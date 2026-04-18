Chồng NSND Hồng Vân qua Mỹ: "Tôi nghĩ là hết duyên rồi"

Mới đây, danh hài Thúy Nga ở Mỹ đã có buổi họp mặt, tụ tập cà phê cùng các nghệ sĩ từ Việt Nam mới qua như ca sĩ Nguyễn Đức, ca sĩ Chế Phong, vợ chồng ca sĩ Mỹ Hạnh và diễn viên Lê Tuấn Anh chồng NSND Hồng Vân.



Lê Tuấn Anh vừa xuất hiện đã khiến các đàn em trầm trồ vì giữ được ngoại hình phong độ ở tuổi U60. Được biết, nam diễn viên giảm cân thành công tới hơn 40kg. Điều đáng ngạc nhiên là anh vẫn giữ được cân nặng sau khi giảm suốt một thời gian dài.

Thúy Nga vừa thấy Lê Tuấn Anh phải thốt lên: "Anh Tuấn Anh bây giờ giữ được vóc dáng đẹp quá, xuất sắc luôn".

Tại buổi gặp mặt, các nghệ sĩ cùng nhau ôn lại kỷ niệm khi còn học ở trường Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Chế Phong nói: "Ngày xưa ở trường Sân khấu Điện ảnh, cứ mỗi lần có nữ sinh mới vào học là anh Lê Tuấn Anh lại đậu xe thật to, mở cửa kịch một cái rõ to để lấy le".

Thúy Nga thốt lên: "Sao lúc đó tôi cũng là nữ sinh mới mà không thấy anh Tuấn Anh làm thế? Chắc do tôi không được đẹp".

Lê Tuấn Anh nói: "Chuyện này từ năm 1996, tới giờ cũng 30 năm rồi. Từ đó là tôi cũng bỏ làm phim luôn. Tôi nghĩ là hết duyên rồi. Người ta cũng mời tôi đóng phim nhiều lắm nhưng tôi từ chối hết".

Thúy Nga nghe vậy liền khuyên nhủ: "Bây giờ mà anh Tuấn Anh quay lại đóng phim điện ảnh là ngon này, đóng vai cha. Anh Tuấn Anh vẫn còn phong độ lắm, đẹp nữa".

Lê Tuấn Anh một mực từ chối: "Thôi, không được! Hết duyên rồi". Chế Phong nói: "Thời trai trẻ mà anh ấy còn bỏ được thì nói gì bây giờ. Hồi đó đẹp trai lãng tử như thế còn không chịu đóng phim".

Thúy Nga nhận định: "Chắc anh Tuấn Anh thích ngao du nay đây mai đó. Hình như chị Hồng Vân cũng mới ở Mỹ về. Tôi thấy anh chị đi Las Vegas với nhau, tính đợi anh chị về đây rồi gọi điện rủ đi chơi mà chị ấy lại về Việt Nam luôn".