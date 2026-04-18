Chồng NSND Hồng Vân qua Mỹ: "Tôi nghĩ là hết duyên rồi"

Tùng Ninh |

Lê Tuấn Anh một mực từ chối: "Thôi, không được! Hết duyên rồi".

Mới đây, danh hài Thúy Nga ở Mỹ đã có buổi họp mặt, tụ tập cà phê cùng các nghệ sĩ từ Việt Nam mới qua như ca sĩ Nguyễn Đức, ca sĩ Chế Phong, vợ chồng ca sĩ Mỹ Hạnh và diễn viên Lê Tuấn Anh chồng NSND Hồng Vân.

Chồng NSND Hồng Vân qua Mỹ: "Tôi nghĩ là hết duyên rồi" - Ảnh 1.

Chế Phong và Lê Tuấn Anh

Lê Tuấn Anh vừa xuất hiện đã khiến các đàn em trầm trồ vì giữ được ngoại hình phong độ ở tuổi U60. Được biết, nam diễn viên giảm cân thành công tới hơn 40kg. Điều đáng ngạc nhiên là anh vẫn giữ được cân nặng sau khi giảm suốt một thời gian dài.

Thúy Nga vừa thấy Lê Tuấn Anh phải thốt lên: "Anh Tuấn Anh bây giờ giữ được vóc dáng đẹp quá, xuất sắc luôn".

Tại buổi gặp mặt, các nghệ sĩ cùng nhau ôn lại kỷ niệm khi còn học ở trường Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Chế Phong nói: "Ngày xưa ở trường Sân khấu Điện ảnh, cứ mỗi lần có nữ sinh mới vào học là anh Lê Tuấn Anh lại đậu xe thật to, mở cửa kịch một cái rõ to để lấy le".

Thúy Nga thốt lên: "Sao lúc đó tôi cũng là nữ sinh mới mà không thấy anh Tuấn Anh làm thế? Chắc do tôi không được đẹp".

Chồng NSND Hồng Vân qua Mỹ: "Tôi nghĩ là hết duyên rồi" - Ảnh 2.

Lê Tuấn Anh nói: "Chuyện này từ năm 1996, tới giờ cũng 30 năm rồi. Từ đó là tôi cũng bỏ làm phim luôn. Tôi nghĩ là hết duyên rồi. Người ta cũng mời tôi đóng phim nhiều lắm nhưng tôi từ chối hết".

Thúy Nga nghe vậy liền khuyên nhủ: "Bây giờ mà anh Tuấn Anh quay lại đóng phim điện ảnh là ngon này, đóng vai cha. Anh Tuấn Anh vẫn còn phong độ lắm, đẹp nữa".

Lê Tuấn Anh một mực từ chối: "Thôi, không được! Hết duyên rồi". Chế Phong nói: "Thời trai trẻ mà anh ấy còn bỏ được thì nói gì bây giờ. Hồi đó đẹp trai lãng tử như thế còn không chịu đóng phim".

Thúy Nga nhận định: "Chắc anh Tuấn Anh thích ngao du nay đây mai đó. Hình như chị Hồng Vân cũng mới ở Mỹ về. Tôi thấy anh chị đi Las Vegas với nhau, tính đợi anh chị về đây rồi gọi điện rủ đi chơi mà chị ấy lại về Việt Nam luôn".

Nữ nghệ sĩ bỏ nghề đi bán nước, nói thẳng điều sốc nặng ai cũng sợ
Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

01:15
Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

01:03
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

00:58
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

01:13
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

01:26
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
