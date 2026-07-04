Chồng tuyên bố bán cả nhà để chữa bệnh cho bố, tôi chỉ hỏi một câu nhưng điều nhận được khiến bản thân phải câm nín

Tôi chỉ nghĩ chuyện lớn như vậy thì cả gia đình phải cùng bàn bạc, ai ngờ...

Chồng tôi là con trai trưởng trong nhà, trên có 2 chị gái, dưới có 2 em trai và 1 em gái, nhưng từ ngày cưới, vợ chồng tôi không sống cùng bố mẹ. Ông bà ở quê, còn em trai chồng là Cường lập gia đình rồi xây nhà ngay cạnh nên ở cùng để tiện chăm sóc. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà, từ đưa bố mẹ đi khám bệnh, đến đi đám cưới họ hàng, Cường đều đứng ra lo. Vợ chồng tôi ở thành phố, mỗi dịp lễ Tết hay cuối tuần mới về thăm, còn tiền biếu bố mẹ thì lần nào về cũng có.

Tôi vẫn nghĩ như vậy là hợp lý. Người ở gần góp công, người ở xa góp tiền, chẳng ai thiệt hơn ai.

Cho đến mấy tuần trước, bố chồng tôi phát hiện mắc ung thư. Cả nhà như ngồi trên đống lửa. Cường là người đưa bố đi khám, nhập viện rồi chạy ngược chạy xuôi làm thủ tục. Các cô chú bên nội cũng kéo đến bệnh viện hỏi han. Ai cũng bảo sẽ cùng nhau tìm cách.

Tối hôm đó, chồng tôi về nhà với vẻ mặt rất nặng nề. Anh ngồi xuống rồi nói thẳng. "Mai em rút 300 triệu đưa anh mang về cho Cường. Để chú ấy đóng viện phí với lo thuốc men cho bố".

Tôi sững người. 300 triệu không phải khoản tiền nhỏ. Đó là số tiền hai vợ chồng dành dụm nhiều năm, định cuối năm mua ô tô đi lại cho tiện công việc.

Tôi hỏi anh: "Nhà mình đưa luôn 300 triệu à? Thế các cô, các chú thì sao? Bố là của chung, đâu thể một mình nhà mình gánh hết".

Tôi không nói là không chữa cho bố. Tôi chỉ nghĩ chuyện lớn như vậy thì cả gia đình phải cùng góp sức. Ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít. Cường đang ở cùng bố mẹ thì chăm sóc hằng ngày, còn tiền bạc các anh chị em cùng chia nhau.

Nhưng chồng tôi lập tức nổi nóng. Anh bảo anh là con trưởng. Bố bệnh thì anh phải đứng ra trước. Anh còn nói một câu khiến tôi đến giờ vẫn không quên: "Nếu cần thì bán luôn căn nhà này lấy tiền chữa bệnh cho bố chứ đừng nói trong nhà đang có sẵn 300 triệu."

Tôi nghe mà nghẹn cay đắng.

Ảnh minh họa

Tôi hiểu tình cảm của anh dành cho bố. Nếu bố tôi bệnh, chắc tôi cũng đau lòng nhưng tôi thấy cách anh quyết định quá cảm tính. Anh không hề hỏi ý kiến tôi, coi mang đi 300 triệu như chuyện đương nhiên.

Tôi hỏi lại nếu bố điều trị kéo dài vài năm thì sao? Nếu các con cần tiền học, nếu mình ốm đau, mất việc... thì tính thế nào?

Anh chỉ lắc đầu, buông một câu: "Tiền còn kiếm lại được. Bố chỉ có một".

Câu nói ấy khiến tôi không biết phải trả lời thế nào.

Đúng, bố chỉ có một. Nhưng gia đình này cũng đâu chỉ có mỗi chồng tôi là con. Bố cũng đâu chỉ sinh ra một mình anh. Còn các cô, các chú, còn Cường, ai cũng có trách nhiệm như nhau. Chẳng lẽ vì anh là con trưởng nên mặc nhiên phải ôm hết mọi gánh nặng, còn những người khác chỉ đứng nhìn?

Mấy hôm nay, vợ chồng tôi gần như không nói chuyện. Anh giận vì cho rằng tôi tính toán với người bệnh. Còn tôi thì ấm ức vì cảm giác ý kiến của mình không được tôn trọng. Tôi chưa bao giờ phản đối việc chữa bệnh cho bố chồng, nhưng tôi cũng không nghĩ việc vét sạch tiền tiết kiệm của gia đình mình trong khi những người khác chưa bàn bạc gì là cách giải quyết hợp lý. Nếu là mọi người, trong tình huống này sẽ làm thế nào?