng, dưới sự giám sát của các đơn vị liên quan.

Ngay sau khi việc tháo dỡ hoàn tất, chính quyền thị trấn Song Thủy đã triển khai dọn dẹp hiện trường. Đơn vị thi công tiến hành trải lại mặt đường, gia cố nền và rải nhựa. Đến 21 giờ tối 16/11/2023, hướng Song Thủy đi Hội Thành trên đại lộ Giang Môn đã chính thức thông xe một chiều trở lại với đủ 4 làn.

Theo chính quyền địa phương, việc giải tỏa thành công “nhà đinh mạnh nhất Giang Môn” giúp khơi thông điểm nghẽn kéo dài nhiều năm và đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.

