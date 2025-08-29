Ly hôn luôn là lựa chọn cuối cùng khi hôn nhân đã không thể cứu vãn. Nhưng khi tình yêu cạn kiệt, liệu "nghĩa vợ chồng" còn lại bao nhiêu? Đặc biệt với những người đàn ông đã thay lòng đổi dạ, đôi khi họ chẳng bận tâm người vợ từng âm thầm đứng phía sau giúp mình đạt tới đỉnh cao sự nghiệp là ai. Và cũng chẳng nhiều phụ nữ đủ kiên nhẫn để đòi lại những gì mình đáng được hưởng.

Câu chuyện của Lisa Tchenguiz, vợ cũ tỷ phú Nam Phi Vivian Imerman là một minh chứng.

Hôn nhân hào nhoáng và "người thứ ba"

Vivian Imerman được biết đến với biệt danh "Người đàn ông đến từ Del Monte" sau khi bán cổ phần công ty nước ép trái cây với giá 380 triệu bảng Anh (≈ 13.370 tỷ đồng) vào năm 1999. Năm 2007, ông tiếp tục bỏ túi 396 triệu bảng (≈ 13.930 tỷ đồng) từ thương vụ whisky Whyte & Mackay.

Vivian Imerman và Lisa Tchenguiz

Cuộc hôn nhân giữa ông và Lisa – em gái hai đại gia Robert và Vincent Tchenguiz từng được xem là "trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối". Nhưng chỉ 7 năm sau, cả hai ly thân.

Lisa từng ví von: "Bạn có nhớ khi Công nương Diana nói có ba người trong cuộc hôn nhân của bà không? Trường hợp của tôi chính xác 100%".

"Người thứ ba" không ai khác chính là Gina, vợ cũ của Vivian. Giáng sinh 2008, Lisa phát hiện chồng ngoại tình, đau khổ nhưng vẫn níu giữ. Song cuối cùng cô thừa nhận: " Càng tiếp tục, tôi càng không có hạnh phúc".

Tình nghĩa vợ chồng kết bằng 4 năm kiện tụng

Quyết định buông tay, Lisa yêu cầu khoản trợ cấp ly hôn 100 triệu bảng Anh (≈ 3.517.600 tỷ đồng). Nhưng Vivian không đồng ý chia 50-50 vì cho rằng Lisa chỉ lo nội trợ, nuôi con.

Cuộc chiến pháp lý kéo dài suốt 4 năm, tiêu tốn tới 5 triệu bảng (≈ 175,8 tỷ đồng) án phí. Kết quả cuối cùng, tòa tuyên Lisa chỉ được 15 triệu bảng (≈ 527,640 tỷ đồng) – chưa bằng 1/6 so với yêu cầu.

Dù thất vọng, Lisa khẳng định: "Anh ấy đã tăng 250 triệu bảng kể từ khi chúng tôi kết hôn. Thành công đó có dấu ấn của tôi – người giữ gia đình, nuôi dạy con cái, tạo hậu phương bình yên".

Rời cuộc hôn nhân cay đắng, Lisa về sống trong căn nhà cha tặng 15 năm trước. Bà gặp doanh nhân Mỹ Steve Varsano – người đàn ông khiến bà được yêu thương và trân trọng thực sự.

Khác với cảm giác "có ba người" trong hôn nhân cũ, với Steve, Lisa được sống đúng nghĩa một "công chúa". Tuy vậy, bà không muốn kết hôn thêm lần nào nữa: "Chúng tôi hạnh phúc, gắn bó như vợ chồng. Khi mọi thứ đã hoàn hảo, tại sao phải thay đổi?".

Nhìn lại, Lisa rút ra bài học:

"Đừng theo đuổi những cuộc chiến pháp lý dai dẳng để giành từng xu, dù đó là điều bạn xứng đáng. Kiện tụng độc hại và không giải quyết được gì. Hãy chiến thắng bằng cách làm chủ cuộc đời mình".

Sau tất cả, điều phụ nữ cần nhất không phải là một phán quyết của tòa, mà là khả năng buông bỏ và tự định đoạt hạnh phúc. Với Lisa, thất bại trong cuộc chiến tiền bạc đã mở ra một khởi đầu mới: Sự tự do và tình yêu đúng nghĩa.