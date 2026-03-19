Chồng Việt Kiều bí mật bay về Việt Nam tổ chức sinh nhật như đám cưới cho Thanh Thảo

Dù ngày sinh chính thức rơi vào 8/3 nhưng do bận rộn với lịch trình bán kết và chung kết cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam, Thanh Thảo không thể tổ chức tiệc đúng dịp. Vì vậy, buổi tiệc sinh nhật muộn được chuẩn bị kỹ lưỡng đã mang đến cho Thanh Thảo và những người có mặt nhiều bất ngờ và ý nghĩa.

Khoảnh khắc khiến nhiều người xúc động nhất chính là việc ông xã – doanh nhân Việt kiều của Thanh Thảo – âm thầm bay từ Mỹ về Việt Nam để tổ chức sinh nhật cho vợ. Sự xuất hiện bất ngờ cùng cách chuẩn bị chu đáo của anh khiến nữ ca sĩ vỡ òa hạnh phúc. Đây không chỉ là món quà sinh nhật mà còn là minh chứng cho tình cảm sâu sắc và sự yêu thương anh dành cho cô.

Buổi tiệc được tổ chức tại nhà hàng sang trọng của Hà Kiều Anh ngay trung tâm TP.HCM. Không gian được trang trí lộng lẫy, tinh tế như một tiệc cưới thu nhỏ. Từ ánh đèn, hoa tươi đến bàn tiệc đều được chăm chút tỉ mỉ, vừa ấm cúng vừa đẳng cấp.

Sự kiện quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi như danh ca Ngọc Sơn, Cẩm Vân, Khắc Triệu, Quang Dũng, Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên, Dương Triệu Vũ, Giang Hồng Ngọc, Hồ Việt Trung, diễn viên Hiền Mai… Tất cả cùng hội ngộ, tạo nên không khí sôi động, giàu cảm xúc. Đáng chú ý, nhạc sĩ Lê Quang – sau nhiều năm định cư tại Mỹ – cũng có mặt trong dịp này. Thanh Thảo đã tranh thủ tổ chức mừng sinh nhật chung cho người anh thân thiết khi cả hai cùng sinh trong tháng 3, bên cạnh Lâm Bảo Châu và nhiều bạn bè khác.

Nhạc sĩ Lê Quang (ngoài cùng bên phải) cũng từ Mỹ về.

Xuất hiện tại buổi tiệc, Thanh Thảo gây ấn tượng khi diện đầm dạ hội màu đen, thiết kế cúp ngực gợi cảm, tôn lên bờ vai thanh mảnh nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng, quyền lực. Phong thái tự tin cùng thần sắc rạng rỡ của cô khiến nhiều khách mời không khỏi trầm trồ.

Không chỉ là tiệc sinh nhật, đêm tiệc còn trở thành một mini show ngẫu hứng khi các nghệ sĩ liên tục biểu diễn và giao lưu. Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ là màn song ca "Đêm tâm sự" giữa Ngọc Sơn và Lệ Quyên để chúc mừng "búp bê" Thanh Thảo. Dù không tập trước, hai giọng ca vẫn phối hợp ăn ý, khoe trọn nội lực và kỹ thuật xử lý tinh tế mang đến tiết mục ngọt ngào, đầy cảm xúc.

Bên cạnh đó, Ngọc Sơn còn gây bất ngờ khi ngẫu hứng sáng tác và trình diễn một ca khúc riêng dành tặng sinh nhật Thanh Thảo ngay trên sân khấu, khiến nữ ca sĩ vô cùng xúc động.

Chia sẻ sau buổi tiệc, Thanh Thảo cho biết đây là một trong những sinh nhật "đáng nhớ và trọn vẹn nhất" của mình. Cô hạnh phúc khi được đón tuổi mới trong vòng tay gia đình, đặc biệt là món quà bất ngờ từ ông xã, cùng sự hiện diện của những đồng nghiệp thân thiết đã đồng hành suốt nhiều năm.

Dẫu vậy, nữ ca sĩ cũng tiếc nuối vì thời gian chuẩn bị gấp rút nên chưa thể mời đầy đủ bạn bè, đối tác. Nữ ca sĩ cũng hé lộ các dự án âm nhạc mới hứa hẹn sớm trở lại với những sản phẩm chỉn chu và giàu cảm xúc.