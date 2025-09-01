Trong tập phát sóng tối 30/8 vừa qua, chương trình Unanswered Questions (Tạm dịch “Những câu hỏi chưa có lời giải đáp”) của đài SBS (Hàn Quốc) khắc họa vụ án chấn động liên quan đến cái chết đột ngột của một người phụ nữ ở nước này, chị Yoo Hye Young (35 tuổi), người vừa kết hôn được 3 tháng và sinh sống tại Gangseo-gu, Seoul.

Vợ đột ngột qua đời, chồng đau khổ trong đám tang khiến ai cũng thương cảm

Ngày 13/3/2025, vào khoảng 14 giờ 25 phút, đường dây 119 nhận được cuộc gọi khẩn cấp báo rằng “có vẻ vợ tôi đã chết” từ một người đàn ông tên Seo. Khi lực lượng cấp cứu đến nơi, thi thể người vợ đã cứng lại, chứng tỏ đã tử vong từ khá lâu. Người phụ nữ xấu số ấy tên là Yoo Hye Young (35 tuổi), kết hôn chỉ mới 3 tháng với anh Seo - bạn đồng niên. Lẽ ra đây phải là khoảng thời gian hạnh phúc của một tân nương, nhưng cô đã vĩnh viễn ra đi ở tuổi 35 trong sự đau đớn và tiếc nuối khôn nguôi của gia đình và bạn bè.

Cô Yoo Hye Young (35 tuổi) đã ra đi trong sự tiếc nuối của gia đình, bạn bè.

Theo lời khai của người chồng, đêm trước đó hai vợ chồng đi dự một buổi tụ họp rồi cùng trở về nhà lúc rạng sáng. Vốn bị mất ngủ, Hye Young đã uống thuốc hỗ trợ giấc ngủ và nằm ngủ trong phòng. Anh Seo nói rằng do đã thấy vợ ngủ, sau đó cũng vào giường ngủ cùng. Sáng hôm sau, anh rời nhà đi làm, nhưng khi vợ không nghe điện thoại, anh đã về nhà và phát hiện cô đã tử vong.

Mẹ của Hye Young khi hay tin đã vội vàng đến nhà tang lễ. Bà kể rằng khi ấy, bà đã vô cùng thương xót và lo lắng cho người con rể - vốn được coi như con trai trong nhà - vì thấy anh ta bàng hoàng, suy sụp trước cái chết của con gái bà.

Tuy nhiên, cái chết đột ngột của một người vốn không có bệnh nền khiến cảnh sát không thể không đặt ra nghi vấn. Bởi trên môi trên của nạn nhân xuất hiện vết bầm, vùng cổ có vết hằn đỏ - dấu hiệu nghi ngờ nạn nhân đã bị siết cổ. Cuộc điều tra chính thức được mở và cũng từ đây, một sự thật kinh hoàng đã được hé lộ.

Sự thật gây chấn động được hé lộ ngay trong đám tang, dư luận hết sức phẫn nộ

Nhưng ngay tại tang lễ, sự thật gây chấn động xảy ra, cảnh sát bất ngờ mời anh Seo ra ngoài và lập tức bắt giữ khẩn cấp với cáo buộc sát hại vợ. Kết quả khám nghiệm sơ bộ cho thấy nạn nhân Hye Young tử vong do bị siết cổ, trong khi căn hộ tân hôn hoàn toàn không có dấu vết đột nhập.

Ảnh cưới của Hye Young và chồng cách thời điểm xảy ra vụ án 3 tháng.

Gia đình và những người có mặt tại tang lễ đều chết lặng, hoang mang đến mức chưa thể tin vào điều này. Bởi chính anh Seo - người lúc trước còn khóc lóc gọi điện báo tin dữ cho mẹ vợ, rồi than khóc trong suốt thời gian lo tang lễ - nay lại bị bắt với cáo buộc sát hại vợ. Thậm chí, ngay cả khi bị còng tay trước mặt gia đình vợ, nghi phạm vẫn một mực kêu oan, khẳng định đó là sự hiểu lầm.

Chương trình "Những câu hỏi chưa có lời giải đáp" của đài SBS.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, lời khai của Seo khiến mọi người càng sốc hơn. Hắn ta thừa nhận rằng do vợ thường xuyên từ chối quan hệ, lại “xem thường” chồng và gia đình chồng, nên trong lúc tức giận và say rượu, hắn ta đã ra tay sát hại cô.

Trong lúc vợ đang mang thai giai đoạn đầu, hắn đã cưỡng ép quan hệ khiến cô bị sảy thai. Sau đó, hắn vẫn tiếp tục cưỡng ép. Ngay cả lúc hẹn hò cũng như giai đoạn mới chung sống, tên Seo cũng đã có dấu hiệu bạo lực, thường xuyên chửi bới, thậm chí còn dọa giết gia đình vợ.

Khi bị vợ đòi ly hôn do không chịu nổi sự cưỡng ép và ngược đãi này, Seo đã nghĩ rằng: “Nếu không có được cô ấy thì chi bằng hãy giết quách đi”. Sau cùng, hắn chẳng hề có lấy một lời xin lỗi với gia đình nhà vợ, chỉ luôn miệng kêu oan, nói là do “bộc phát trong lúc nóng giận”.

Trước khi bị cảnh sát giải đi ở đám tang, Seo còn nở một nụ cười và lạnh lùng nói: "Tôi sẽ trở lại" khiến cho nhiều người cảm thấy rùng mình.

Gia Linh (Theo India Times)