Một đại bàng Hà Lan xây nhà máy sản xuất lớn nhất Đông Nam Á tại khu vực phía Nam.

Ảnh minh họa

Vào tháng 9/2022, Heineken khánh thành nhà máy bia lớn nhất Đông Nam Á tại Bà Rịa - Vũng Tàu (nay thuộc TP.HCM), đánh dấu một bước mở rộng đáng chú ý trong hoạt động sản xuất của tập đoàn tại Việt Nam. Tập đoàn Heineken (1864) là một trong những doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh bia lâu đời và sản xuất bia lớn thứ hai thế giới.

Nhà máy Heineken Việt Nam Vũng Tàu có diện tích 40 ha, tọa lạc tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, với tổng vốn đầu tư gần 400 triệu USD (khoảng 9.000 tỷ đồng). Đáng chú ý, nhà máy được vận hành theo định hướng sản xuất bền vững. Toàn bộ năng lượng sử dụng tại đây là năng lượng tái tạo. Trong quá trình sản xuất, bã hèm và men thừa được tái sử dụng làm phân bón hoặc thức ăn chăn nuôi; các vật liệu như thủy tinh, bìa các-tông, nhôm, nhựa và giấy cũng được thu hồi để tái sử dụng hoặc tái chế.

Nước thải tại nhà máy được xử lý đạt tiêu chuẩn loại A trước khi hoàn trả cho môi trường, trong đó khoảng 8% được tái sử dụng cho hoạt động vệ sinh. Nhà máy cũng không phát sinh rác thải phải chôn lấp, khi toàn bộ phụ phẩm và phế phẩm đều được tái sử dụng, tái chế hoặc chuyển hóa thành sản phẩm có giá trị.

Vị trí của nhà máy cũng mang lại lợi thế về kết nối. Theo thông tin từ Cục Xúc tiến đầu tư vào các khu công nghiệp, Khu công nghiệp Mỹ Xuân A nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, với hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy và đường hàng không thuận lợi.

Cụ thể, khu công nghiệp Mỹ Xuân A nằm liền kề quốc lộ 51, có hệ thống giao thông kết nối thuận tiện với các khu vực lân cận. Khu công nghiệp Mỹ Xuân A cách TP. HCM khoảng 55 km, cách cảng Gò Dầu 2 km.

Đặc biệt, khu công nghiệp Mỹ Xuân A gần cả cảng biển nước sâu và siêu sân bay lớn nhất Việt Nam. Khu công nghiệp Mỹ Xuân A cách sân bay quốc tế Long Thành 27,4km, cách cảng quốc tế Cái Mép 18,4km. Như vậy, tổng khoảng cách từ khu công nghiệp Mỹ Xuân A đi sân bay quốc tế Long Thành và cảng quốc tế Cái Mép khoảng 45,8km.

Quy mô cơ sở sản xuất của Heineken Việt Nam Vũng Tàu đang trở thành nền tảng cho kế hoạch mở rộng đầu tư tiếp theo của Heineken tại Việt Nam.

Theo thông tin được Nikkei đăng tải vào tháng 9/2026, Heineken muốn rót thêm 500 triệu USD vào Việt Nam trong vòng 5-10 năm tới, với kế hoạch xây dựng nhà máy bia lớn nhất châu Á.

Trước đó, tập đoàn có trụ sở tại Amsterdam đã công bố 17 thị trường trọng điểm từ nay đến năm 2030, trong đó Việt Nam được xác định là một trong những thị trường quan trọng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Jacco van der Linden, Chủ tịch Heineken khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC), đánh giá Việt Nam là "một trong những thị trường hấp dẫn nhất thế giới".

Kể từ khi có mặt tại Việt Nam năm 1991, Heineken đã đầu tư khoảng 1 tỷ USD. Với cam kết rót thêm 500 triệu USD trong 5-10 năm tới, tổng vốn đầu tư của tập đoàn tại thị trường này sẽ tiếp tục tăng đáng kể.

Lãnh đạo Heineken cho biết, Malaysia và Indonesia cũng nằm trong nhóm thị trường trọng điểm của Heineken, nhưng Việt Nam có quy mô lớn hơn đáng kể và mức tiêu thụ bia bình quân đầu người cao hơn.

Việc mở rộng tại Việt Nam diễn ra trong bối cảnh Heineken đang tái cơ cấu mạng lưới sản xuất tại Đông Nam Á. Tháng 3/2026, tập đoàn công bố kế hoạch dừng hoạt động nhà máy sản xuất bia Tiger tại Singapore, đồng thời chuyển hoạt động sản xuất sang Việt Nam và Malaysia.

Lý giải về quyết định trên, Heineken cho biết nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ yếu tố kinh tế. Theo ông van der Linden, nhà máy tại Singapore đã cũ và cần một khoản đầu tư lớn để tiếp tục duy trì hoạt động. Điều này khiến cơ sở sản xuất khó cạnh tranh về chi phí so với các nhà máy khác trong khu vực.

Việc chuyển sản xuất Tiger sang Việt Nam và Malaysia, cùng kế hoạch đầu tư thêm 500 triệu USD, cho thấy vai trò ngày càng lớn của hai thị trường này trong chiến lược sản xuất của Heineken tại Đông Nam Á.